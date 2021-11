Como joga: Malmö é o adversário do Chelsea nesta terça

O meio de semana é marcado por um mais duelo da Liga dos Campeões e o Chelsea Brasil traz mais um “Como Joga”, escrito por Pedro Bueno. Em síntese, nosso colaborador apresenta o rival da rodada, seus pontos fortes e fracos. Por fim, o texto serve como “esquenta” para o duelo desta quarta rodada da Champions League 2021/22.

O líder da Premier League e atual campeão da Liga dos Campeões entrará em campo neste meio de semana com muita confiança. O time inglês até teve problemas no primeiro tempo contra o Newcastle, mas fez três gols na etapa final e venceu por 3 a 0. Com este resultado e com os tropeços de Liverpool e Manchester City, os Blues abriram uma vantagem considerável de três pontos na primeira colocação. Porém, a equipe de Thomas Tuchel deve mudar o foco, visto que jogará por outra competição neste meio de semana.

Nesta terça-feira, 2 de novembro, o Chelsea enfrenta o Malmö na Suécia, precisamente no Malmö Stadion. Uma questão importante deste jogo é o horário e a transmissão: a partida desta quarta rodada acontecerá às 14:45 horas e contará com transmissão da TNT Sports, além do HBO Max.

Sem mais delongas, chegamos a mais um “Como Joga” e a partir de agora você vai conferir estatísticas, curiosidades e como joga a equipe rival!

Um jogo recente

As equipes que irão entrar em campo em Malmö nesta terça-feira se conhecem bastante, visto que se enfrentaram há menos de duas semanas. Mesmo assim, Chelsea e Malmö duelarão novamente porque o calendário da UEFA Champions League impõe estas partidas próximas.

Por causa dessa proximidade entre os confrontos, o Chelsea Brasil deixará aqui o “Como joga” feito há menos de duas semanas para o leitor compreender:

alguns aspectos históricos do Malmö, como a melhor campanha na Champions e os títulos nacionais;

os detalhes da atual temporada na Suécia que, curiosamente, se aproxima do fim;

o histórico do confronto entre as equipes;

algumas lembranças do duelo entre os clubes na Euro League de 2018/19;

a ideia tática do Malmö.

Mesmo com o “Como joga” recente, é necessário discutir alguns pontos antes da bola rolar para Malmö e Chelsea. Confira!

Depois do último duelo

Recentemente, as equipes se enfrentaram pela terceira rodada da Champions League 21/22 e o Chelsea venceu por 4 a 0. Com o resultado, o time inglês alcançou o sexto ponto e segue correndo atrás da Juventus, a líder do grupo H com nove tentos. Já o Malmö perdeu as três partidas realizadas e está na lanterna da chave.

Porém, a última semana foi positiva para os dois clubes e ambos chegam confiantes, visto que possuem o mesmo retrospecto pós-duelo: duas vitórias e um empate.

O Chelsea venceu o Norwich City por 7 a 0 e o Newcastle United por 3 a 0 pela Premier League e empatou com o Southampton por 1 a 1 na EFL Cup, se classificando nos pênaltis. Enquanto isso, o Malmö empatou com o Varbergs BoIS por 1 a 1, mas venceu o AIK por 1 a 0 e o IK Sirius por 3 a 2, fora de casa.

Com o resultado, o time sueco assumiu a liderança do Allsvenskan com um ponto de vantagem para o vice-líder Djurgarden. Porém, a situação no “Suecão” está tensa, já que restam apenas quatro partidas e o campeonato se encerra neste fim de ano. Por isso, o foco do provável eliminado na Champions, o Malmö, tende a ser menor neste jogo, já que a equipe entende que não tem grandes chances frente ao Chelsea e é melhor focar no campeonato nacional.

O jogo anterior

Em 20 de outubro, o Chelsea recebeu o Malmö no Stamford Bridge e venceu por 4 a 0. A goleada animou a torcida, obviamente, mas duas lesões deixaram os torcedores tristes e o elenco dos Blues mais fraco: Romelu Lukaku e Timo Werner se lesionaram e, desde então, estão fora de combate.

Dentro de campo, o Chelsea massacrou desde o primeiro minuto. Foram 20 finalizações contra apenas duas, sendo que a equipe inglesa acertou o alvo em sete oportunidades e o Malmö nem fez Edouard Mendy trabalhar. O time de Thomas Tuchel ainda acertou 90% dos passes, número que se torna absurdo ao ser comparado com a porcentagem de acerto da equipe sueca: o Malmö acertou apenas 66% dos passes, ou seja, somente dois passes a cada três.

A equipe inglesa começou em cima e marcou rapidamente. Aos 8 minutos, Thiago Silva dominou a bola na intermediária ofensiva após escanteio cobrado e cruzou com perfeição para o seu companheiro de zaga Andreas Christensen finalizar de primeira. Um belo gol do camisa 4 para abrir o placar. Aos 21, depois da zaga adversária lesionar Lukaku, o árbitro assinalou um pênalti e Jorginho cobrou com muito capricho no lado direito de Dahlin, goleiro que pulou para a sua esquerda.

Logo no início do segundo tempo, o Chelsea aumentou o placar. Depois de ótima arrancada de Callum Hudson-Odoi pela esquerda, o jovem inglês tocou para Kai Havertz e o alemão cavou na saída do arqueiro do Malmö, marcando outro belo gol. Para finalizar, aos 12 da etapa final, os Blues já decretaram o resultado. Em pênalti sofrido pelo zagueiro Antonio Rüdiger, Jorginho cobrou da mesma maneira e fez o quarto tento do Chelsea. Enfim, uma bela vitória do time azul de Londres!

Como joga?

Como dito anteriormente, uma análise acerca do Malmö foi feita recentemente e o leitor pode conferir algumas questões táticas. O texto traz a ideia de jogo do time sueco, a vitoriosa história do treinador e um pouco mais sobre Antonio Colak, destaque da equipe.

Além da tática esmiuçada pelo último “Como joga”, é necessário destacar como o Malmö deve ir a campo. O time do técnico Jon Dahl Tomasson tende a enfrentar o Chelsea com Dahlin; Larsson, Ahmedhodzic e Moisander; Berget, Innocent, Christiansen, Rakip e Rieks; Čolak e Birmančević.

