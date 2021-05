Mason Mount é escolhido como Melhor Jogador da Temporada 2020/21

Escolhido pelos torcedores, Mason Mount é o jogador mais jovem a receber este prêmio desde John Terry em 2001.

Os dois jogadores também são as últimas “crias de Cobham” a receber esta premiação.

Sempre presente

Atuando em diferentes posições do campo ao longo da temporada, Mason Mount é o jogador com mais minutos em campo entre todos os companheiros, considerando todas as competições.

Mason Mount entregou grandes atuações como meia central em um 4-3-3, como armador em um 4-2-3-1, pelas pontas, como segundo atacante ou volante em um 3-4-2-1. Em qualquer lugar do campo, entregou atuações de destaque.

Números importantes

São nove gols e sete assistências na temporada, totalizando 16 participações diretas em gols. Entre os mais importantes, estão os gols marcados nas quartas e semifinal da UEFA Champions League, contra Porto e Real Madrid.

Além disso, Mount é fundamental na construção de jogadas do Chelsea. É o líder do time em grandes chances criadas (14), passes chave (101) e cruzamentos precisos (75).

Além disso, é necessário na recuperação de bola, sendo o líder em divididas (104) e dedicado nas pressões em cima do adversário.

Outros vencedores

Aos 22 anos, Mason Mount é um dos mais jovens a vencer o prêmio. A lista conta com grandes jogadores na história do Chelsea. Confira a lista completa:

1967 – Peter Bonetti

1968 – Charlie Cooke

1969 – David Webb

1970 – John Hollins

1971 – John Hollins

1972 – David Webb

1973 – Peter Osgood

1974 – Gary Locke

1975 – Charlie Cooke

1976 – Ray Wilkins

1977 – Ray Wilkins

1978 – Micky Droy

1979 – Tommy Langley

1980 – Clive Walker

1981 – Petar Borota

1982 – Mike Fillery

1983 – Joey Jones

1984 – Pat Nevin

1985 – David Speedie

1986 – Eddie Niedzwiecki

1987 – Pat Nevin

1988 – Tony Dorigo

1989 – Graham Roberts

1990 – Ken Monkou

1991 – Andy Townsend

1992 – Paul Elliott

1993 – Frank Sinclair

1994 – Steve Clarke

1995 – Erland Johnsen

1996 – Ruud Gullit

1997 – Mark Hughes

1998 – Dennis Wise

1999 – Gianfranco Zola

2000 – Dennis Wise

2001 – John Terry

2002 – Carlo Cudicini

2003 – Gianfranco Zola

2004 – Frank Lampard

2005 – Frank Lampard

2006 – John Terry

2007 – Michael Essien

2008 – Joe Cole

2009 – Frank Lampard

2010 – Didier Drogba

2011 – Petr Cech

2012 – Juan Mata

2013 – Juan Mata

2014 – Eden Hazard

2015 – Eden Hazard

2016 – Willian

2017 – Eden Hazard

2018 – N’Golo Kante

2019 – Eden Hazard

2020 – Mateo Kovacic

2021 – Mason Mount

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp