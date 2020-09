Chelsea anuncia numeração para temporada 2020/21

Publicado às 07h38 / Atualizado às 15h01

Nesta quinta-feira, o Chelsea Football Club confirmou a numeração oficial do plantel para a temporada 2020/21. Algumas mudanças foram feitas, por exemplo, Hakim Ziyech assume o nº 22 que era de Christian Pulisic. Por outro lado, o atleta dos Estados Unidos será dono da camisa 10, que era utilizada pelo brasileiro Willian.

O espanhol Pedro, que foi confirmado como reforço da AS Roma, era o atleta que usava a camisa 11 na temporada 2019/20. Entretanto, a numeração foi adotada por Timo Werner na atual temporada. Por outro lado, Kai Havertz utilizará o número 29 e Ben Chilwell fica com a 21. Deste modo, Thiago Silva será o nº 6 do Chelsea.

Sendo assim, Fikayo Tomori também alterou a numeração da sua camisa. Ou seja, o atleta deixa o número 29 (que será de Kai Havertz) e utilizará a camisa número 14 na temporada 2020/21.

1 ao 10

1 – Kepa Arrizabalaga

2- Antonio Rudiger

3- Marcos Alonso

4- Andreas Christensen

5- Jorginho

6- Thiago Silva

7- N’Golo Kanté

8- Ross Barkley

9- Tammy Abraham

10- Christian Pulisic

11 ao 20

11- Timo Werner

12- Ruben Loftus-Cheek

13- Willy Caballero

14- Fikayo Tomori

15- Kurt Zouma

17- Mateo Kovacic

18- Olivier Giroud

19- Mason Mount

20- Callum Hudson-Odoi

21 ao 47

21- Ben Chilwell

22- Hakim Ziyech

23- Billy Gilmour

A matéria foi atualizada no período da tarde. Anteriormente, Michy Batshuayi seria o dono da camisa 23. Entretanto, o clube londrino anunciou oficialmente a extensão contratual do atleta e o empréstimo ao Crystal Palace. Por isso, Billy Gilmour assume a numeração 23.

24- Reece James

28- Cesar Azpilicueta

29- Kai Kavertz

33- Emerson Palmieri

Veja também: O Guia da Temporada feito pelo Chelsea Brasil. As duas primeiras edições foram divulgadas: Goleiros, que foi veiculado primeiramente, e o texto mais recente sobre a Defesa. Posteriormente, outros setores de atuação do Chelsea serão abordados no Guia da Temporada.

Uniformes

Por fim, o Chelsea confirmou o seu terceiro uniforme para a temporada 2020/21. Entretanto, o novo fardamento do Chelsea levantou opções divergentes nas redes sociais. Confira imagens do terceiro modelo de uniformes do time de Stamford Bridge.

Em conclusão, os três uniformes do Chelsea para a temporada 2020/21 estão disponíveis na Chelsea Megastore. Confira aqui.

