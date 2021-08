Sorteio define grupo do Chelsea na Champions League 21/22

No início da tarde desta quinta-feira (26), no horário de Brasília, a UEFA realizou o sorteio dos grupos da Champions League 2021/22. Assim como premiou os melhores treinadores e jogadores do futebol europeu, tanto no feminino como no masculino.

O sorteio dos grupos é marcado por restrições geográficas, a fim de evitar o confronto direto entre times do mesmo país logo nas primeiras fases. Nesse sentido, o Chelsea ficou no Grupo H. Juntamente com os Blues estão a Juventus (ITA), o Zenit (RUS) e o Malmö (SUE). A fase de grupos da competição terá início nos dias 14 e 15 de setembro.

Prêmios por posição

Durante o sorteio, foram distribuídos os prêmios dos melhores jogadores, jogadoras e técnicos levando em conta seus desempenhos na temporada europeia. Em primeiro lugar, ocorreu a premiação dos melhores goleiros. O Chelsea tinha representantes tanto no masculino, com Édouard Mendy, como no feminino, com Ann Katrin-Berger.

No feminino o prêmio acabou com a goleira Sandra Paños do Barcelona. Enquanto no masculino, Mendy foi o eleito, somando 286 pontos no total. Somente na Champions League, o goleiro dos Blues disputou 12 jogos, não sofrendo gols em nove deles. Além disso, sua porcentagem de defesas foi de 91,2%.

Cezar Azpilicueta, Antonio Rüdiger e Magdalena Eriksson foram os representantes do Chelsea na categoria de melhor defensor. No entanto, os vencedores foram Rúben Dias do Manchester City e Irene Paredes que atualmente está no Barcelona, mas ganhou o prêmio enquanto jogadora do PSG.

Em seguida, na categoria melhor meio campista mais representantes Blues. No feminino, Ji So-yun, e no masculino N’golo Kanté e Jorginho. Ao passo que Alexia Putellas do Barcelona levou no feminino, o camisa 7 dos Blues conquistou o prêmio no masculino.

Os melhores dos melhores

O final do sorteio foi marcado pela premiação dos melhores da temporada sem distinção de posição. O Chelsea tinha nomeações em três das quatro categorias: N’golo Kanté e Jorginho concorriam ao prêmio de melhor jogador da temporada. Assim como Thomas Tuchel e Emma Hayes que concorriam aos prêmios de melhor treinador (a) no masculino e no feminino, respectivamente.

Assim, o prêmio de melhor treinador no futebol feminino acabou ficando com o ex-treinador do Barcelona, Lluis Cortés. A treinadora das Blues, que foi a terceira colocada na temporada 2019/20, desta vez ficou na segunda colocação. Emma conquistou 78 pontos pela votação.

Por outro lado, na premiação de melhor técnico no futebol masculino, Thomas Tuchel superou a concorrência de Roberto Mancini e Josep Guardiola. O alemão somou 378 pontos contra os 292 e 198 somados por seus concorrentes.

Em pouco mais de seis meses no comando dos Blues, Tuchel conduziu o time a segunda conquista de Champions do clube. Além disso, se tornou o primeiro treinador a chegar em duas finais seguidas com clubes diferentes. Tal qual, comandou o Chelsea na conquista da Supercopa da Europa, no início de agosto.

Por fim, na categoria de melhor jogador da temporada Jorginho levou o prêmio. O ítalo-brasileiro superou a concorrência de Kevin DeBryne e Kanté, que terminaram em segundo e terceiro lugar respectivamente.

Além das conquistas pelo clube, o camisa 5 dos Blues foi um dos principais nomes da seleção italiana na campanha da conquista da Euro 2020. Inclusive, foi por conta de seu desempenho pela Azzurra que ele se tornou o principal favorito ao prêmio. Dessa forma, Jorginho fecha o que, sem dúvidas, foi sua melhor temporada da carreira.

