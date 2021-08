O Chelsea na temporada 2021/22: Goleiros

O Chelsea Brasil está iniciando hoje uma série de textos especiais que antecedem o início da nova temporada. O primeiro texto do Guia da Temporada 2020/21 é sobre os goleiros. Até o final da semana, diariamente nossos colaboradores apresentarão elenco e considerações sobre as melhores possibilidades para deixar o elenco dos Blues mais forte nessa nova jornada.

Após problemas com seus arqueiros na temporada 2020/2021, os Blues parecem ter encontrado a resposta. Em síntese, uma bela temporada garantiu que Edouard Mendy se tornasse o titular. Juntamente com Kepa Arrizabalaga, o recém-chegado Marcus Bettinelli forma o trio de goleiros do Chelsea para 21/22.

Ainda assim, a boa temporada de Mendy não impediu o clube londrino de se interessar por outros arqueiros. O italiano Gianluigi Donnaruma foi especulado nos Blues. Entretanto, o negócio não se concretizou. Agora, a posição não é uma preocupação do Chelsea, que deve seguir com Mendy como titular.

Edouard Mendy

Edouard Osoque Mendy é senegalês e chegou no Chelsea no início da temporada 2020-21. O arqueiro de 29 anos veio do Stade Rennes por um preço de 22 milhões de libras. Além disso, Mendy é titular da seleção de Senegal, onde já foi vice da Copa Africana das Nações.

Trajetória até o Chelsea

De início, Mendy começou sua carreira no Le Havre AC. Contudo, passou por diversos problemas e pensou até em desistir do futebol. Deu a volta por cima ao ser contratado pelo Olympique de Marselha, para ser reserva. Em seguida, se transferiu para o Stade de Reims, onde teve um certo destaque. Finalmente, foi contratado pelo Rennes e ajudou o time a terminar na terceira colocação da Ligue 1 em 2019-2020.

Primeira temporada dos sonhos

Recomendado por nada menos que Petr Čech, Mendy chegou no Chelsea em setembro de 2020. A princípio, viria para disputar posição com Kepa. Porém, logo mostrou que havia chegado para assumir a titularidade.

Ao todo, o goleiro manteve 25 clean sheets em 33 jogos. Dessa forma, foi tido como a solução para os problemas do Chelsea no gol. Além disso, realizou diversas defesas importantes que ajudaram o time a conquistar a Champions League passada.

Por fim, os bons números e as atuações seguras do senegalês credenciam Mendy como titular por essa e outras temporadas. E agora numa temporada completa, as defesas do goleiro podem ajudar o Chelsea a brigar por mais títulos.

Kepa Arrizabalaga

Kepa Arrizabalaga Revuelta se tornou o goleiro mais caro da história em agosto de 2018. Após a saída de Thibaut Courtois, o arqueiro espanhol foi contratado por 71 milhões de libras pelo Chelsea. Na época, Kepa tinha 24 anos e vinha de boas temporadas com o Athletic Bilbao.

De promessa a reserva

Inicialmente, o espanhol chegou com status de titular com margem para a evolução. À primeira vista, ele correspondeu. A temporada de 2018-19 foi boa para ambos Kepa e Chelsea. Para coroar, conquistaram a UEFA Europa League daquele ano, com Kepa se destacando nos jogos decisivos.

Entretanto, a maré viraria contra o goleiro na temporada seguinte. Com Frank Lampard como técnico, os Blues passaram por problemas defensivos. E muitos colocaram Kepa como o principal problema. O arqueiro cometeu diversas falhas na temporada 2019-20 e, portanto, foi questionado pela torcida.

Para 2020-21, Kepa acabou virando reserva de Mendy. Ainda que o clube tenha tentado sua venda, o espanhol se manteve no time. Ele acabou sendo titular por toda FA Cup, competição na qual os Blues foram vice. Ainda não se sabe o destino de Kepa. Porém o cenário é de uma provável permanência para 2021-22.

Ademais, com a chegada de Thomas Tuchel, Kepa conseguiu se recuperar. Tanto que foi o titular na FA Cup, inclusive na final. Contudo, a titularidade garantida de Mendy torna a vida do espanhol mais difícil. Porém, ele pode agregar ao grupo como reserva imediato, especialmente com o setor defensivo fortalecido com a possível chegada de atletas.

Marcus Bettinelli

Por fim, Marcus Bettinelli fecha a lista dos goleiros. O inglês de 29 anos veio de graça após a saída de Willy Caballero. A princípio, ele será o terceiro arqueiro dos Blues. Bettinelli estava sem contrato após seu vínculo com o Fulham chegar ao fim.

10 anos de Fulham

Primeiramente, Bettinelli começou sua carreira no Fulham em 2010. Ao longo de 10 anos no clube, passou por três empréstimos (Dartford, Accrington e Middlesbrough). Além disso, o goleiro chegou a ser convocado para a seleção da Inglaterra em 2018. Contudo, acabou não jogando nenhuma partida.

Sem o argentino, Bettinelli chega para preencher o plantel de Thomas Tuchel. Em conclusão, pode-se imaginar o goleiro atuando em competições menos relevantes, como a Carabao Cup ou até mesmo na FA Cup.

