O Chelsea Women na temporada 2021/22: Goleiras

A semana começa com ineditismo no Chelsea Brasil. Assim como aconteceu no início da temporada do masculino, abrimos espaço para o Guia da Temporada, agora do Chelsea Women. Em síntese, o guia contará com cinco partes: goleiras, defensoras, meias e atacantes. Os textos serão lançados ao longo da semana pelos nossos colaboraodores. Primeiramente, o tema será as goleiras blues.

À primeira vista, não é difícil saber quem é a arqueira principal da equipe. Isso porque Ann-Katrin Berger fez uma temporada impecável e foi essencial na boa campanha do Chelsea. Contudo, no início de 2020/21, a alemã ainda brigava por vaga com Carly Telford e só garantiu sua titularidade por volta de novembro.

Além da dupla já presente, as Blues contrataram a sueca Zećira Mušović na metade da temporada. Assim, formou-se o trio de goleiras que irá atuar ao longo da temporada 2021/22.

Ann-Katrin Berger

No clube desde 2019, Berger chegou do Birmingham City após dois anos no clube. Com 30 anos, a alemã se encontra no auge de sua carreira. Nesse sentido, se tornou uma das melhores goleiras do mundo, sendo até mesma indicada para a premiação da UEFA.

A carreira até o Chelsea

Berger jogou seus primeiros cinco anos de carreira na Alemanha. Primeiro, pelo VfL Sindelfingen e, depois, pelo 1. FFC Turbine Potsdam. A arqueira conquistou uma liga alemã no período. Em seguida, se transferiu para o Paris Saint-Germain. Por fim, após dois anos na França, chegou no Birmingham City, de onde saiu para o Chelsea.

Nesse meio tempo, Berger sofreu com câncer de tireoide e ficou afastada dos gramados. Felizmente, a goleira voltou a jogar e ainda melhor do que antes.

Adaptação e alto nível

Berger foi contratada para substituir Hedvig Lindahl, que saiu também em 2019. Em sua primeira temporada como blue, teve atuações razoáveis. Infelizmente, sua época de estreia se encerrou mais cedo devido à pandemia. Contudo, foi na sua segunda temporada que conquistou o título de uma das melhores do mundo.

A goleira teve atuações históricas, como ao defender dois pênaltis contra o Atlético de Madrid nas oitavas das Champions. Também realizou uma excelente performance em um jogo decisivo contra o Manchester City pela liga inglesa. Na ocasião, fez uma defesa que muitos chamaram de “a defesa do título”, pois garantiu a liderança do Chelsea. Além disso, se mostrou excelente com a bola no pé, dando até mesmo assistência.

Berger é uma das poucas jogadoras do elenco na casa dos 30 anos. Porém, parece cada vez melhor e é um dos destaques da equipe londrina. Ao final da temporada, a arqueira renovou com o Chelsea até 2024, com opção de mais um ano. Dessa forma, Berger deve ser a titular por alguns anos ainda.

Carly Telford

De pronto, Telford é uma das jogadoras mais antigas do clube. Nesse sentido, dividiu sua história no Chelsea em duas partes. Isso porque atuou no time londrino entre 2010 até 2012, e depois retornou em 2017. Aos 34 anos, Telford perdeu espaço, mas continua como uma forte personalidade no elenco.

Primeira passagem e jornadas na Austrália e Inglaterra

Inicialmente, Telford começou no Sunderland, em 2002. Depois, passou três anos no Leeds United até ser contratada pelo Chelsea em 2010. Foi titular nas primeiras temporadas, até ser emprestada para o Perth Glory, da Austrália. Ao retornar, seguiu para o Notts County, onde ficou até 2017. Nesse ano, deu início a sua segunda passagem pelas Blues.

Disputa e títulos

De início, Telford teve espaço como titular. Porém, quando a sueca Lindahl voltou de sua lesão, a inglesa perdeu sua vaga. Ainda assim, foi muito importante e jogou alguns jogos. Quando Lindahl saiu, a arqueira conseguiu mais espaço, porém disputava com Berger. Em 2020/21, Telford se tornou definitivamente a reserva da posição. Ao longo de quatro anos, a arqueira conquistou seis títulos com a camisa do Chelsea.

Em fevereiro de 2021, a inglesa renovou com o clube até 2022. Além de jogadora, Telford também irá atuar como treinadora de goleiras para as equipes sub-16 e sub18. Dessa forma, a temporada 2021/22 pode ser a última que a camisa 28 jogará, seguindo carreira na comissão técnica do Chelsea.

Zećira Mušović

Por fim, a recém-chegada Mušović. Com apenas 25 anos, a sueca, que já é conhecida em seu país, chegou em janeiro de 2021. De início, a arqueira ocupa o posto de reserva. Porém, com uma grande margem para evolução, Mušović pode ainda ter muito futuro no Chelsea.

A carreira na Suécia

A goleira começou sua carreira no Stattena IF. Logo, chamou atenção de demais clubes suecos, inclusive do FC Rosengard. Mušović foi contratada pelo time em 2012, e ficou lá até ir para o Chelsea. Ao longo dos oito anos, a sueca disputou posição com diversas goleiras, sendo titular na maior parte. Além disso, jogou com algumas estrelas mundiais, como Marta e Lieke Martes.

Mušović também ganhou convocações para a seleção, ainda que não como titular. Esteve presente na Copa de 2019 e nas Olimpíadas de Tóquio em 2021.

A, até então, curta história no Chelsea

A sueca esteve com o Chelsea por meia temporada. Nesse meio tempo, jogou apenas duas partidas, não sofrendo gols em nenhuma das ocasiões. Mušović deve ser a reserva direta de Berger na temporada 2021-22, o que pode fazer com que jogue mais partidas. Assim como já dito, a goleira possui muito potencial e pode, no futuro, se tornar a principal opção das Blues no gol.

