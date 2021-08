Como joga: Crystal Palace é o adversário do Chelsea neste sábado

A semana dos torcedores dos Blues não poderia ser melhor. O Chelsea conquistou o título da Supercopa da Europa na quarta-feira (11), anunciou Romelu Lukaku na quinta-feira (12) e estreará na Premier League neste sábado (14). No entanto, esta última semana também com muita emoção e ansiedade.

Contra o Villarreal, a equipe de Thomas Tuchel empatou por 1 a 1 no tempo normal e a decisão foi para os pênaltis. O goleiro Kepa Arrizabalaga entrou nos minutos finais, fez duas defesas e o Chelsea conquistou o emocionante título. Já a ansiedade da semana ficou por conta do sentimento de torcedores que estavam aguardando o anúncio oficial do novo centroavante. Mesmo levando alguns dias a mais, Romelu Lukaku foi anunciado e é, novamente, jogador dos Blues.

Apesar do anúncio, o atual campeão da Champions e da Supercopa estreará na Premier League sem Lukaku, visto que o jogador fará uma quarentena e não está disponível. Mesmo assim, amanhã, às 11 horas no horário de Brasília, o Chelsea enfrenta o seu rival Crystal Palace no Stamford Bridge. A partida terá transmissão da ESPN Brasil.

De pronto, na véspera de cada jogo dos Blues, o Chelsea Brasil traz para você um guia especial detalhando o rival. Desta vez, o adversário é o Crystal Palace e você pode conferir estatísticas, curiosidades e como joga a equipe rival!

É clássico!

Duelos entre clubes londrinos são até comuns na Premier League, visto que são seis clubes da capital e cada time protagoniza 10 clássicos. Porém enfrentar uma equipe vizinha sempre provoca um clima diferente. Ainda mais com o retorno da torcida aos estádios.

Por isso, o jogo de estreia de Chelsea e Crystal Palace terá ingredientes a mais e é imperdível. Para evidenciar a rivalidade, os estádios das equipes estão separados por apenas 15 quilômetros e os times estão sempre próximos.

O time do sul de Londres almeja uma boa estreia contra os atuais campeões da Europa para mostrar que buscam um resultado melhor nesta temporada. O Crystal Palace, aparentemente, se acostumou com o meio de tabela e, nos últimos anos, ficou ainda mais próximo da zona de rebaixamento.

Portanto, a ambição do time que trocou Roy Hodgson por Patrick Vieira, ex-volante francês, é disputar na parte de cima da Premier League.

A última temporada

Assim como em 2016/17 e 2019/20, em 2020/21, o Palace terminou o Campeonato Inglês na 14ª posição: foram 12 vitórias, oito empates e 18 derrotas, ou seja, 44 pontos de uma campanha fraca. O time permaneceu na elite. Contudo é necessário melhorar alguns pontos para ser mais competitivo.

Por exemplo, no ano passado, a equipe de Londres foi eliminada nas primeiras fases da Copa da Liga e da FA Cup, ou seja, disputou apenas 40 jogos na temporada e teve só 37,5% de aproveitamento. Além dos problemas esportivos gerais, o desafio do treinador Patrick Vieira é fazer com os Eagles consigam melhorar o desempenho contra as melhores equipes ingleses.

Na última temporada, frente aos oito melhores colocados – Big Six mais Leicester e West Ham -, o Crystal Palace venceu apenas o Manchester United e teve o seguinte retrospecto: foram dez derrotas, cinco empates e um triunfo contra os melhores times ingleses.

Histórico do confronto

Os times deste sábado estão na mesma cidade e são rivais. Porém não possuem grandes duelos na história e apenas quatro jogos haviam sido disputados até 1969. Mesmo com o baixo número de confrontos antigos, os times protagonizaram bons duelos em todos os anos desde 2013. E o Chelsea tem amplo domínio.

Em 58 jogos, os Blues venceram 31 partidas, houve 15 empates e os Eagles derrotaram o rival apenas em 12 oportunidades na história. Além da larga vantagem, o time de Roman Abramovich ostenta uma significativa sequência de vitórias: são sete triunfos em sequência desde 2018.

Ou seja, só o Chelsea vence. A curiosidade do clássico é que o último empate aconteceu em 1995, há mais de 26 anos. Assim sendo, a tendência é que alguém saia de campo com a vitória.

O clássico de Londres desta rodada ainda reserva um interessante confronto: Patrick Vieira vs Chelsea. O treinador do Palace fará a sua estreia na Premier League na área técnica. Porém já tem uma longa história em um clube de Londres como volante. Entre 1996 e 2005, o volante francês defendeu as cores do Arsenal.

Com os Gunners, Vieira foi tricampeão da Premier League – incluindo o título invicto -, tetracampeão da Copa da Inglaterra e carrega boas lembranças contra o Chelsea. Infelizmente para os torcedores dos Blues, Patrick Vieira pode ser considerado um carrasco: foram 18 jogos como jogador, onde o atleta venceu dez vezes.

Houve seis empates e o time azul de Londres derrotou o volante em apenas duas oportunidades. A expectativa do Chelsea é iniciar um histórico bem diferente com o agora treinador Patrick Vieira!

Jogo anterior

Como dito anteriormente, o Chelsea venceu as sete últimas partidas frente ao Crystal Palace e, certamente, entrará bem confiante em campo, ainda mais levando em consideração a última partida. Em 10 de abril de 2021, no Selhurst Park, casa dos Eagles, os Blues atropelaram o rival desde o início do jogo, abriram 3 a 0 com 30 minutos e venceu o rival por 4 a 1.

Os Blues mostraram muita intensidade desde o começo da partida e marcaram dois gols em dez minutos. Aos 8, Callum Hudson-Odoi tocou para Kai Havertz e o alemão entrou na área, viu que estava bem marcado e, mesmo assim, descolou um lindo chute com a chapa do pé.

Havertz estava cercado por quatro adversários e bateu no lado direito da meta de Guaita para abrir o placar. Dois minutos depois, Ben Chilwell encontrou Havertz na ponta-esquerda e o alemão tocou para Christian Pulisic. O estadunidense dominou e, rapidamente, bateu muito forte com a perna esquerda. Um belo gol e 2 a 0 no placar do Selhurst Park com 10 minutos de jogo.

Após o excelente início, o Chelsea deu uma leve desacelerada – mesmo que, neste intervalo, Havertz quase marcou um lindo gol – e viu Kurt Zouma ampliar aos 30 do 1º tempo, depois de ótimo cruzamento de Mason Mount e excelente cabeceio do zagueiro francês.

O Palace até diminuiu, aos 18 do 2º tempo, em jogada de Jefrey Schlupp e bom cabeceio de Christian Benteke, mas a reação parou por ali, visto que Pulisic ainda ampliou para os Blues. Após cruzamento desviado feito por Reece James, o estadunidense completou como um centroavante e empurrou para as redes. Foi o 2º de Pulisic e o 4º gol do Chelsea: 4 a 1 no placar e fim de jogo!

Como joga?

Estreias em competições reservam sempre surpresas. Os adversários se conhecem da última temporada e pela rivalidade. Contudo, as as equipes que embarcam em uma nova gestão, com outra filosofia de jogo e com novas contratações podem surpreender.

É justamente esta a ideia do Crystal Palace, equipe que deseja pontuar contra os atuais campeões da Europa, fora de casa. Como boas lembranças de estreias em Premier League, os Eagles possuem a boa sequência de não sofrer gols nas últimas três estreias de Campeonato Inglês – venceu duas destas três partidas.

Além disso, o começo de trabalho de Patrick Vieira no Crystal Palace foi bom e o clube conseguiu bons resultados na pré-temporada.

17/07: Walsall 0 x 1 Crystal Palace;

24/07: Ipswich Town 0 x 1 Crystal Palace;

27/07: Charlton Athletic 2 x 2 Crystal Palace;

31/07: Reading 1 x 3 Crystal Palace ;

07/08: Crystal Palace 3 x 1 Watford;

Em resumo, o Palace disputou cinco jogos antes da Premier League começar e venceu quatro duelos, além de um empate. É um início animador, ainda mais levando em consideração que trata-se de um início de trabalho bem diferente que o anterior.

