Na História: Lampard marcou seu nome na história dos Blues em um duelo contra o Aston Villa

A vitória do Chelsea por 3×0 diante do Aston Villa, no último dia 12 de setembro teve uma simbologia na história dos Blues. Em síntese, esse foi o 600º triunfo na Premier League, marca expressiva ao clube que atualmente demonstra força para brigar por mais um título inglês.

E na quarta-feira (22) o caminho dos Blues novamente se cruzou com o time de Birmingham, mas dessa vez na Copa da Liga Inglesa, novamente com vitória do Chelsea. Diante de tantos jogos contra o Aston Villa, o Chelsea Brasil faz um paralelo com outra partida contra os Villans que tem relevância aos Blues.

Nesse sentido, em 11 de maio de 2013 Frank Lampard tornava-se o maior artilheiro na história do clube londrino e o Na História de hoje vai relembrar a trajetória do meia até se consolidar como ícone blue.

Entretanto, sua história no Chelsea Football Club começou discreta. Em primeiro lugar, Lampard vinha de um rival local, mas trabalhou firme até atingir o patamar de ídolo. E colheu frutos por sua dedicação, superando lendas antigas e isolando-se na artilharia.

Em primeiro lugar, vale lembrar os gastos de Roman Abramovich giraram em torno de € 1 bilhão desde a sua chegada ao Chelsea. Em suma, não havia um meio-campista com alto poder de aprimoramento quanto Lampard, que chegou em 2001 no clube inglês, quando ainda tinha 23 anos de idade.

Assim, o clube londrino tinha apenas um título da Premier League no currículo e o ex-camisa 8 tem papel fundamental na transformação dos Blues em um time multicampeão.

História

À princípio, filho de ex jogador, Lampard nunca estabeleceu limites no ataque e no acerto de gols. Começou a jogar nas categorias de base do West Ham com a ajuda do próprio pai que assumia o cargo de assistente técnico do clube.

Ao chegar ao profissional, de imediato foi emprestado ao Swansea City, participando de nove jogos e marcando um gol. Em 1996, Lampard já estava de volta ao West Ham lutando pela titularidade e também pelo respeito da torcida, que dizia que ele só estava ali por influência de seu pai.

Nesse sentido, a intolerância se mantinha por parte dos torcedores, mesmo após Lampard ganhar espaço entre os titulares, ser autor de hat-trick, subir na tabela do campeonato inglês e conquistar a Copa Intertoto da UEFA. De fato não queriam ele ali.

Talento não aproveitando nos Hammers, que “caiu no colo” dos Blues

O futebol que Lampard carregava, unificava potência, arranque e precisão nas finalizações. Todavia, enquanto o West Ham não soube aproveitar tal talento, as portas do Chelsea foram abertas ao jovem inglês. Em suma, a diretoria blue comprou o jogador por € 11 milhões, sendo a segunda maior transação do clube naquela época. Valor relativo de acordo com o protagonismo que ele apresentou para o clube sucessivamente.

De pronto, Frank Lampard não precisou de muito tempo para ser titular absoluto garantindo sexto lugar do Chelsea no inglês e vice na FA-Cup. O futebol do camisa 8 evoluiu, mas somente em 2004 que seu nome estava entre os convocados para defender sua seleção principal.

O meia se tornou fundamental no elenco de Claudio Ranieri. Prosseguiu como base no grupo de José Mourinho, além de garantir credibilidade, certeza e segurança para Guus Hiddink, Carlo Ancelotti, Roberto Di Matteo e os demais treinadores que vinham assumindo o comando do time londrino.

Maior artilheiro do Chelsea

Conforme dito lá no começo do texto, no dia 11 de maio de 2013 Lampard tornou-se o maior artilheiro da história do Chelsea. Foi uma longa jornada até atingir esse patamar. E quis o destino, que o Aston Villa ficasse gravado na trajetória do atleta (e do Chelsea).

De pronto, o primeiro gol do jogador na partida foi na entrada da área acertando um chute de pé esquerdo, sem chance para Brad Guzan, para empatar o duelo válido pela Premier League. Na sequência, aos 43 minutos, Eden Hazard tabelou pela esquerda, invadiu a área e cruzou para o meia, que apareceu na área balançando as redes e cravando de vez seu nome na história do Chelsea que naquele momento perdia para o Aston Villa por 1 a 0 e jogava com um a menos devido à expulsão de Ramires.

Aqueles dois gols se somavam os 201 marcados por Frank Lampard pelo clube, tornando o inglês no maior artilheiro e lenda do Chelsea, aos 34 anos. Eventualmente Super Frank ultrapassou o recorde estabelecido por Bobby Tambling na década de 1960, que era de 202.

“Significa muito. Eu sou muito sortudo de jogar por um grande clube e pelos técnicos e companheiros que tive. Tenho muito orgulho disso. Ao passo que Bobby Tambling é uma lenda absoluta e um sujeito amável, então fico orgulhoso do recorde de gols. Estamos curtindo jogar novamente e precisamos manter essa atitude para sair do momento complicado no qual estamos” – declarou o jogador após a partida.

Além da marca histórica de Lampard, o resultado praticamente garantiu o Chelsea na Liga dos Campeões da Europa. Logo, os Blues alcançaram os 72 pontos, ampliando para seis a vantagem sobre o Tottenham, que tinha uma partida a menos, mas um saldo de gols negativo.

Drogba, Zola ou Lampard?

Por vezes, existe uma comparação entre Frank Lampard, Didier Drogba e Gianfranco Zola no que se refere ao maior jogador que já passou pelo Chelsea. Entretanto, a influência dentro de campo é mérito do camisa 8 que movimentava o jogo, coordenando o ritmo e marcando gols.

Como opinião pessoal, destaco os títulos e as marcas quebradas, que fizeram dele um Lampard de respeito vencendo três vezes o campeonato Inglês, quatro vezes a Copa da Inglaterra, duas vezes a Copa da Liga Inglesa, uma Champions League, e demais títulos.

Além do que, foi o segundo melhor jogador do mundo eleito pela FIFA em 2005 ficando atrás de Ronaldinho Gaúcho. Pelo Chelsea, Lampard vivenciou 648 partidas, deixou 211 gols e adquiriu 13 títulos. Eis o maior de todos. Ninguém mais superou o número de gols feitos pelo mestre Lampard com a camisa do Chelsea.

