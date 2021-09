Tuchel confirma desfalques para jogo contra Aston Villa e destaca chegada de Saul

Neste sábado (11), o Chelsea recebe o Aston Villa, às 13h30 (horário de Brasília), no Stamford Bridge. De pronto, os Blues ocupam a quarta posição da Premier League, com 7 pontos e voltam a campo após a longa e insossa data FIFA.

Em síntese, Thomas Tuchel e a comissão estiveram ansiosos pelo retorno dos atletas, uma vez que, os protocolos por conta da Covid-19 causaram alguns problemas, em especial, com os jogadores da América do Sul. No caso do Chelsea o imbróglio que envolve o zagueiro, Thiago Silva.

Dois desfalques

“N’golo Kanté se lesionou na partida contra o Liverpool e ainda sente dores. Apesar disso, estamos otimistas de que ele possa retornar na próxima terça-feira.

Quanto a Christian Pulisic, infelizmente, ele voltou usando muletas. No entanto, foi constatada uma lesão no tornozelo e ele deve ficar ausente por 10 dias”.

Lukaku está confirmado

“Ele voltou com um problema na coxa. Mas treinou normalmente na quinta e na sexta-feira, dessa forma, acredito que tenha condições de iniciar como titular amanhã”.

Situação de Thiago Silva segue indefinida

“Neste momento, Thiago não está oficialmente fora. O presidente está trabalhando nisso e devemos tomar uma decisão final a respeito do assunto amanhã de manhã. Ainda assim, tenho a esperança de que ele possa atuar.

Se tivéssemos liberado o atleta, ele ficaria 10 dias no hotel, sem poder treinar. Essas são as restrições das viagens, não há como contorna-las e é o correto.

Claro, os clubes querem que seus jogadores joguem, as seleções também, e os jogadores também querem jogar. Por outro lado, se entrarmos numa situação onde os jogadores não podem atuar pela seleção, porque isso os leva a ficarem suspensos pelo campeonato nacional, não faz sentido.

Poderia haver uma solução: mover os países da lista vermelha para lista verde, como fizemos nos jogos da Liga dos Campeões quando jogamos na Romênia e em Sevilla.

Chegada de Saul e a saída de Billy Gilmour

“Combinamos que Gilmour seria emprestado ao Norwich para que pudesse ter mais minutos. Na última temporada, ele foi o nosso quarto meio-campista.

Agora com a pandemia, somado à realização da Copa América e da Eurocopa fiquei um pouco aflito por iniciar a temporada com apenas três atletas no setor [Jorginho, Kanté e Mateo Kovacic]. Mas não estava preocupado por falta de qualidade ou caráter, são jogadores excepcionais.

A questão era numérica, se um deles se lesiona e outro fica suspenso, você sobrecarrega um dos seus meias. Além disso, normalmente jogamos com dois deles nessa faixa central do campo. Em dezembro, haverá o Mundial de Clubes e são muitos jogos ao longo da temporada, sendo assim, não sabemos o que pode acontecer.

Acho que ele [Saul]se encaixa perfeitamente no elenco. Ele é um jogador muito estratégico, com bom passe, muito volume e vem de um clube muito exigente”.

Opções para o ataque

“Estou certo de que encontraremos jogos e soluções onde jogaremos com os dois. Já jogamos com dois atacantes e Timo [Werner] e Romelu podem se encaixar bem. O Timo adora jogar em torno de uma referência na frente e Romelu é claramente nossa referência na frente se ele joga ao lado de outro atacante, sendo um jogador alto e físico.

O mais importante é que o Timo encontre o seu ritmo, a sua confiança e a sua alegria e dê o seu ponto de vista e faça o seu caminho para a equipe. Os jogadores estão encarregados de lutar pela sua posição e assim que a tiverem, não podem desistir. Estamos muito felizes por ele ter marcado, estamos muito felizes por ele ter jogado.”

