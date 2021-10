Como joga: o Malmö é o adversário do Chelsea nesta quarta

O meio de semana é marcado por mais um confronto da Liga dos Campeões e o Chelsea Brasil traz mais um “Como Joga”, escrito por Pedro Bueno. Em síntese, nosso colaborador apresenta o rival da rodada, seus pontos fortes e fracos. Por fim, o texto serve como “esquenta” para o duelo desta terceira rodada da Champions League.

Os Blues chegarão animados na partida deste meio de semana por causa de um jogador: Edouard Mendy. No último fim de semana, no retorno do futebol europeu depois da data FIFA, o Chelsea enfrentou o Brentford e venceu pelo placar de 1-0. Ben Chilwell marcou um belo gol no primeiro tempo e Mendy realizou defesas inacreditáveis na etapa final, sendo o grande jogador da partida. Com mais uma vitória, o time de Thomas Tuchel segue na liderança da Premier League e poderá trocar o foco, visto que é momento da UEFA Champions League.

Nesta quarta-feira (20), o Chelsea enfrenta o Malmö, time da Suécia, no Stamford Bridge. O jogo válido pela 3ª rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões começará às 16 horas e terá transmissão exclusiva do HBO Max. Após a derrota para a Juventus na última rodada, os Blues desejam se recuperar. Enfim, no próximo dia 2 de novembro, os clubes voltarão a se encontrar pela Champions.

Sem mais delongas, chegamos a mais um “Como Joga” e a partir de agora você vai conferir estatísticas, curiosidades e como joga a equipe rival!

O maior da Suécia

O Malmö ostenta o fato de ser o único time da Suécia a disputar uma final da Liga dos Campeões, o maior campeão nacional e é, sem nenhuma dúvida, o maior time do país. No âmbito europeu, a mais bonita história do clube sueco aconteceu na temporada 1978/79. O Malmö fez ótima campanha e derrotou adversários complicados. No entanto, foi derrotado pelo Nottingham Forest na final.

Mesmo com a medalha de prata, o feito pode servir como a inspiração para todos os jogadores. Ainda mais, por conta das campanhas recentes dos suecos na competição europeia. O time está disputando a fase de grupos pela terceira vez na década. Mas, assim como na atual campanha, os resultados nas temporadas 2014/15 e 2015/16 são desanimadores. Nas outras edições, fez apenas três pontos em cada uma delas e terminou em último do grupo. Até o momento, na campanha de 2021/22, o clube ainda não pontuou.

Enquanto o feito europeu serve apenas como inspiração, já que o clube ficou com o vice-campeonato, nacionalmente o Malmö fez história e domina o futebol sueco. Assim, com 21 títulos da liga e 14 da copa, o Malmö se consolidou como a grande equipe do país nórdico: nos últimos oito anos, o clube venceu cinco vezes a Allsvenskan – a liga sueca – com o último título sendo conquistado em 2020.

Favorito dentro de casa e azarão na Europa. Dessa forma, a realidade do Malmö é curiosa e o elenco sabe que é um exemplo perfeito de franco-atirador. Enfim, o maior clube da Suécia não tem nada a perder e deve tentar surpreender os atuais campeões da UEFA Champions League.

A atual temporada

Algo interessante a pontuar acerca do Malmö é que o time está na reta final da temporada, visto que, assim como o futebol brasileiro, o calendário futebolístico da Suécia começa e termina no mesmo ano – de fevereiro a dezembro. Esta inversão em relação aos outros campeonatos europeus é motivada pelo rigoroso inverno no país nórdico e pode acarretar duas questões contraditórias: o Malmö pode chegar na Champions muito desgastado por estar no fim de uma temporada ou com ritmo de jogo ideal, visto que está jogando há bastante tempo em 2021.

O desgaste pode até influir, mas as atuais dificuldades do Malmö na Champions tem uma explicação simples: a inferioridade no plantel. O Malmö tem um dos elencos mais fracos da competição e já fez muito bonito na fase classificatória. O time eliminou o Riga FC, HJK, Rangers e Ludogorets, ou seja, teve quatro duras batalhas pré-fase de grupos. E na fase inicial o time começou muito mal: perdeu para a Juventus por 3 a 0, em casa, e para o Zenit por 4 a 0, longe da Suécia, ou seja, ainda não pontuou e sequer marcou gols.

Em contrapartida às duas terríveis partidas no início da Liga dos Campeões, o Malmö está na liderança do Campeonato Sueco. Restando apenas sete partidas até o fim da atual edição, o clube sueco está na primeira colocação com a mesma pontuação dos dois seguintes adversários. Todos estão com 44 pontos, mas o Malmö possui um saldo de gols melhor e assumiu a ponta na última rodada, ou seja, está com moral.

