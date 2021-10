Como joga: o Southampton é o adversário do Chelsea nesta terça

O meio de semana é marcado pelas oitavas de final da EFL Cup e o Chelsea Brasil traz mais um “Como Joga”, escrito por Pedro Bueno. Em síntese, nosso colaborador apresenta o rival da rodada, seus pontos fortes e fracos. Por fim, o texto serve como “esquenta” para o duelo que vale vaga nas quartas da Copa da Liga.

Foram sete gols feitos e nenhum sofrido. O Chelsea, simplesmente, atropelou o último rival. No sábado passado, dia 23, o time azul recebeu o Norwich City em casa e venceu por 7 a 0. Com a goleada que ficou marcada pelo primeiro hat trick de Mason Mount com a camisa dos Blues, o time de Thomas Tuchel se consolidou na liderança da Premier League e está sendo perseguido pelo Liverpool e City. A disputa é boa no Inglês, mas agora é momento de focar em outra competição.

Na tarde desta terça-feira (26), precisamente às 15:45, o Chelsea recebe o Southampton em Stamford Bridge. A partida entre os clubes que se enfrentaram no início do mês pela Premier League é válida pelas oitavas de final da EFL Cup, ou seja, quem vencer está nas quartas de final da Copa da Liga. Em caso de empate, a disputa de pênaltis decidirá a vaga.

Sem mais delongas, chegamos a mais um Como Joga e a partir de agora você vai conferir estatísticas, curiosidades e como joga a equipe rival!

Se enfrentaram recentemente…

Chelsea e Southampton, obviamente, se conhecem de todas as últimas temporadas que os clubes estão na elite do futebol inglês, mas os atuais elencos estão com lembranças frescas do adversário, visto que as equipes se enfrentaram no início do mês. Em 02 de outubro, também no Stamford Bridge, os Blues venceram os Saints por 3-1.

Até por isso, o Chelsea Brasil fez uma análise recente acerca do Southampton. Por isso, é recomendado que o leitor clique aqui para ler:

Detalhes da história do Southampton;

Fatos marcantes da p assagem do atual técnico Ralph Hasenhüttl;

Números da última temporada dos Saints, onde o clube ficou em 15º na Premier League, foi semifinalista na FA Cup e caiu na primeira fase na EFL Cup, ou seja, já conseguiu números melhores do que 2020/21 na Copa da Liga;

Questões importantes do início da atual temporada do Southampton;

Histórias do duelo entre Chelsea e Southampton que acontecem desde 1923;

Estes pontos já estão destacados na matéria feita no início do mês, mas, obviamente, o leitor ficará atualizado neste Como Joga sobre as partidas recentes do Southampton.

Enfim, a vitória na PL



Quando o Chelsea derrotou o Southampton no início do mês, a equipe do sul da Inglaterra não havia vencido nenhum adversário na Premier League. A fase era preocupante e Ralph Hasenhüttl estava pressionado. No entanto, os Saints entraram em campo duas vezes depois do revés frente aos Blues e amenizaram esta “crise” com quatro pontos conquistados em seis disputados.

Logo após a data FIFA, o Southampton recebeu o Leeds United em casa e venceu por 1 a 0 graças a gol do atacante Armando Broja. Na rodada seguinte, no último sábado, os Saints empataram como mandante, mesmo depois de saírem atrás no placar. Valentino Livramento e Broja marcaram os gols do 2 a 2 frente ao Burnley.

A grande curiosidade é que Broja e Livramento, atletas que “salvaram” o Southampton nas últimas duas rodadas, são crias da base do Chelsea. O atacante albanês está emprestado aos Saints, mas Livramento foi vendido ao clube no início da atual temporada. Enfim, por questões contratuais e devido a um problema no pé, Broja não jogará nesta terça.

Com a vitória e o empate, o Southampton respirou e está na 16ª colocação, quatro pontos à frente do Burnley, o 18º colocado – Newcastle e Norwich são os outros times do Z-3, sendo estas equipes as únicas que não triunfaram no Campeonato Inglês. Com oito pontos em nove jogos, os Saints possuem objetivos para as próximas rodadas, visto que o torneio ainda está no início e o clube pode se recuperar rapidamente.

A Copa da Liga

Enquanto Chelsea e Southampton estão em situações diferentes na Premier League, as copas acabam “igualando” as partidas, visto que ambos terão 90 minutos para sobreviver no torneio. A EFL Cup é decidida em jogo único, sem a existência de replay, ou seja, qualquer empate leva a partida para as penalidades máximas – ambos os clubes se classificaram para as oitavas via pênaltis.

