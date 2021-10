Como Joga: Southampton é o adversário do Chelsea neste sábado

O final de semana é marcado por um importante jogo da Premier League e o Chelsea Brasil traz mais um “Como Joga”, escrito por Pedro Bueno. Em síntese, nosso colaborador apresenta o rival da rodada, seus pontos fortes e fracos. Por fim, o texto serve como “esquenta” para o duelo desta 7ª rodada do Campeonato Inglês.

Talvez, se o Chelsea estivesse no futebol brasileiro, várias pessoas já estariam falando que está existindo uma crise no time inglês. No entanto, analisando a situação da forma correta, trata-se de um momento ruim depois de um ótimo início de temporada. Na última semana, os Blues enfrentaram dois adversários bem qualificados e chega neste final de semana com duas derrotas simples em sequência. Não é o momento esperado, mas o forte time londrino, certamente, quer retomar a boa fase com rapidez.

Para isso, o último confronto antes da pausa para a Data FIFA é importantíssimo. Neste sábado, 02 de outubro, às 11h da manhã, o Chelsea enfrenta o Southampton em Stamford Bridge. O jogo válido pela 7ª rodada da Premier League terá transmissão da ESPN Brasil e do Star+.

Sem mais delongas, chegamos a mais um “Como Joga” e a partir de agora você vai conferir estatísticas, curiosidades e como joga a equipe rival!

Confiança no projeto

No início da análise, o futebol brasileiro foi destacado porque, caso o Chelsea estivesse no nosso país, as dúvidas acerca do ótimo trabalho de Thomas Tuchel já estariam pautando alguns debates. E é possível notar algo parecido no Southampton, visto que é improvável alguma diretoria no Brasil bancar um treinador que perdeu em 2019 por 9 a 0 em casa e, pouco mais de um ano depois, sofreu uma derrota por esta mesma margem de gols, só que como visitante

O Southampton Football Club, fundado em 1885, é comandado pelo austríaco Ralph Hasenhüttl desde o fim de 2018. Em quase três anos de trabalho, os Saints seguiram na consolidação do time na Premier League e se tornou um time bem cascudo, ou seja, difícil de vencer. No entanto, Hasenhüttl era o treinador nas maiores goleadas sofridas pelo time tanto em casa quanto fora de casa.

Em outubro de 2019, o Leicester venceu o Southampton em St. Mary Stadium, casa dos Saints, por 9 a 0. Mesmo assim, a diretoria bancou o trabalho, deu confiança e o time fez uma ótima segunda parte de campeonato inglês, terminando a temporada 2019/20 na 11ª posição. Na temporada seguinte, em fevereiro de 2021, o Manchester United goleou a equipe do sul da Inglaterra por 9 a 0 em Old Trafford. Mais uma vez, Hasenhüttl foi mantido e o time sobreviveu a mais uma temporada de Premier League.

Aparentemente, confiar no processo é o lema dos Saints. No entanto, um novo momento ruim paira sobre o Southampton e as dúvidas sobre o projeto com Ralph reapareceram logo no início da temporada. Portanto, vencer o Chelsea é a melhor saída para um recomeço.

A última temporada

Antes de falar como o time está neste ano, é necessário pontuar como foi a última temporada do Southampton, visto que o time ficou na elite do Campeonato Inglês, mas não empolgou a sua apaixonada torcida. Além disso, os Saints negociaram o seu grande jogador, Danny Ings, autor de 34 gols nas duas últimas edições de Premier League.

Na edição de 2020/21, o Southampton ficou na 15ª posição, com 43 pontos em 38 jogos, ou seja, a equipe ficou quatro colocações abaixo da classificação final da temporada anterior. Na Premier League, foram 19 derrotas em todo o torneio, ou seja, 50% dos jogos terminaram em revés. Além disso, os Saints ostentaram o terrível fato de ter a segunda pior defesa do Inglês.

Os problemas estavam evidentes e o time terminou só quatro pontos à frente do Burnley, primeira equipe fora do Z-4. No entanto, por curiosidade, o time fez campanhas antagônicas nas copas nacionais. Na EFL Cup de 20/21, o Southampton caiu logo na primeira fase disputada, contra o Brentford, equipe que, até então, disputava a segunda divisão. Porém, o desempenho na FA Cup foi muito diferente.

