Veja o desempenho dos blues em mais uma rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo

Assim como na semana passada, a segunda parte dessa data FIFA contou com atuações e gols de atletas do elenco dos Blues. Assim, o Chelsea Brasil traz um resumo a respeito do desempenho dos jogadores. Confira:

Atacantes em destaque com gols e assistências

A Bélgica derrotou a República Tcheca por 3×0, com o primeiro gol sendo marcado por Romelu Lukaku. Além disso, o atacante deu a assistência para o terceiro gol. Lukaku atingiu 100 jogos pela seleção e foi premiado com uma placa comemorativa. Nesse período, o belga soma 67 gols, com 50 sendo nas últimas 50 partidas. “Noite perfeita“, disse o novo contratado do Chelsea nas redes sociais.

Contudo, por receber seu segundo cartão amarelo, o camisa 9 está fora da partida contra a Bielorrússia, na próxima quarta-feira (08). Michy Batshuayi, emprestado ao Beşiktaş, entrou no jogo na etapa final.

Enquanto isso, a Alemanha venceu a Romênia por 6×0. Timo Werner marcou o terceiro gol e deu assistência para o quarto. Antonio Rüdiger também atuou como titular, enquanto Kai Havertz não foi relacionado.

100 caps for @BelRedDevils

3 points 🤲🏿

⚽️

Perfect night pic.twitter.com/J7kgmdYVm9 — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) September 6, 2021

Outros blues em destaque

Reece-James foi titular na vitória da Inglaterra contra a seleção de Andorra (4×0). De início, foi escalado como lateral, mas atuou por alguns minutos no meio-campo. Mason Mount entrou na segunda etapa e sofreu pênalti posteriormente convertido pela seleção. Ademais, em outra partida desse grupo, Armando Broja marcou o único gol na vitória da Albânia contra a Hungria. Revelado pelo Chelsea, o atacante de 19 anos está emprestado ao Southampton.

A Itália empatou com a Suíça em 0x0. Emerson Palmieri (emprestado ao Lyon) e Jorginho atuaram durante toda a partida. O meia, que recentemente falou com o The Players’ Tribune sobre sua carreira, perdeu um pênalti na segunda etapa.

O defensor César Azpilicueta foi titular e capitão na goleada da Espanha contra a Geórgia: 4×0. Outro defensor que não sofreu gols foi Andreas Christensen, já que a Dinamarca venceu Ilhas Faroé por 1×0. A Croácia, do meia Mateo Kovačić, também venceu por 1×0, tendo a Eslováquia como adversária.

Pelas eliminatórias norte-americanas, Christian Pulisic foi titular e capitão no empate dos Estados Unidos contra o Canadá (1×1). O atleta retornou após ficar afastado por testar positivo para Covid-19.

