Confira o desempenho dos blues na rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo

A primeira data FIFA da temporada começou e terá três rodadas. A princípio, alguns nomes do Chelsea atuaram, marcaram gols e contribuíram para a vitória de suas seleções. Nesse sentido, o Chelsea Brasil faz um resumo do desempenho dos blues. Confira:

Desempenho de futuros adversários na Nations League

Jorginho, atual melhor jogador da temporada pela UEFA, atuou por 90 minutos no empate da Itália contra a Bulgária (1×1); Emerson Palmieri, emprestado ao Lyon, foi substituído nos acréscimos da etapa final.

Além deles, César Azpilicueta, que recentemente completou nove anos no Chelsea, foi titular na derrota da Espanha contra a Suécia por 2×1. Vale dizer que os jogadores devem se encontrar na primeira semifinal da Nations League, no dia 06/10.

Contratado recentemente pelo Chelsea, Romelu Lukaku marcou dois gols no triunfo da Bélgica por 5×2 contra a Estônia; Michy Batshuayi, emprestado ao Beşiktaş, não foi utilizado. N’Golo Kanté foi convocado, mas viu do banco o empate da França contra a Bósnia, por 1×1. Do mesmo modo, é esperado que os atletas se enfrentem na outra semifinal da Nations League, no dia 07/10.

Mais nomes do elenco em campo

A Alemanha enfrentou Liechtenstein com três blues no elenco. Antonio Rüdiger foi reserva. Enquanto isso, Kai Havertz foi titular, mas saiu da partida com 60 minutos. Por fim, Timo Werner marcou o primeiro gol da seleção, que venceu por 2×0. “Três pontos, muitas coisas para trabalhar“, disse posteriormente o atacante em suas redes sociais.

Ademais, a Inglaterra goleou a Hungria por 4×0, com assistência de Mason Mount para o primeiro gol; Reece James ficou no banco de reservas. Andreas Christensen foi titular na vitória por 2×0 da Dinamarca sobre a Escócia de Billy Gilmour, emprestado ao Norwich.

Mateo Kovačić esteve presente no 0x0 da Croácia contra a Rússia. Pelas eliminatórias africanas, Edouard Mendy foi titular e não sofreu gols na vitória de Senegal por 2×0 contra Togo.

O zagueiro Thiago Silva estava na lista inicial do técnico Tite para as partidas da Seleção Brasileira. No entanto, um veto da Premier League impediu a liberação do atleta. A razão é a presença do Brasil na “lista vermelha” da Covid-19.

