Confira como os blues se saíram na última rodada das Eliminatórias antes do retorno ao Chelsea

A terceira parte dessa data FIFA contou com mais atuações de jogadores do Chelsea que, agora, retornaram à Londres de olho no duelo contra o Aston Villa, hoje, 13h30. Assim, o Chelsea Brasil traz um resumo a respeito do desempenho dos atletas por suas seleçoes. Confira:

Trio alemão em alta

A Alemanha venceu a Islândia por 4×0. Na partida, três atletas do Chelsea atuaram com destaque. Antonio Rüdiger marcou o segundo gol do jogo. Enquanto isso, Kai Havertz, que entrou na segunda etapa, deu a assistência para Timo Werner marcar o quarto gol da seleção alemã, líder do seu grupo.

Foi o terceiro gol de Werner em três jogos nessa data FIFA. Recentemente, o atacante falou sobre a mudança de comando na seleção e a confiança que Hansi Flick tem em seu futebol.

Mais destaques do elenco

A Itália, atual campeã da Eurocopa, goleou a Lituânia por 5×0. O capitão Jorginho atuou por cerca de 60 minutos e, ao ser substituído, recebeu aplausos da torcida. Além disso, a Inglaterra, vice-campeã da Eurocopa, empatou com a Polônia por 1×1, com o meia Mason Mount como titular.

Em adendo, Reece James esteve como opção no banco, mas não foi utilizado porque a seleção inglesa não fez nenhuma substituição. No mesmo grupo, Armando Broja marcou um gol e deu duas assistências ao sair do banco na vitória da Albânia por 5×0 contra San Marino. O atacante, que completou 20 anos ontem, está emprestado ao Southampton.

Ademais, a Bélgica venceu a Bielorrússia por 1×0. Michy Batshuayi, em empréstimo ao Beşiktaş, atuou como titular e foi substituído no fim da partida. No entanto, recebeu cartão amarelo pela lentidão no momento da troca. Nesse sentido, Romelu Lukaku não atuou por estar suspenso. Adicionalmente, outro atleta emprestado que atuou foi Ethan Ampadu. Cedido ao Venezia, ele foi titular no empate de País de Gales por 0x0 contra a Estônia.

O defensor César Azpilicueta entrou na segunda etapa na vitória da Espanha contra Kosovo (2×0). Andreas Christensen foi titular na goleada da Dinamarca por 5×0 contra Israel. Do mesmo modo, o meia Mateo Kovačić começou jogando na vitória da Croácia por 3×0 contra a Eslovênia.

Pelas eliminatórias da América do Norte, América Central e Caribe, Christian Pulisic atuou como capitão da seleção dos Estados Unidos, que derrotou Honduras por 4×1. Contudo, o atacante deixou o campo no segundo tempo em virtude de uma lesão no tornozelo.

