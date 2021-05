Oscar ainda pensa em voltar ao Chelsea

Aos 29 anos, o brasileiro Oscar joga no futebol chines desde 2017, quando foi vendido pelo Chelsea por 60 milhões de Euros. Adaptado, o meio campista coleciona boas temporadas pelo Shangai, com 31 gols e 66 assistências em 96 partidas de liga chinesa.

Apesar disso, Oscar, que concedeu entrevista à Goal, deixou claro que ainda sonha em retornar ao futebol europeu quando seu contrato chegar ao fim, em 2024.

Ainda sonha com uma Champions League?

Inicialmente, Oscar falou sobre suas ambições para o futuro. O brasileiro que chegou ao Chelsea logo após o título de 2012, ainda sonha em alcançar esse feito como jogador.

“Primeiro tenho que pensar em voltar a um time forte na Europa. Acho que vou ter algumas oportunidades.

“Espero poder continuar jogando como estou jogando aqui, por isso sei que terei portas abertas para mim também”.

“Tenho um bom relacionamento com o Chelsea, tenho um grande carinho pelo clube e pelos seus torcedores. Portanto, depois que meu contrato terminar, é um dos clubes que considerarei com todo o meu coração”.

Fernandinho e Neymar

Para terminar, Oscar foi perguntado sobre qual é o maior brasileiro da história do futebol inglês e se seu amigo Neymar ainda pode ganhar uma Bola de Ouro.

“É difícil fazer uma lista. Havia grandes jogadores, Juninho Paulista no passado, mas claro, Fernandinho. Ele está no Manchester City há muito tempo e jogando nos melhores anos do Manchester City. Ele sempre jogou bonito e merece fazer parte desta lista.”

“Num futuro próximo, não posso ver um candidato mais forte do que Neymar. Penso que ele ainda será o maior nome do futebol brasileiro durante os próximos três ou quatro anos.”

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp