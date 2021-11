Na História: O golaço de Oscar na última visita da Juventus em Stamford Bridge

Após as duas vitórias sobre o Malmö, o Chelsea reencontra a Juventus nesta terça-feira às 17h, no horário de Brasília. Em suma, o reencontro com os italianos abre a possibilidade de devolver a derrota na segunda rodada da competição – a única dos Blues até aqui no certame. Além disso, a última vez em que as equipes se encontraram em Londres reserva a lembrança de um belo gol do brasileiro Oscar aos Blues.

Na expectativa por uma vitória significativa na quinta rodada da fase de grupos da Champions League, o Chelsea Brasil relembra o jogo deste gol marcante no “Na História“. No mais, vem conosco fazer um aquecimento para o duelo de hoje, relembrando o passado:

O confronto

Os Blues entraram naquela Champions League como campeões europeus, assim como na atual temporada. Ademais, o desafio inicial seria receber a Juventus, então campeã italiana, em Londres. Na abertura do grupo E da competição, Oscar e Claudio Marchisio dominaram as ações de meio-campo em um grande jogo no Bridge.

Se a Juventus contava com a base do elenco que iniciaria a sequência de nove Scudettos, o Chelsea mantinha boa parte do elenco campeão europeu na edição anterior. Entretanto, foi um estreante em Champions League que começou brilhando. Apesar do bom começo italiano, foi Oscar – também em seu primeiro jogo como titular pelos Blues – que abriu o placar aos 31 minutos em chute desviado. Dois minutos depois, a apoteose do brasileiro ocorreria.

O gol

Não obstante a estreia com gol, Oscar marcaria seu segundo na partida, um verdadeiro golaço. Após receber de Ashley Cole, o brasileiro emendou com um toque seguido por um giro, deslocando dois marcadores. Entre eles, a lenda Andrea Pirlo, completamente batido no lance. Na sequência, um chutaço de direita encobriu Buffon encontrando o ângulo da meta italiana.

Contudo, o cartão de visitas do brasileiro também indicaria o caminho da meta para a Velha Senhora. Cinco minutos depois, Arturo Vidal também encontrou o fundo das redes em chute da entrada da área. Em síntese, o jogo perdeu ritmo no segundo tempo e, em erro da defesa londrina, Fabio Quagliarella mostrou oportunismo para empatar a partida, decretando o empate em 2-2. De antemão, a estreia já era um indício da instabilidade que se seguiria no ano azul.

Sequência da temporada

Após a ducha de água fria na partida inaugural, os Blues protagonizaram dois jogos eletrizantes contra o Shakhtar Donetsk, com uma vitória para cada, além de duas goleadas contra os dinamarqueses do FC Nordsjælland. No entanto, uma derrota acachapante em Turim por 3-0 pela quinta rodada praticamente selou o destino londrino. Ou seja, eliminado pelos gols fora de casa no confronto direto contra os ucranianos, o Chelsea rumou para a Liga Europa.

Em virtude desse desempenho, Roberto Di Matteo deixou os Blues para a chegada de Rafael Benitez. Sob o comando do espanhol, sempre contestado, o Chelsea seguiu avançando no limite ao longo do mata-mata da competição. Após eliminar os suíços do Basel, os londrinos encarariam o Benfica em Amsterdam na final do torneio. Na noite da vida de Branislav Ivanovic, os Blues se sagraram campeões nos acréscimos, emendando títulos continentais em temporadas consecutivas.

Oscar: A carreira depois do gol

Em síntese, Oscar ainda estava se adaptando a Londres naquela partida. Apesar de ser uma noite de afirmação, o brasileiro já havia começado a conhecer a torcida azul pouco antes. Em suma, o jogador integrou o elenco olímpico de 2012 da seleção brasileira. Diante da futura torcida, Oscar conquistou a medalha de prata, primeiro capítulo da sua história na capital britânica.

Resumidamente, o meia seria peça importante na conquista daquela Liga Europa em 2013 e viveria seu ápice nos Blues sob o comando de José Mourinho, na campanha até a conquista da Premier League em 2014-15. No entanto, a partir daquela temporada viveria altos e baixos até a chegada de Antonio Conte, com quem não conseguiu ganhar espaço.

Por conseguinte, na janela de verão da temporada 2016-17 – quando o Chelsea voltaria a conquistar a Premier League – Oscar acertou sua transferência ao futebol chinês. Por fim, o brasileiro vendido por 60 milhões de euros ao SH Port – então Shanghai SIPG – permanece no clube asiático até hoje. Todavia, declarações recentes revelam otimismo para um possível retorno ao futebol europeu e até ao Chelsea.

Afinal, aos 30 anos o jogador ainda deveria estar atuando em alto nível. Se as escolhas de carreira não proporcionaram novos brilhos a Oscar no cenário europeu, espera-se que um de seus gols mais famosos – há também aquele no Mineirão – inspire os Blues na partida de hoje. Em síntese, um possível novo golaço, desta vez com vitória, concretizaria a classificação às oitavas e mais uma noite europeia para ser lembrada em Londres.

Ficha Técnica

Chelsea (4-2-3-1): Petr Cech; Branislav Ivanovic, David Luiz, John Terry, Ashley Cole; John Obi Mikel, Frank Lampard; Ramires (Ryan Bertrand 69′), Oscar (Juan Mata 75′), Eden Hazard; Fernando Torres.

Reservas não utilizados: Ross Turnbull, César Azpilicueta, Gary Cahill, Oriol Romeu, Victor Moses.

Juventus (3-5-2): Gianluigi Buffon; Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini; Stephan Lichtsteiner (Mauricio Isla 77′), Arturo Vidal, Andrea Pirlo, Claudio Marchisio, Kwadwo Asamoah; Sebastian Giovinco (Fabio Quagliarella 75′), Mirko Vucinic (Alessandro Matri 88′).

Reservas não utilizados: Marco Storari, Lúcio, Emanuele Giaccherini, Luca Marrone

Gols: Oscar 31′, 33′, Vidal 38′, Quagliarella 80′

Cartões amarelos: Ramires 60′, Vidal 66′

Cartões vermelhos: –

Arbitragem: Pedro Proença (POR)

