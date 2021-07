Crystal Palace e Chelsea chegam a acordo por Guehi

De acordo com o portal The Athletic, o Crystal Palace fez uma oferta irrecusável ao Chelsea pelo zagueiro Guehi que tem contrato com os Blues até junho de 2023. O jogador, de 21 anos, fez exames médicos nesta quinta-feira (15) e deve assinar um contrato de cinco anos com os Eagles.

Além disso, a matéria não cita os valores, mas destaca que foram excelentes tanto para o Chelsea, quanto para o defensor. Do mesmo modo, o Chelsea teria incluído uma cláusula de venda e de direitos em movimentações futuras. Este será o terceiro atleta negociado pelo atual campeão europeu, antes disso, o clube já havia vendido Tomori e Giroud ao Milan.

Em contrapartida, está será a terceira contratação do Crystal Palace que já anunciou o goleiro Remi Matthews e o meio campista Michael Olise, de 19 anos, vindo do Reading. A grande novidade dos Eagles para a a temporada será a presença de Patrick Vieira como treinador da equipe.

Passagem pelo Swansea

A exemplo do que ocorre com outros atletas da categorias de base, Guehi foi cedido ao Swansea na última temporada para ganhar experiências. Contudo, fez uma temporada em alto nível pela equipe sendo titular absoluto e participando de 45 jogos.

Além disso, a equipe fechou a Championship na quarta colocação e perdeu a final dos play-offs para o Brentford.

