O Chelsea Women na temporada 2021/22: Guia

Ao longo dessa semana o Chelsea Brasil trouxe, pela primeira vez na sua história, o Guia da Temporada do Chelsea Women. Nossos colaboradores apresentaram as atletas por setor, analisaram as possíveis escalações e também perfilaram a treinadora Emma Hayes, que é a comandante mais vitoriosa na história do clube. Ademais, se você perdeu algum dos pontos debatidos, confira-os a seguir:

Nessa primeira parte, João Victor Buiatti Ribeiro apresenta as arqueiras de Hayes. Elas são o pilar do time e mesclam experiência e juventude.

Maria Akemi apresenta as armas na defesa, introduzindo laterais e zagueiras. Nesse sentido, Emma deposita sua confiança na capitã e vice, que comandam o setor.

João Victor Buiatti retorna, dessa vez apresentando as meio-campistas, divididas entre volantes, alas e meias de criação. São várias peças com características distintas para ajudar o Chelsea a lograr êxito em 21/22.

É a vez de Jéssica Frota trazer as matadoras, as definidoras e mulheres gol do Chelsea. Vale a pena conferir essa introdução sobre as craques do time.

Por fim, é a vez de falarmos da mente por trás do sucesso das Blues. A Era Hayes continua e quem aborda esse tópico é a Nathalia Tavares.

Pré-temporada blue

Os Jogos Olímpicos impediram que Hayes tivesse todo elenco no início dos trabalhos de pré-temporada. Tanto que na primeira partida, praticamente a base atuou. O grupo somente foi estar completo na última atividade antes da estreia, que culminou na vitória sobre o Aston Villa.

Diferentemente do ano passado, neste não houve a Community Shield. Portanto, o ano começa sem título para as Blues, já que a FA não quis realizar a edição feminina. Veja a seguir o desempenho do Chelsea Women na pré-temporada:

Arsenal 2x1 Chelsea

Chelsea 3x1 Leicester City

Glasgow Rangers 0x3 Chelsea

Chelsea 1x0 Aston Villa

Estreia neste domingo (05/09) no dérbi londrino

A temporada 2021/2022 será aberta com o clássico diante do Arsenal. Em síntese, na temporada passada o Chelsea não perdeu para as rivais locais. Mas agora é outro contexto: as Gunners já estão atuando há mais tempo, já que disputam a pré-Champions League.

Ou seja, o elenco está mais afinado. Porém, diferente da estreia na pré-temporada, o elenco azul está completo e brigará por uma boa estreia na competição. Vale lembrar que o Chelsea é o atual bicampeão inglês. Por fim, a partida será realizada no domingo (05/09), às 8h30, com transmissão nos Canais do grupo Disney.