Campeão da competição em 1975/76, o único título notável da sua história, o Southampton chegou à semifinal de 2020/21 e acabou sendo eliminado pelo futuro campeão Leicester City. No entanto, a caminhada dos comandados de Hasenhüttl foi bem bonita: eliminaram Shrewsbury Town, Arsenal, Wolverhampton e Bournemouth.

A atual temporada

O objetivo para este ano era melhorar o desempenho em todas as competições, porém o início foi desanimador. O Southampton ainda não conseguiu vencer na Premier League e apenas as classificações na EFL Cup e os empates com os times de Manchester salvaram o início ruim dos Saints.



Na Premier League, o Southampton está na 16ª posição, “liderando” o grupo dos cinco times que ainda não venceram nesta edição. Com quatro empates e duas derrotas em seis jogos, a equipe do sul da Inglaterra está praticando um futebol bem truncado, que até segurou poderosos adversários, mas a falta de uma vitória no Inglês incomoda os torcedores do Southampton.

Pelo menos, na EFL Cup, o Southampton conseguiu duas importantes classificações: goleou o Newport County por 8 a 0 e empatou com o Sheffield United por 2 a 2, se classificando para a próxima fase por meio dos pênaltis. Na próxima fase, curiosamente, o Southampton enfrenta o Chelsea, no fim deste mês, precisamente em 26 de outubro.

Confrontos com o Big Six

Contrapondo a falta de vitórias, uma questão que anima a torcida do Southampton é o bom desempenho recente contra os clubes mais fortes da Inglaterra. Frente ao poderoso Big Six, o Southampton fez duas partidas nesta temporada e ainda não perdeu, algo que é notável, visto que até jogou fora de casa. Os Saints empataram por 1 a 1 com o Manchester United em casa e empataram sem gols com o Manchester City, no Etihad Stadium.

A esperança dos jogadores, comissão técnica e torcedores é manutenção desta pequena, contudo, valiosa invencibilidade recente, já que as atuações frente aos grandes na última temporada não foram tão boas. Em 13 partidas em 2020/21, o Southampton venceu apenas duas vezes – Liverpool e Arsenal em casa -, empatou três vezes – Chelsea (2x) e Arsenal – e foi derrotado em oito oportunidades.

O curioso é que o único representante do Big Six que não venceu o Southampton na última temporada foi justamente o campeão da Europa.

Histórico do confronto

Chelsea e Southampton caminham para o 109º duelo entre as equipes e a maior curiosidade é que o primeiro confronto só aconteceu em 1923, quando os Blues já tinham 18 anos de existência e os Saints tinham 38 anos, ou seja, demorou muito para acontecer. A partida inaugural deste confronto aconteceu em 03 de fevereiro de 1923 e os times empataram por 0 a 0 pela FA Cup.

O time de Londres passou os cinco primeiros confrontos sem vencer o clube do Sul da Inglaterra, porém, mesmo assim, já tem uma vantagem considerável no retrospecto. Em 108 partidas, o Chelsea venceu 46 vezes, houve empate em 31 confrontos e o Southampton saiu de campo vencedor em 31 jogos.

E este domínio dos Blues ganhou muita força com as partidas da Premier League, competição que teve início em 1992. Em 44 partidas pela PL, o Chelsea venceu 24 vezes, empatou em 11 oportunidades e só perdeu nove duelos na competição para o Southampton.

A grande questão para o Chelsea é que o time não conseguiu vencer o adversário nos últimos três encontros: uma vitória do Southampton em dezembro de 2019 e dois empates – 3 a 3 e 1 a 1 – em 2020/21. A última vitória dos Blues frente aos Saints foi em 06 de outubro de 2019, quase dois anos atrás, pelo placar de 4 a 1, fora de casa. Os gols foram marcados por Tammy Abraham, Mason Mount, N’Golo Kanté e Michy Batshuayi – Danny Ings fez o gol de honra.

Jogo anterior

Como dito anteriormente, os jogos recentes frente ao Southampton não foram animadores, visto que o Chelsea tropeçou nos últimos três. Em 20/21, depois de empatar sob comando de Frank Lampard, o remodelado Chelsea de Thomas Tuchel entrou em campo com muita confiança, pois, com o treinador na área técnica, o time tinha feito seis jogo até então: venceu cinco e sofreu apenas um gol antes deste duelo. No entanto, assim como na estreia de Tuchel, a equipe londrina empatou em 20 de fevereiro de 2021.

