Chelsea anuncia o retorno de Lukaku

Romelu Lukaku está de volta ao Chelsea. O belga, atualmente com 28 anos, chega do futebol italiano. De pronto, os Blues desembolsaram £97.5milhões para repatriar o atacante, que assina contrato com validade até 2026. Em síntese, Lukaku vestiu a camisa da Internazionale de Milão por duas temporadas e conquistou a Série A de 2020/2021, sendo vice-artilheiro da competição.

Ademais, a transferência ao Chelsea marca o retorno de Lukaku a Premier League. Isso porque, antes de ir para a Inter, o atacante belga vestia as cores do Manchester United. Já no Chelsea, é a volta do agora centroavante consolidado na Europa.



Situação bem distinta da sua primeira passagem por Londres. De pronto, quando foi contratado pelo Chelsea, Lukaku era uma jovem promessa em 2011. Dessa forma, rodou por alguns outros clubes, até ser vendido em definitivo pela diretoria blue.

Contudo, a carência de um atacante matador levou o Chelsea a repatriar Lukaku. Nesse sentido, seus números falam por si. Na temporada 2020/2021 foram 44 jogos pela Internazionale. Em resumo, o belga marcou 30 gols e contribuiu com 10 assistências. Além disso, marcou quatro gols na Eurocopa 2020, vestindo a camisa da Seleção Belga.

Ficha Técnica

Data de Nascimento: 13/05/1993

Idade: 28 anos

Local de nascimento: Antwerpen

Nacionalidade: Belga

Altura: 1,91m

Posição: Centroavante

Agente: P&P Sport Management S.A.M.

