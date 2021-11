Como joga: a Juventus é a adversária do Chelsea nesta terça

O meio de semana é marcado por um confronto crucial no grupo H e o Chelsea Brasil traz mais um “Como Joga”, escrito por Pedro Bueno. Em síntese, nosso colaborador apresenta o rival da rodada, seus pontos fortes e fracos. Por fim, o texto serve como “esquenta” para o duelo desta quinta rodada da Champions League.

Um atropelo fora de casa contra um dos times mais equilibrados do futebol inglês nos últimos anos. No fim de semana passado, o Chelsea enfrentou o Leicester e venceu por 3 a 0, um placar que evidencia que o time azul da capital não teve piedade do rival e passou por cima. Com o resultado, os Blues se afirmaram na liderança, com três pontos de vantagem. Bem como já abriram uma margem de nove tentos para o primeiro clube fora do G-4. Assim, o momento na Premier League é excelente. No entanto, neste meio de semana é momento de mudar o foco.

Precisando de uma vitória no confronto direto para assumir a liderança do grupo H da Liga dos Campeões, o Chelsea enfrenta a Juventus nesta tarde desta terça-feira (23). Precisamente às 17 horas, as equipes entram em campo em Stamford Bridge e o torcedor pode acompanhar a partida de forma exclusiva no HBO Max.

Sem mais delongas, chegamos a mais um “Como Joga” e a partir de agora você vai conferir estatísticas, curiosidades e como joga a equipe rival!

Menos de dois meses depois…

Como adversários na fase de grupos da Champions League, Chelsea e Juventus se enfrentaram recentemente e irão protagonizar outro grande duelo, desta vez, na Inglaterra. A primeira partida aconteceu em 29 de setembro, menos de dois meses atrás, e o Chelsea Brasil já havia produzido uma matéria falando sobre a Juve.

Confira no “Como joga” anterior:

o drama da Juve em 2021;

detalhes da última temporada, a qual encerrou a hegemonia da equipe na Itália;

histórico da Juventus na UEFA Champions League;

confrontos marcantes entre Chelsea e o time de Turim;

a ideia tática do time Massimiliano Alegri;

O leitor pode observar vários detalhes no texto feito para o último jogo entre as equipes. No entanto, é necessário atualizar o torcedor do Chelsea acerca do momento da Juventus e como o clube italiano entrará em campo nesta terça-feira. Confira!

O atual momento

Depois de vencer o Chelsea em 29 de setembro, os Bianconeri estão em uma montanha russa. Foram três triunfos consecutivos por 1 a 0 depois do confronto na Champions. No entanto, vieram três tropeços em seguida, onde o time foi bem contestado, principalmente após a derrota em casa frente ao Sassuolo. Contudo, a equipe de Alegri se recuperou e ganhou os últimos três jogos. Ou seja, a cada três partidas o momento da Juve sofreu uma alteração brusca.

E esta instabilidade fez com que a Juve apenas se aproximasse do grupo dos quatro primeiros colocados, sem se colocar entre os melhores clubes italianos da Serie A. Com 21 pontos em 13 jogos – seis vitórias, três empates e quatro derrotas -, o clube de Turim está na sexta posição. Portanto, a equipe de Allegri chegou à disputa pela vaga na Champions, porém já se encontra 11 pontos atrás dos líderes Milan e Napoli.

Contrapondo o momento incerto na Liga Italiana, a Juventus tem um desempenho perfeito na Champions League: quatro jogos, quatro vitórias e apenas dois gols sofridos. Por causa disso, o time já está classificado e precisa de um empate frente ao Chelsea para garantir a liderança do grupo H. Já a equipe inglesa quer vencer o rival para assumir a primeira colocação e devolver a dura derrota de um mês atrás.

O jogo anterior

Foi uma derrota dura? Sim. Mesmo sendo um revés simples – 1 a 0 para Juventus, na Itália -, a partida última partida foi um resultado marcante para o Chelsea, visto que o time dominou a partida, mas não conseguiu produzir as melhores chances e uma simples desatenção acarretou a última derrota do clube inglês nesta temporada.

O Chelsea teve incríveis 73% de posse de bola, finalizou 16 vezes, trocou 771 passes e não conseguiu marcar nenhum gol. Nesse sentido, dois problemas garantiram o tropeço do Chelsea naquela partida: o primeiro foi que o time acertou o alvo da Juve apenas em uma oportunidade, ou seja, só um chute certo durante os 90 minutos. O segundo ponto que determinou a derrota na segunda rodada da Champions foi um raro vacilo defensivo e um gol sofrido aos 10 segundos da etapa final.

Os 45 minutos iniciais não tiveram grandes chances e a melhor trama foi da própria Juventus, em finalização cruzada de Federico Chiesa. No entanto, o ótimo atacante não perdoou a segunda chance que teve e marcou rapidamente no início do segundo tempo. Em oito toques, a Juve marcou o seu gol: desde um lançamento de Leonardo Bonucci, ajeitada de cabeça de Adrien Rabiot, domínio, ajeitada e assistência de Federico Bernardeschi, até um finalização eficaz de Chiesa. Um incrível tento marcado pelos italianos que aproveitaram a desatenção inicial e os espaços dados pela fortíssima defesa do Chelsea.

O belga Romelu Lukaku até teve uma boa chance aos 81 da segunda etapa, mas desperdiçou. Kai Havertz tentou no último lance, mas não se tratava de um dia blue. Logo, vitória da Juventus por 1 a 0 no Allianz Stadium.

Como joga?

Os detalhes táticos do time de Massimiliano Allegri não surpreendem ninguém, mesmo conseguindo os resultados. Em boa parte das partidas, o técnico entra em campo com o seu tradicional 4-4-2, onde os pontas tem a função de se aproximar dos atacantes, enquanto um dos meias apoiam, deixando uma defesa bem sólida atrás.

No entanto, a lesão de Danilo deve fazer com que o lateral-direito seja mais ofensivo e agudo, caso Allegri opte por Cuadrado na ala. Normalmente, o colombiano atua como meia-direita na segunda linha, porém a lesão do brasileiro deve obrigar Allegri a recuar Cuadrado. Com isso, Dejan Kulusevski deve entrar na meia-direita, deixando o time ainda mais pró-ataque. No entanto, em contraponto, Rabiot deve ser a opção pela meia-esquerda, ou seja, um meia que cadencia mais o jogo ficará pela outra ponta, equilibrando o time. Logo, o Chelsea deve ter muita atenção pelo lado esquerdo da sua defesa.

Além de Danilo, o também lateral Mattia De Sciglio, o meia Bernardeschi e o líder da defesa Giorgio Chiellini estão lesionados e ficarão fora. Já Aaron Ramsey e Paolo Dybala são dúvidas por causa de problemas físicos.

Com estes desfalques e conhecendo a já descrita ideia tática de Allegri, a Juventus deve entrar em campo com Wojciech Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Matthijs De Ligt e Alex Sandro; Kulusevski, Weston McKennie, Manuel Locatelli e Rabiot; Chiesa e Álvaro Morata.

