Tino Livramento é vendido ao Southampton

Tino Livramento, uma das grandes promessas da Academia do Chelsea, assina por cinco anos com o Southampton por £5 milhões. O defensor é mais um jovem que deixa o clube buscando não só mais tempo de jogo, mas também oportunidade de atuar no time principal.

Livramento assinou seu primeiro contrato com os Blues para defender o time Under-9. Nesse ínterim, passou a jogar pela lateral-direita conforme subia nas categorias de base.

O defensor estreou pelo Youth Team na temporada 2019/2020, tendo um papel central na campanha da FA Youth Cup. Além disso, participou de sete jogos pelo time de desenvolvimento, que se consagrou campeão naquela temporada.

Em 2020/2021, Livramento seguiu com o Chelsea Development Squad e ganhou ainda mais destaque e reconhecimento tanto por conta de sua habilidade como por sua liderança. Como resultado, foi eleito o Jogador da Academia na temporada. Assim como esteve no banco do time principal nas partidas contra Manchester City e Arsenal na parte final da temporada.

Apesar disso, com um elenco cheio de peças de destaque, em especial pela direita, o defensor teria poucas chances de atuar com regularidade pelos Blues. Por isso, optou pela mudança para Southampton. Da mesma forma que na venda de Marc Guehi ao Crystal Palace, o Chelsea tem cláusula de recompra de mais de £25 milhões. Em outras palavras, caso no futuro os Blues desejem receber Livramento de volta, terão prioridade de compra.

Segundo o reporter Tom Barclay, a cláusula está próxima dos £40 milhões. Dessa forma, não há dúvidas de que os Saints fizeram um ótimo negócio. Tanto podem desenvolver e contar por muitos anos com um jovem talento ou receber muito mais que pagaram em uma possível venda futura.

