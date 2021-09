Na História: Azpilicueta celebra nove anos no clube, com feitos expressivos

Em primeiro lugar, quando falamos de Cesar Azpilicueta precisamos falar do significado da palavra liderança. De acordo com o dicionário de Oxford, liderança é o mesmo que:

1. função, posição, caráter de líder.

2. espírito de chefia; autoridade, ascendência.

3.POR METONÍMIA

pessoa ou grupo de pessoas que possuem esse espírito, que exercem essa chefia.

Há pouco mais de nove anos, em 24 de agosto de 2012, o Chelsea anunciou a contratação de Cesar Azpilicueta, na época com 22 anos. Nesse meio tempo, o espanhol se tornou uma lenda do clube e uma das principais referências do elenco.

Polivalente, já atuou em diversas funções do setor defensivo. Por exemplo, o torcedor dos Blues já viu Azpilicueta jogando como lateral esquerdo, ala e lateral direito e mais recentemente como terceiro zagueiro no sistema implantado por Thomas Tuchel.

Recordes na Premier League

Além disso, Azpilicueta completou no último final de semana, no jogo contra o Liverpool, o seu jogo de número 300 na Premier League, sendo 290 como titular. Segundo o Transfermarket, desde que chegou ao clube Azpi perdeu apenas duas partidas, entre agosto 01 de agosto e 13 de setembro de 2020.

Entre os jogadores dos Blues mais vezes vestiram a camisa da equipe na Premier League, o capitão é o quarto ficando atrás apenas de Cech, Lampard e Terry. O mesmo vale para outra estatística: número de vitórias na Premier League pelo Chelsea. Ou seja, o espanhol está ao lado das lendas do passado, sendo referência para o presente dos Blues.

Terry (492 jogos / 311 vitórias)

Lampard ( 429 jogos / 272 vitórias)

Cech (333 jogos /219 vitórias)

Azpilicueta ( 300 jogos / 173 vitórias)

Ao todo, Azpilicueta já soma 433 jogos pelo Chelsea com 14 gols marcados e 53 (!!) assistências. O primeiro gol marcado – pelo menos para este que vos escreve – talvez tenha sido um dos mais marcantes, na fase 16 avos, da Carabao Cup, em pleno Emirates Stadium, na vitória por 2×0 diante do Arsenal.

Diversos treinadores, diversas funções e a eficiência de sempre

Do mesmo modo, é necessário ressaltar a capacidade do espanhol em se adaptar a diferentes cenários. Quando chegou, Azpilicueta atuou como lateral-direito e foi comandado por Roberto Di Matteo. Em seguida, Rafa Benitez também passou rapidamente pelo clube

Pouco depois, chegou José Mourinho e com o português no comando vimos o camisa 28 atuando com frequência como lateral-esquerdo de forma improvisada. Uma vez que, o clube encontrou muitas dificuldades em preencher a lacuna deixada por Ashley Cole. Ao longo da temporada 2014/2015, Azpilicueta venceu a concorrência com o brasileiro Filipe Luís, jogador de origem na posição.

Após a passagem do português, o Chelsea foi se reerguer após a pior temporada da “Era Abramovich” sob o comando de Antônio Conte. Nesse período, Azpi jogou pela primeira vez no Chelsea como um terceiro zagueiro pelo flanco direito e fez parte do elenco que foi campeão da Premier League com sobras. A equipe acumulou o recorde de vitórias seguidas (13) e de vitórias no campeonato (30) recordes estes que posteriormente foram batidos pelo arquirrival Manchester City.

A temporada subsequente (2017/2018) foi a primeira sem John Terry, desse modo, Gary Cahill se tornou o capitão do Chelsea e escolheu Azpiliciueta como vice capitão. A temporada, no entanto, foi marcada por problemas no vestiário que resultaram na saída de Conte e na chegada de outro italiano: Maurizio Sarri.

Na temporada 2018/2019 Azpilicueta voltou a atuar como lateral-direito. Com Sarri a equipe precisava mais uma vez dar uma resposta ao torcedor. Desse modo, o time alcançou uma vaga no G4, mas teve como grande mérito o título da Europa League invicto e com direito a goleada na final diante do Arsenal, em Baku.

A hierarquia alcançada e as glórias das conquistas

Com a saída de Gary Cahill para o Crystal Palace e com o retorno de Frank Lampard – agora como treinador – coube a Azpilicueta assumir a faixa de capitão na temporada 2019/2020. Isto porque o Chelsea também perdeu Eden Hazard e estava impedido de contratar. Com isso, o clube foi a obrigado a apostar na base e hoje colhe os frutos desta escolha.

A última temporada foi especial para todos nós torcedores do Chelsea, mas também para o Azpi. Com Lampard, o espanhol havia disputado apenas nove dos 18 jogos pela Premier League, sendo sete como titular e em outras duas oportunidades vindo do banco de reservas.



Depois disso, retomou seu espaço na equipe com Thomas Tuchel e participou de praticamente todos os jogos. Aliás, um dos maiores acertos do alemão foi resgatar a confiança dos mais atletas mais experientes e com mais tempo no clube. Isso foi fundamental para a retomada ao longo da temporada 2020/2021. Ademais, a consagração veio com a proeza de erguer a taça da Champions League em maio,

Todo o empenho dele e dos seus companheiros resultaram em muitos títulos, entre as principais conquistas estão: Premier League (2x), FA Cup, Carabao Cup, UEFA Champions League, Europa League (2x) e Supercopa da UEFA. Para completar a galeria está faltando, ao menos por enquanto, o Mundial de Clubes da FIFA, que o clube irá disputar em dezembro, e a Community Shield.

