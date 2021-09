Na História: Chelsea e Zenit já fizeram jogo decisivo pela UEFA Youth League

Quando Chelsea e Zenit St. Petersburg entrarem em campo nesta terça-feira (14) pela rodada inaugural da Fase de Grupos da UEFA Champions League 2021/2022, será a primeira vez que as duas equipes se enfrentarão em jogos oficiais. No entanto, ingleses e russos já se encontraram – e em jogo decisivo – nas categorias de base pela UEFA Youth League.

Em suma, a competição europeia é disputada anualmente entre as equipes sub-19 dos mesmos 32 times classificados para a UEFA Champions League. O torneio ocorre desde a temporada 2013/14 e os Blues já conquistaram o troféu em duas ocasiões, em 2014/15 e 2015/16.

E foi na trajetória até a primeira conquista que o Zenit cruzou o caminho dos jovens blues nas oitavas-de-final. É esta partida que o Chelsea Brasil relembra no “Na História“. Ademais, vem conosco fazer um aquecimento para o duelo de amanhã, relembrando o passado:

O jogo

De pronto, deve-se ressaltar que o Chelsea se classificou na primeira fase com sobras, liderando seu grupo com cinco vitórias em seis partidas. Enquanto isso, os russos se avançaram com três vitórias e um empate, suficientes para a segunda colocação em sua chave.

As Oitavas-de-Final, assim como todos os confrontos de mata-mata da competição, ocorreram em jogo único. Por fim, a partida foi realizada no Aldershot Town Stadium, uma das casas das categorias de base londrinas.

Os Blues entraram em campo na condição de favoritos à classificação e com nomes que já geravam expectativa para o futuro no time principal, como Dominic Solanke, Tammy Abraham e Andreas Christensen. Contudo, foram os russos que abriram o placar ainda no primeiro tempo, aos 12 minutos.

Juventude mostra talento e vira partida

A resposta foi rápida e os Blues empataram aos 21 minutos em jogada trabalhada pelo alto entre Abraham e Solanke, que escorou para o fundo das redes. Após a primeira etapa equilibrada, o Chelsea assumiu as rédeas do jogo logo na volta do intervalo.

Assim sendo, aos quatro minutos do segundo tempo, Kasey Palmer, que entrou em campo durante a parada, virou a partida. Acuado em campo, o Zenit ainda viu o autor do seu gol, Ilya Kubyshkin, ser expulso aos 13 minutos da segunda etapa, ao parar outra investida ofensiva de Solanke. Por fim, a vaga foi assegurada aos 26 minutos com Charlie Colkett convertendo pênalti marcado após o goleiro russo derrubar Solanke na grande área.

Com os dois gols de diferença e a vantagem numérica em campo, os Blues administraram a partida nos minutos finais mantendo a posse de bola. Ao fim da partida, o Chelsea avançou na competição e o treinador Adi Viveash já demonstrava confiança no título.

Os jovens blues

A equipe sub-19 que entrou em campo naquele dia estava recheada de jogadores que se tornariam conhecidos da torcida do Chelsea atuando na equipe profissional. No entanto, o destaque daquele time foi Dominic Solanke, que não teve muitas chances no primeiro time londrino, até se transferir para o Liverpool. Em conclusão, atualmente, o atacante joga pelo AFC Bounermouth, na Segunda Divisão inglesa.

Dos 18 jogadores relacionados para o confronto, apenas Christensen segue no elenco dos Blues. Em síntese, o zagueiro, atualmente com 25 anos, demorou a se firmar na equipe profissional. Contudo, hoje é presença constante na sólida defesa de Thomas Tuchel.

Figura carimbada no plantel de Tuchel, o defensor dinamarquês atuou como volante naquela partida diante do Zenit, se destacando mais na parte ofensiva, do que pelo desempenho defensivo.

Alguns jovens hoje brilham em outros clubes

Além do jogador, outro defensor em campo, Jake Clarke-Salter, ainda possui vínculo com o Chelsea. Entretanto, está emprestado ao Coventry City. Há ainda atletas com passagem relevante no elenco principal, mas que foram recentemente negociados com outros clubes europeus, casos de Fikayo Tomori e Tammy Abraham. Ao todo, oito atletas presentes na partida chegaram a estrear pela equipe profissional.

Com o título da Champions League na última temporada, Christensen também se tornou o primeiro jogador a conquistar os títulos da principal competição europeia e da UEFA Youth League. Além dele, Mason Mount conquistaria o título da base no ano seguinte. Ademais, Abraham também estava nos dois elencos, porém não esteve em campo na decisão contra o Manchester City.

Sequência da competição

Após vencer o Zenit, o Chelsea avançou na competição derrotando o Atlético de Madrid nas quartas-de-final e a Roma nas semifinais do torneio. Nesse sentido, a decisão contra o Shakhtar Donetsk ocorreu em campo neutro: Nyon, na Suíça, em partida emocionante vencida no tempo normal por 3 a 2.

Os atacantes Solanke e Izzy Brown, duas vezes, marcaram os gols azuis na decisão. Em contraponto, Christensen marcou contra um dos gols do Shakhtar na partida. Além do título, Solanke conquistou a artilharia da competição, anotando 12 gols nos 10 jogos disputados no torneio.

Vale ressaltar que o Chelsea repetiria o feito no ano seguinte, já com outros jogadores compondo o elenco da base. Em conclusão, se na ocasião a vitória contra o Zenit foi mais um passo até o título da competição de base, torcemos para que uma nova vitória contra os russos venha nesta terça-feira.

E além disso, que dessa vez a partida represente o passo inicial até a conquista de mais um título europeu de Tuchel e seu grupo.

Ficha Técnica

Chelsea Sub-19 (4-2-3-1): Bradley Collins; Ola Aina, Fikayo Tomori, Jake Clarke-Salter, Jay Dasilva; Charlie Colkett, Andreas Christensen; Alex Kiwomya (Kasey Palmer 45′), Dominic Solanke, Izzy Brown; Tammy Abraham.

Reservas não utilizados: Jared Thompson, Ali Suljic, Charly Musonda, Jeremie Boga, Ruben Sammut, Ike Ugbo.

Zenit Sub-19 (4-2-3-1): Maxim Rudakov; Maixmillan Pronichev (Valeriy Yaroshenko 78′), Dmitriy Skopintsev, Pavel Nazimov (Pavel Dolgov 71′), Aleksei Gaslin; Daniil Zuev, Dzhamaldin Khodzhaniyazov; Daniil Maykov, Pavel Osipov (Nikita Novopashin 61′), Ramil Sheydaev; Ilya Kubyshkin.

Reservas não utilizados: Igor Obukhov, Artem Vodyannikov, Ivan Ivanidi, Nikita Andreev.

Gols: Kubyshkin 12′, Solanke 21′, Palmer 49′ e Colkett (p) 71′

Cartões amarelos: Clarke-Salter 12′, Kubyshkin 39′, Khodzhaniyazov 52′ e Rudakov 71′

Cartão vermelho: Kubyshkin 58′

Arbitragem: Kevin Clancy (ESC)