Roy Hodgson é um comandante antigo e, com todo o respeito, ultrapassado. Os Eagles da última temporada buscavam os cruzamentos na área e apresentavam uma reatividade desnecessária. Com isso, os mandatários buscaram um técnico mais jovem e as impressões são boas: o time segue em um 4-3-3, porém busca mais o ataque.

Olho em Guéhi e Zaha

Há algumas temporadas o Crystal Palace conta com um jogador fatal: Wilfried Zaha. O atacante marfinense de 28 anos é o grande destaque do time e já foi sondado por vários clubes mais expressivos, como o Chelsea. No entanto segue nos Eagles.

O atacante pode ser definido como um segundo-atacante, visto que gosta de atuar próximo à área adversária, atrás de uma referência, e flutua bastante, estando em todos os lugares do ataque. A atenção do Chelsea deve se desdobrar em Zaha porque o atleta vem de uma ótima pré-temporada: foram quatro gols em três jogos, ou seja, com Vieira, Zaha pode ser ainda mais protagonista.

O outro atleta que os jogadores e os torcedores do Chelsea devem ficar atentos é Marc Guéhi, mas a atenção neste zagueiro é por um motivo diferente. Guéhi é cria da base do Chelsea, foi emprestado pelos Blues nas últimas temporadas e, há algumas semanas, foi negociado com o adversário deste sábado.

O Crystal Palace pagou mais de 23 milhões de euros pelo defensor de 21 anos e o atleta tende a estrear oficialmente justamente contra o seu ex-clube. As outras duas mais significantes contratações dos Eagles foram Joachim Andersen, defensor que pertencia ao Lyon e estava no Fulham na última temporada.

E Michael Olise, meio-campista muito jovem que atuava pelo Reading. Enquanto Andersen, assim como Guehi, pode estrear oficialmente, Olise ficará fora desta partida por lesão. Connor Gallagher, atleta emprestado pelo Chelsea, também ficará fora, mas por razão contratual.

Os jogadores

Não é fácil afirmar como uma equipe estará postada em campo no início de temporada. Ainda mais tratando-se de um novo trabalho, onde o treinador fará a sua estreia no Campeonato Inglês. Porém, pelos amistosos, o Palace é um time mais corajoso, mesmo mantendo a base no seu 4-3-3.

No gol, Vicente Guaita segue como titular e teve várias boas partidas na última temporada. Nas alas, Joel Ward e Tyrick Mitchell são as opções de Vieira, sendo que Mitchell apoia mais e forma o forte lado esquerdo do Palace. Na zaga, Guehi atuará pela esquerda e terá a companhia de Kouyaté, atleta que possui a concorrência de Andersen. Vale destacar que a defesa foi um lugar de muitas baixas, visto que os experientes Scott Dann e Gary Cahill deixaram o clube.

No meio-campo, Jaïro Riedewald é o 1º homem à frente da zaga e tem ao seu lado James McArthur, atleta que se movimenta bastante, principalmente pela direita. Porém, o escocês deve estar sem ritmo pois esteve fora de combate em jogos oficiais por causa de uma lesão desde janeiro de 2021. À esquerda do trio de meio-campistas, o Palace conta com Jeffrey Schlupp, atleta que irá triangular bastante com Mitchell e com o destaque Zaha. O titular da posição tende a ser Eberechi Eze, porém o inglês está lesionado.

No ataque, pela esquerda, Zaha se movimenta bastante e abre o corredor para Schlupp e Mitchell, formando o lado mais forte do Palace. Na direita, o ganês Jordan Ayew é o titular e tende a entrar muito na área, como um companheiro da referência francesa. Por fim, Jean-Philippe Mateta é um centroavante forte e promissor. Todavia o atacante francês não entregou o futebol esperado com a camisa dos Eagles. Mesmo assim, começará como titular do time de Vieira.

A escalação

Portanto, o Crystal Palace de Patrick Vieira deve entrar em campo com: Guaita; Ward, Kouyaté, Guéhi e Mitchell; McArthur, Riedewald e Schlupp; Ayew, Mateta e Zaha.

