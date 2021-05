Thomas Tuchel espera muito de Callum Hudson-Odoi

Quando chegou ao Chelsea, Thomas Tuchel mudou a posição do jovem Hudson-Odoi. O inglês que antes atuava pelas pontas, passou a ser escolhido como ala pela direita.

Porém, depois de um início com muitas chances – inclusive em grandes jogos contra Atletico de Madrid e Tottenham – Odoi passou a ser preterido por Reece James e Azpilicueta nos confrontos recentes.

O treinador falou sobre o motivo dessas ausências e mostrou que espera grandes coisas do jovem de 20 anos.

Na ala é necessário defender mais

Depois de quase três semanas sem aparecer, Hudson-Odoi entrou no segundo tempo no último sábado (8).

Dessa forma, Thomas Tuchel citou um motivo da falta de chances para Odoi nos jogos recentes.

“Nas últimas semanas houve algumas decisões difíceis contra ele, porque jogamos muitas vezes contra defesas com cinco jogadores”.

“Confiamos um pouco mais jogadores com maior vocação defensiva, como Azpi e Reece, e não corremos o risco de jogar contra outros cinco defensores com Callum como ala de defesa”.

De volta à ponta?

Recentemente, Hudson-Odoi foi importante na construção da virada contra o Manchester City. Dessa vez, o jovem entrou pela ponta, na vaga de Hakim Ziyech.

Por isso, o treinador fez algumas observações sobre seu jogo.

“Na posição interna, onde ele jogou contra o Man City, esta é talvez sua melhor posição. Concordamos com isso. A grande mudança e o grande impacto que ele teve quando o colocamos não foi apenas uma ação; dentro de uma ação, foram duas ou três acelerações e desacelerações”.

“Nesta posição, é necessário dar assistências e marcar gols. Definir”.

Tuchel quer mais

Apesar de ser declaradamente fã do futebol de Odoi, o treinador do Chelsea quer ver mais entrega do jogador.

“Callum precisa entender como explorar seu potencial”.

“Odoi precisa entender como se empurrar até o limite absoluto, e não ficar satisfeito com 80, 85, 90, 95 por cento. Ele simplesmente não pode estar satisfeito com isso. É preciso aprender e entender isso, e viver de acordo com isso. Depois disso, construirá seu caminho e deixará sua marca”.

