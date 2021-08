O Chelsea na temporada 2021/22: Guia

Ao longo dessa semana o Chelsea Brasil apresentou o Guia da Temporada destrinchando as peças disponíveis no elenco para 2021/2022. De pronto, entre permanências e reforços, Thomas Tuchel tem um plantel que buscará novos objetivos, depois de dois títulos europeus.

Assim sendo, se você perdeu alguma parte do Guia, confira a seguir as avaliações do nosso time de colaboradores:

João Victor Buiatti apresenta as peças de Tuchel no gol. Em síntese, há uma nova cara em Cobham, que chega para ser terceira opção.

Em resumo, Rodolfo Simões aborda as opções nas laterais e no miolo da zaga, que tem uma jovem aposta de Tuchel. Por fim, nosso colaborador também apresenta um possível reforço para o grupo.

Jorginho e N’Golo Kante chegam titulares, Mateo Kovacic corre por fora na “meicua” defensiva. Nessa terceira parte, Jéssica Frota e Maria Akemi apresentam as peças do treinador para a marcação e também a criação. Em síntese, pouco mudou e Mason Mount tem tudo para manter a titularidade.

Com a chegada de Romelu Lukaku, Guilherme Néri apresenta as possibilidades de Tuchel para balançar as redes adversárias.

Em síntese, a Nathalia Tavares traz um dossiê do Tuchel e aponta a missão do treinador na sua primeira temporada completa pelos Blues.

Pré-temporada azul

A pré-temporada do Chelsea foi marcada por dois momentos. De pronto, apenas os atletas que não estiveram na Eurocopa iniciaram os trabalhos em Cobham. Dessa forma, Tuchel pôde conhecer os emprestados e iniciou as primeiras atividades em campo.

Na sequência, os representantes das seleções da Euro e também Thiago Silva (que estava na Copa América) voltaram. Em síntese, Lukaku não fez a pré-temporada, já que foi anunciado somente nessa quinta-feira. Em conclusão, foram quatro amistosos preparatórios.

E se levarmos em conta a Supercopa da UEFA, 2021/2022 começou com pé-direito. Ademais, esses foram os resultados da pré-temporada:

Chelsea 6x1 Peterborough United

Bournemouth 1x2 Chelsea

Arsenal 1x2 Chelsea (Mind Series)

Chelsea 2x2 Tottenham (Mind Series)

Chelsea 1x1 Villarreal (Campeão da Supercopa da UEFA)

Estreia neste sábado (14)

Por fim, a Premier League começa nesta sexta-feira (13). Contudo, os Blues somente vão a campo amanhã (14). A partida será em casa, contra o Crystal Palace. O duelo está marcado para 11h, com transmissão do canal ESPN Brasil.