Por sua vez, o Southampton começou a sua caminhada na Copa da Liga de 2021/22 mais cedo que o Chelsea. Os Saints atropelaram o Newport County por 8 a 0 na segunda fase na competição – com direito a show de Mohamed Elyounoussi, autor de três gols e duas assistências – e empataram com o Sheffield United por 2 a 2 na fase anterior, se classificando apenas nos pênaltis: 4 a 2 para o time do sul da Inglaterra na marca da cal.

O jogo anterior

Como dito anteriormente, o leitor pode ler mais sobre o histórico do confronto no “Como joga” feito para o jogo anterior, porém o retrospecto ficou ainda mais positivo para o Chelsea, visto que o time venceu a última partida e alcançou o 47º triunfo em 109 partidas.

E o duelo contou com um amplo domínio do time de Thomas Tuchel: foram 20 finalizações contra apenas seis do adversário e 62% de posse de bola. Mesmo com o domínio, um empate na segunda etapa até assustou os torcedores dos Blues, mas Timo Werner salvou a equipe quase aos 40 da segunda etapa.

A partida

O Chelsea abriu o placar rapidamente: aos 9, Ben Chilwell cobrou um escanteio pela direita, Ruben Loftus-Cheek raspou na primeira trave e Trevor Chalobah entrou livre nas costas da marcação para concluir de “peixinho”. O gol do zagueiro deu tranquilidade no restante do primeiro tempo e o Chelsea até marcou dois gols, mas ambos foram anulados. Porém, em meio ao jogo controlado, no minuto 16 da segunda etapa, os Blues viram a vitória “ir por água abaixo”. Livramento entrou na área pela direita do ataque e passou por Chilwell. O lateral tentou dar o bote e errou o carrinho. Pênalti claro cometido e boa cobrança de James Ward-Prowse: 1 a 1 no placar.

No entanto, o capitão dos Saints e cobrador de um pênalti indefensável, Ward-Prowse, cometeu uma falta grave aos 32 da etapa complementar. Na saída de jogo dos Blues, o camisa 8 do Southampton escorregou na marcação e foi com sola da chuteira no tornozelo de Jorginho. Com auxílio do VAR, o juiz expulsou o atleta e o Chelsea marcou o gol do desempate seis minutos depois.

Após belo lançamento de Ross Barkley, César Azpilicueta cruzou de primeira e Timo Werner empurrou para as redes. Ainda deu tempo do Chelsea aumentar aos 44: depois da bola bater duas vezes seguidas na trave, Chilwell arriscou de primeira e fez um belo gol que foi confirmado com o chip na bola, visto que o goleiro dos Saints fez a defesa após a bola entrar totalmente na sua meta.

3 a 1 para inspirar os Blues nestas oitavas de final frente ao Southampton.

Como joga?

No “Como joga” anterior, o modelo de jogo do time de Ralph Hasenhüttl foi esmiuçado e o leitor pode conferir aqui. A grande questão além da tática nesta partida é a pegada, visto que a Copa da Liga não é a prioridade de boa parte dos clubes ingleses. Ambos os times colocaram times mistos nas últimas rodadas do torneio, mas a dificuldade da partida tende a “obrigar” o Southampton a colocar em campo um time mais forte.

A título de exemplo, o Southampton empatou com o Burnley no último sábado com a seguinte escalação: Alex McCarthy; Valentino Livramento, Jan Bednarek, Mohammed Salisu e Romain Perraud; Theo Walcott, Oriol Romeu, Ibrahima Diallo e Mohamed Elyounoussi; Armando Broja e Nathan Redmond. O grande desfalque foi James Ward-Prowse, atleta que ainda está cumprindo suspensão acerca da expulsão no lance com Jorginho e não enfrentará o Chelsea na EFL Cup.

A tendência é que Hasenhüttl siga promovendo rotações importantes, como a entrada do goleiro reserva Fraser Forster e o zagueiro brasileiro Lyanco. No entanto, devido à dificuldade, o técnico deve promover um número menor de mudanças. A expectativa da imprensa inglesa é que os Saints entrem em campo com Forster; Walker-Peters (Livramento), Lyanco, Salisu e Perraud; Djenepo, Oriol Romeu, Ibrahima Diallo e Nathan Tella; Che Adams e Adam Armstrong.

