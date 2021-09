Tuchel exalta a grande atuação de Lukaku diante do Aston Villa

Na coletiva após a vitória por 3×0 sobre o Aston Villa, no sábado (11), o treinador Thomas Tuchel destacou a grande atuação de Romelu Lukaku diante um adversário complicado. Com a vitória, os Blues chegaram aos 10 pontos em quatro rodadas e dividem o topo da tabela com Manchester United e Liverpool.

A boa atuação do Aston Villa

“Jogamos contra uma equipe muito forte do Aston Villa e que estava bem preparada. Eles pareciam afiados desde o começo e nos causaram muitas dificuldades. Tivemos que bloquear muitas finalizações e exigiram muito cuidado na bola parada, eles são fortes nesse aspecto.

Mas felizmente estivemos sólidos na parte defensiva e fizemos o que precisava ser feito no 1ºtempo. Pouco depois, acertamos a equipe no intervalo melhoramos bastante. Nossa equipe conseguiu controlar o jogo, fomos mais fluídos e aproveitamos as nossas chances. Foi uma noite perfeita para o time e para o Lukaku, mas ainda temos muito a evoluir”.

O show de Lukaku

“Ele tem personalidade e autoconfiança. Ele sempre quer marcar gols e ajudar a equipe. Nesse sentido, acabou sendo super importante na partida porque fez dois gols difíceis. Não foram finalizações simples. Ele fez a diferença para nossa equipe conseguir os três pontos diante de um adversário muito difícil. Além disso, era algo que não tínhamos no elenco”.

Uma estreia difícil para Saul

“Eu assumo a responsabilidade quanto à isso. O Saul lutou, mas foi uma partida difícil para ele porque estamos voltando de uma data FIFA. Além disso, o jogo na Inglaterra é muito físico, intenso e o Aston Villa optou por marcar com pressão alta. Dessa forma, optei dar mais estabilidade ao meio-campo com o 5-3-2, após a entrada do Jorginho.

Ainda assim, espero que o Saul entenda que tudo que ocorreu hoje foi de minha responsabilidade. Nos treinos ele não aparentou ter problemas para se adaptar, mas estava treinando. O jogo acabou sendo muito intenso, ele perdeu algumas bolas fáceis e optei por tirá-lo o quanto antes para que perdesse a confiança”.

A primeira partida de Callum Hudson Odoi na temporada

“Callum precisa superar as barreiras entre treinos e jogos. Vejo ele cada vez mais forte nos treinamentos, mas ele nem sempre consegue demonstrar essa mesma determinação nas partidas. Ele pode atuar nas duas alas (esquerda e direita) e também é uma das opções que atuar atrás do Lukaku. Além disso, nós o conhecemos bem e ele conhece o grupo.

Se ele ganha minutos, nunca é um presente. Tomamos decisões difíceis. Ele tem feito por merecer os minutos que tem tido em campo. Sei também que não é sua posição favorita, mas ele pode jogar e ajudar o time quando for necessário. Ainda assim, acho que ele fazer melhor, ser mais agressivo e ir até os seus limites.

Por fim, reitero que ele vai precisar superar essa lacuna entre treino e jogos para ter um lugar no time. Está é a vida no Chelsea”.

Por fim, o Chelsea dá uma pausa na Premier League. Nesse sentido, nesta terça-feira (14), o Chelsea recebe o Zenit, às 16h (horário de Brasília), para fazer a sua estreia na Champions League.

