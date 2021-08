“Estou de volta com mais experiência e maturidade”, afirma Lukaku

Nos últimos anos, Romelu Lukaku se tornou um dos melhores e mais reconhecidos atacantes da Europa, quiçá do mundo. Depois de muita expectativa e espera, hoje o Chelsea anunciou a contratação do belga. Há alguns anos foi em Londres que o atacante deu passos importantes no início da carreira.

Acima de tudo, ele está de volta para o seu clube do coração. Nesse sentido, logo após assinar o novo vínculo de cinco anos, ele comentou sobre a oportunidade de vestir a camisa dos Blues novamente:

“Estou feliz e me sinto abençoado de voltar para este clube incrível. Foi uma longa jornada para mim: cheguei aqui ainda jovem, ainda tinha muito a aprender. Agora, estou de volta com mais experiência e maturidade“.

“A relação que eu tenho com o clube é muito importante para mim, como todos sabem. Eu torço para o Chelsea desde criança. Poder voltar e ajudar o time a ganhar mais títulos é incrível“.

Retornando com nome consolidado na Europa

Ademais, Lukaku volta a Londres uma década depois de chegar pela primeira vez em Stamford Bridge. Em síntese, vive uma outra fase na carreira. Ou seja, o belga tem mais conhecimento e experiência. Nesse ínterim, ganhou títulos importantes e participou de muitos jogos decisivos, tanto pelos clubes nos quais passou como pela Seleção da Bélgica.

Nesse sentido, a diretora Marina Granovskaia reconheceu o significado do retorno do atacante. E não poupou elogios ao novo reforço:

“Romelu Lukaku é simplesmente um dos melhores atacantes do mundo. Estamos absolutamente encantados de trazer ele de volta para o clube que ele ama. Assim como estamos animados por trazer o talento dele para o nosso elenco campeão”.

Em suma, mais que marcar gols, Lukaku é um grande criador de jogadas. Assim como tem vivência no futebol inglês, tendo uma passagem de oito anos pela Premier League. Sem dúvidas, Thomas Tuchel terá uma grande peça em suas mãos e que contribuirá diretamente para o sucesso ofensivo do time.

