Do começo difícil ao gol do título europeu: um ano de Kai Havertz no Chelsea

No dia 4 de setembro de 2020, o Chelsea anunciava Kai Havertz. Os aproximados 80 milhões de euros, pagos ao Bayer Leverkusen pelo meia de então 21 anos, geraram ainda mais expectativa em torno de seu desempenho.

Na semana em que Havertz completa um ano desde sua chegada à Inglaterra, é hora de olhar para trás e ver o que o jovem alemão já conquistou em Stamford Bridge, além de projetar o que mais pode vir pela frente.

Início ruim com Lampard

Realidade comum entre jogadores que chegam à Premier League vindos de outras ligas, Havertz sofreu com a adaptação. A intensidade característica da elite inglesa, bem como a introspectividade de um garoto que pela primeira vez vivia um desafio longe de casa, foram questões que influenciaram seu desempenho.

Mas, muito além dos fatores externos naturais, o meia também teve dificuldade de se encaixar no esquema de Frank Lampard. A insistência com o 4-3-3 não acomodava o alemão da melhor maneira, o que fez com que ele acabasse por ser escalado em diversas posições, sem obter uma sequência.

A imagem acima mostra que, dos 1.441 minutos em que Lampard esteve a frente do Chelsea na Premier League 20/21, Havertz passou um terço sem atuar. Quando esteve em campo, a posição em que mais vezes jogou foi a de meia-centralizado.

Novos rumos com Tuchel

Após a demissão de Lampard, um dos principais motivos que levou o Chelsea a escolher Thomas Tuchel como substituto foi o fato de o treinador também ser alemão, o que poderia facilitar a adaptação de Havertz.

E foi assim que Tuchel revolucionou, não só a temporada do Chelsea, mas também a de seu compatriota. A começar pela troca de sistema: desde que chegou, o treinador adotou o 3-4-2-1 como esquema padrão e o time logo começou a apresentar evoluções notórias.

O camisa 29 ainda lutava por espaço, mas tinha muito mais definido onde poderia ser útil. Isso porque seu comandante deixava claro que pretendia aproveitá-lo fundamentalmente como falso 9, posição na qual ele mais rendeu pelo Bayer.

Com o passar dos jogos, Havertz foi ganhando mais sequência e seu nível de confiança só aumentou. Aos poucos, recebia mais oportunidades também para atuar como um dos dois meias por trás do atacante, com liberdade para flutuar por todo o campo.

Apogeu no continente

A medida em que o Chelsea ia avançando na Champions League, Havertz também ia se consolidando na equipe. Dessa forma, foi um dos grandes destaques na partida de volta da semifinal contra o Real Madrid. Mas a consagração veio na final da competição.

O meia chegou à decisão, contra o Manchester City, sem marcar um gol sequer em toda a competição, contudo seu nível de atuação deu segurança para que Tuchel o escolhesse para começar aquele jogo. E foi aos 42 minutos do primeiro tempo que o alemão marcou o gol do título e colocou seu nome na história do Chelsea. Pouco importava que aquele tenha sido o único do camisa 29 naquela Champions, afinal, foi o maior de todos.

Expectativa de um segundo ano ainda melhor

Apesar do encerramento mágico na temporada passada, sabe-se que Havertz pode muito mais. Melhor adaptado à Inglaterra, o que se espera é que o meia, agora, tenha um desempenho mais consistente.

Nesse sentido, a chegada de Romelu Lukaku pode ser fundamental. No encaixe do 3-4-2-1, a tendência é que as características do novo centroavante dos Blues potencializem o futebol do alemão.

O começo de temporada do camisa 29 já é ótimo, consolidado como titular e peça fundamental. Contratado há um ano como promessa, hoje é realidade em Stamford Bridge. Ademais, seu nome já está na história do clube, mas Havertz ambiciona ser ainda maior.

