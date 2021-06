Blues entre os mais valiosos da Europa

Com a abertura do mercado de verão na Europa, os rumores de negociações se tornam ainda mais expressivos. Além disso, são comuns nesse início de janela de transferência pesquisas sobre os valores de mercado dos jogadores das principais ligas europeias. Nesse sentido, o grupo CIES Football Observatory divulgou a lista com os atletas mais valiosos da Europa.

As variáveis utilizadas para fazer esse estudo levam em conta o desempenho dos atletas, sua idade, as participações em suas respectivas seleções e até mesmo o tamanho do contrato sob o qual estão. Nesse sentido, existem variáveis ligadas aos clubes em que cada jogador atua e ao próprio mercado.

Alguns nomes do elenco do Chelsea figuram nessa lista. Dentre eles, o mais bem ranqueado é Mason Mount. O jogador da temporada dos Blues aparece em 10º na lista dentre os mais valiosos nas cinco maiores ligas europeias.

O Top 10 do mercado europeu

Além de Mount, outros quatro atletas da Premier League figuraram entre os primeiros do rank. Para fechar os dez mais valiosos, outros três da La Liga e dois da Bundesliga.

Phil Foden, do Manchester City é o primeiro da lista, com valor aproximado de 190,2 milhões de euros. Em seguida, estão dois atacantes do Manchester United: Mason Greenwood (€178mi) e Marcus Rashford (€159,1mi).

Um nome bastante especulado para chegar ao Chelsea ainda nesta janela vem na sequência: a joia norueguesa do Borussia Dortmund, Erling Haaland, cujo valor especulado em 155,5 milhões de euros. Então, aparecem Bruno Fernandes, com valor estimado de €154,3 milhões e os atletas do Barcelona Frenkie de Jong (€138,7mi) e Pedri Gonzalez (€133,2mi).

O primeiro defensor da lista, Alphonso Davies, figura em sétimo, avaliado em €131,6 milhões. Logo depois, João Félix (€127,8mi). Por fim, Mason Mount fecha o grupo dos dez jogadores mais valiosos da Europa, com valor de transferência estimado em 123,6 milhões de euros.

Os mais valiosos do Chelsea

Assim como Mason Mount, Kai Havertz (€116,5mi) e Timo Werner (€108,9mi) são representantes dos Blues com valor de mercado estimado acima dos 100 milhões de euros. Vale lembrar que os alemães foram contratados na janela de transferência de verão passada por 80 e 53 milhões de euros respectivamente.

Christian Pulisic configura como o quarto jogador mais valioso dentre os blues com valor estimado de 84,3 milhões de euros. Depois, dois nomes vindos diretamente Cobham: o defensor Reece James (€75,9mi) e o atacante Callum Hudson-Odoi (€64mi).

Por fim, fechando o grupo de jogadores do Chelsea que aparecem no top 100, o lateral esquerdo Ben Chilwell aparece com valor de mercado estimado em 63,9 milhões de euros.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp