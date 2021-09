“Usei as críticas como combustível”, afirma Jorginho

Do desprezo à conquista de único jogador a vencer três finais continentais: Jorginho é eleito melhor jogador da UEFA na temporada passada.

Com a saída de Antonio Conte do Chelsea e o meio-campo comprometido, era dada a hora Jorginho como um dos melhores volantes do Nápoli expor seu alto nível na liga mais competitiva do mundo sob a tática de Maurizio Sarri que usava o esquema de jogo o 4-3-3.

Todavia, o agora atleta eleito melhor da UEFA teve uma passagem conturbada em certa ocasião até a conquista de melhor jogador durante a última temporada.

Perda de espaço

Em duas temporadas Jorginho disputou 54 jogos no primeiro ano e mais 38 no segundo, em que se destacou também com sete gols. Mesmo assim, não participou de quatro das cinco partidas que o Chelsea fez nas semanas conseguintes e se submeteu à vaga no banco de reservas. Naquela essa altura do campeonato, lentidão e fraqueza caracterizavam o camisa cinco que já viu o mesmo filme (de desprezo) anteriormente pelos times em que jogou:

“Fui muito menosprezado. Mas escuta só: eu tive um começo turbulento em todos os clubes por onde passei. Todos. Quando cheguei no Verona, ninguém me queria. Eles me emprestaram para jogar a Quarta Divisão, onde ninguém me queria também. Mas eu continuei trabalhando e ganhei o respeito. Na minha volta ao Verona, subimos para a Série A. Passei por um ano difícil no Nápoli, então veio o Sarri e mudou tudo. E no Chelsea? Ah, só usei as críticas como combustível. – Essas pessoas vão ficar constrangidas com o que estão falando agora.”- Declarou ao The Players’ Tribune.

Arranque no meio-campo

Em suma, protagonismo costuma ser direcionado para atacantes e meias por eles estarem nos momentos mais importantes de criação ou finalização de chances em gols. Jorginho obviamente não é um artilheiro. Porém, voltou a tomar decisões rápidas na construção de jogadas, fazer trabalho defensivo, buscar manter suas equipes com bom domínio de posse de bola e dominar o meio campo em uma sequência de trabalho.

Nesse sentido, o ítalo-brasileiro conseguiu, inclusive, elevar o nível de N’Golo Kanté, além de ter ter feito o maior número de bloqueios pelo time. Assim, o Chelsea que não era o favorito, chegou numa final sem perder nada em meio campo.

Jorginho foi o jogador de linha com 76 recuperações de bola pelo clube (nenhum outro do time alcançou esse número), com mais interceptações sendo elas 26 e mais desarmes (os mesmos 26 do lateral Azpilicueta).

Pela seleção italiana na Euro 2020, Jorginho também foi o jogador de linha da Azzurra com quatro recuperações de bola e 25 interceptações.

Temporada define Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nessa história?

Muito se questiona sobre a hegemonia de Messi e Cristiano Ronaldo destacando seus respectivos números como melhores do mundo, principalmente no que está inserido no quesito UEFA, mas se tratando de prêmios individuais, como Bola de Ouro e The Best, não têm sido direcionados aos que são apenas melhores, é um sistema de votação que aponta quem está melhor em dado momento e não quem é o melhor.

E o resultado de um único jogo, uma única final, não passam despercebidos. Descartando o protagonismo, nenhum jogador que esteve tanto tempo em campo e foi essencial para seu clube e seleção teve uma temporada tão triunfante quanto a de Jorginho sendo campeão da Champions League e Supercopa da UEFA com o Chelsea, além de ser campeão da Eurocopa com a Itália.

Ainda à The Players’ Tribune, Jorginho se sobressai: “E agora estou sentado aqui com um título da Champions League e outro da Europa League. Então, para todos os críticos eu gostaria de dizer apenas uma coisa : Obrigado. De verdade, obrigado.”