Na véspera da partida de ida contra o complicado Atlético de Madrid, pelas oitavas de final da Champions League, Thomas Tuchel mandou a campo, praticamente, a equipe titular. Entretanto, a equipe azul não conseguiu vencer, mesmo dominando as estatísticas: 71% de posse de bola e nove finalizações, contra apenas quatro do Southampton.

O placar de 1 a 1, que foi favorável para o time de casa, o qual é claramente inferior tecnicamente, foi construído com um gol em cada tempo. Aos 33 da primeira etapa, Nathan Redmond fez um belo passe para Takumi Minamino e o japonês, emprestado pelo Liverpool, gingou o corpo frente a frente com Edouard Mendy, esperou o goleiro cair e tocou com a parte de fora do pé, em um belo e inteligente gol do Southampton.

O Chelsea empatou na segunda parte. Aos 53, Danny Ings cometeu um pênalti indiscutível em Mason Mount e o próprio meia inglês cobrou com perfeição. Alex McCarthy pulou para o seu lado direito, enquanto a bola foi para a esquerda, ou seja, bola para um lado e goleiro para o outro. Os Saints até chegaram nos minutos finais e acertaram o travessão, mas o jogo terminou 1 a 1.

Como joga?

Enfrentar equipes na Premier League com uma clara inferioridade no elenco significa entender o favoritismo e lutar bastante, visto que, praticamente, nenhum time inglês cede os pontos de graça para o adversário. Mesmo sem vencer na competição, o Southampton já mostrou que é uma pedra no sapato, já que incomodou gigantes e fez os dois times de Manchester tropeçarem logo no início do torneio.

A grande questão deste atual Southampton de Ralph Hasenhüttl é que não conta mais com o seu grande centroavante. Danny Ings foi negociado junto ao Aston Villa e os Saints buscaram um destaque da última Championship: Adam Armstrong, atacante de 24 anos, ex-Blackburn é a nova referência do time. Mesmo tendo feito 28 gols na na segunda divisão inglesa em 20/21, Armstrong se movimenta muito e não fica preso na área. Todavia, Armstrong ainda não conseguiu deslanchar com a camisa dos Saints.

O grande problema do Southampton neste início de temporada é, realmente, a bola na rede. O time fez quatro gols nas três primeiras rodadas e passou “em branco” nos últimos três jogos, ou seja, tem problemas no momento de arrematar. No entanto, não trata-se de falta de tentativas.

A equipe do sul da Inglaterra finalizou 75 vezes nas seis primeiras partidas, apenas três chutes a menos que o fortíssimo Chelsea, por exemplo. Algumas partidas, como os duelos com City e United, deixam recados para os Blues: o Southampton irá atacar, vai incomodar e é perigoso, mesmo com o azar e uma certa incompetência no arremate. A grande questão para ficar atento é: a equipe de Ralph Hasenhüttl não fica só assistindo o adversário jogar.

Os jogadores

No gol dos Saints, o experiente Alex McCarthy é o titular há algumas temporadas. No centro da defesa, Mohammed Salisu e Jan Bednarek devem formar uma jovem zaga, visto que Jannik Vestergaard foi vendido para o Leicester e Jack Stephens se lesionou neste início de temporada. Nas alas, o Southampton conta com laterais que não são tão ofensivos, porém ajudam bastante na construção: Valentino Livramento e Kyle Walker-Peters. A grande curiosidade é que Livramento, recentemente vendido pelo Chelsea, fará a sua primeira partida contra o seu ex-clube, onde o jovem teve poucas chances.

No meio, a experiente dupla de volantes “dá conta do recado”. De forma mais defensiva, Oriol Romeu “carrega o piano”, enquanto James Ward-Prowse organiza a equipe e centraliza bastante as suas tramas. Além de ser o armador, Ward Prowse consegue a façanha de ser o capitão e batedor de bola parada do Southampton, ou seja, é crucial no elenco.

Pelas pontas, Mohamed Elyounoussi e Nathan Redmond são pontas que chegam bastante na área e arriscam com a perna direita, a qual é a perna dominante de ambos os pontas. Já no ataque, Che Adams é um segundo atacante que movimenta muito, principalmente pela esquerda, enquanto Adam Armstrong é um atacante muito perigoso que está buscando confiança.

A escalação

Logo, com poucos desfalques, o técnico Ralph Hasenhüttl tende a repetir a escalação da última partida e colocar em campo McCarthy; Livramento, Bednarek, Salisu e Walker-Peters; Elyounoussi, Oriol Romeu, Ward-Prowse e Redmond; Adam Armstrong e Che Adams.

