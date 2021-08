Lukaku: da evolução na Inter ao protagonismo no Chelsea

No dia 12 de agosto de 2021, o Chelsea anunciou oficialmente o retorno de Romelu Lukaku. O jogador chega no auge dos seus 28 anos, após uma primeira passagem marcada por empréstimos e pouquíssimos minutos em campo com a camisa dos Blues. Agora, o ex-camisa 9 da Inter chega para tentar colocar em prática tudo aquilo que sonhava quando ainda jovem e recém-chegado ao clube no longínquo ano de 2012.

O renascimento de Lukaku e o apoio de Conte

Em agosto de 2019, Lukaku foi anunciado na Inter de Milão após uma passagem sem sucesso pelo arquirrival do Chelsea, o Manchester United. Por lá encontrou um velho conhecido dos Blues, Antônio Conte. O italiano havia tentando leva-lo para a Juventus em 2014. Posteriormente, em 2017, Conte vislumbrou em Lukaku o substituto ideal para Diego Costa no Chelsea. Mas a negociação não evoluiu.

Em Milão, a primeira atitude do clube foi encaminhar o belga a uma nutricionista, onde foi identificado um problema gastrointestinal. Pouco depois, Lukaku perdeu cinco quilos a partir de uma dieta a base de peixe, batata doce, macarrão e legumes crus e cozidos.

Nesse sentido, parte da recuperação do futebol de Romelu se deve a Antônio Conte. Durante sua passagem pela Itália foram diversas entrevistas do camisa 9 elogiando o italiano. Entre as principais características citadas por Lukaku estão a exigência e a intensidade dos treinamentos, além da capacidade de motivar os atletas. As falas do belga não causam espanto, pois Conte apresentou algumas dessas virtudes no Chelsea.

A evolução do belga

Na sua primeira temporada pela Inter, Lukaku apresentou número sólidos e já sinalizava com o retorno ao mais alto nível. Seu bom desempenho foi fundamental para que a equipe voltasse a brigar pelo scudetto e chegasse a final da Europa League. Dos 113 gols da Inter na temporada 2019/2020, Lukaku contribuiu com 34 gols, em 51 jogos. Além disso, seu companheiro de ataque, Lautaro Martinez, também demonstrou uma sensível melhora nos seus números.

A temporada seguinte foi ainda melhor. Em síntese, com grande destaque de Lukaku a Inter pôs fim a uma hegemonia de nove temporadas da Juventus na liga nacional. O atacante terminou o Campeonato Italiano como vice-artilheiro, com 24 gols. E também foi maior assistente do torneio, com 11 passes para gol. Além disso, foi o jogador da Inter que mais acertou finalizações no alvo (48) e quem mais criou grandes chances (10).

O que Lukaku pode agregar ao Chelsea?

Um dos principais problemas dos Blues na última temporada foi converter as chances em gols conforme mostra o gráfico da Sky Sports. Entre os times primeira parte da tabela o Chelsea foi o único com um número de gols abaixo do esperado. A expectativa de gols é baseada nas chances de sair um gol em cada uma das oportunidades criadas ao longo dos 90 minutos.

Por outro lado, a Sky Sports apresenta o mapa de finalizações do belga. São 84 finalizações no total, com 23 finalizações no alvo, 24 gols e outras 37 tentativas em que não acertou o gol. Fica evidente de que ele pode ser a chave para melhorar consideravelmente o desempenho dos Blues nesse aspecto.

O encaixe de Lukaku no Chelsea

Veja que praticamente todos os gols são de dentro da área, desse modo, a equipe londrina poderá ter um aproveito melhor com o apoio dos alas que estão sempre presentes na fase ofensiva. Vale lembrar que Ben Chillwel terminou a última temporada com 3 gols e 5 assistências, o segundo melhor defensor neste aspecto atrás apenas do Trent Alexander-Arnold, do Liverpool.

Lukaku é um jogador que dispensa comentários e apresentações. Ainda assim, é sempre bom lembrar que o belga não é um camisa 9 que vai ficar preso dentro da área. O atacante tem muita velocidade para quem tem 1,90m de altura e sabe usar como poucos a sua força física.

Desse modo, a sua movimentação e a preocupação dos defensores em tentar pará-lo pode deixar os seus companheiros em melhores condições para finalizar. Além disso, Romelu será importante em algumas partidas, como desafogo segurando a bola na frente. E porque não uma opção por uma bola longa em um jogo mais direto, algo frequente quando se fala em Premier League.