Histórico do confronto

Como o Chelsea se consolidou na elite do futebol europeu no século XXI e o Malmö ainda apresenta muitas dificuldades para alcançar a fase de grupos da Champions League, os times se enfrentaram apenas em uma temporada. Portanto, somando somente dois confrontos na história.

Os clubes duelaram em 2018/19, na vitoriosa campanha dos Blues na Europa League. Então, Malmö e Chelsea se encontraram na primeira fase de mata-mata, conhecida como 16 avos de final, e o time inglês venceu os dois jogos. Assim, garantindo 100% de aproveitamento nos encontros com a equipe sueca. A primeira partida foi disputada no país escandinavo, em 14 de fevereiro, e os ingleses venceram por 2 a 1. Na volta, uma semana depois, o time de Maurizio Sarri bateu os suecos por 3 a 0.

Ainda neste curto histórico do Chelsea contra determinados adversários, os dados dos confrontos contra equipes suecas são curiosos, visto que o time nunca perdeu. Em seis oportunidades – além das partidas contra o Malmö em 2019, o clube enfrentou o Atvidabergs FF em 1971 e o Helsingborgs IF em 1998 -, os Blues venceram três vezes e empataram outras três vezes, sofrendo apenas dois gols em seis jogos.

Abaixo você pode conferir o gol da vitória contra o Helsingborgs IF marcado por Frank Leboeuf:

Jogo anterior

Em um confronto de mata-mata de competições, as zebras sempre aparecem, porém o time treinado por Sarri conseguiu um ótimo resultado sobre o Malmö, sendo esta a última oportunidade que os times se enfrentaram. Os Blues entraram em campo com Caballero; Azpilicueta, Rüdiger, Christensen e Emerson; Kanté, Barkley e Kovacic; Willian, Giroud e Hudson-Odoi.

Dentro de campo, a equipe inglesa já havia conquistado um bom resultado na partida de ida e tinha a vantagem de empatar. Por isso, desde o primeiro minuto, o time azul controlou o jogo contra os suecos. Com o domínio e com a superioridade técnica, além da necessidade de marcar por parte do Malmö, o Chelsea conseguiu encontrar espaços e marcou três gols.

Aos 10 minutos da segunda etapa, N’Golo Kanté tocou para Willian na ponta-esquerda e o brasileiro cruzou para Olivier Giroud marcar o primeiro gol dos Blues. Depois, aos 29 minutos, Emerson Palmieri fez boa jogada no meio e, depois de fazer fila, foi derrubado quase dentro da área. Na cobrança da falta, Ross Barkley colocou a bola no ângulo e marcou um belo gol. Oito minutos depois, Willian inverteu para Callum Hudson-Odoi. Então, o inglês dominou, acelerou e bateu cruzado, sem chances para o goleiro do time sueco. Fim de papo: 3 a 0 no placar ao final da partida.

Como joga?

A inferioridade é clara e notória. O time sueco não tem o mesmo nível que os atuais campeões da Europa, mas tentarão competir, principalmente utilizando a força física. O time acertou o gol adversário apenas quatro vezes em dois jogos nesta Champions e deve entrar em campo frente ao Chelsea com o seguinte intuito: dar a bola para o rival, brigar bastante pela retomada desta bola e contra-atacar.

Em meio a um limitado, contudo aguerrido time sueco, alguns jogadores se destacam e um centroavante merece destaque. Antonio Colak nasceu na Alemanha, mas atua pela Croácia. Tem 27 anos e é um matador que a defesa do Chelsea deve ficar de olho. Emprestado pelo PAOK, Colak marcou cinco gols nos playoffs da Champions, incluindo dois tentos decisivos contra o Rangers na segunda fase eliminatória – jogo no qual o Malmö estava perdendo e tinha um jogador a menos. Convocado por sua seleção, o camisa 9 do time sueco vive o melhor momento da carreira e, certamente, aprendeu muito com seu atual treinador.

O Malmö é comandado por John Dahl Tomasson, ex-atacante do Milan. Como jogador, foi campeão europeu em 2003 e vice em 2005. Agora, como técnico, o dinamarquês está no comando do clube desde 2020. Logo em seu primeiro ano venceu a liga nacional. Ou seja, estreou entregando o grande objetivo do clube. Definitivamente, com lembranças da conquista da Liga dos Campeões há quase 20 anos, Tomasson quer viver mais algumas noites europeias marcantes e motivará bastante os seus comandados.

Os jogadores

O esquema tático do 5-3-2 bem estruturado e defensivo de John Dahl Tomasson tem início com o experiente goleiro sueco Johan Dahlin. Na trinca de defensores, o bósnio Anel Ahmedhodzic foi expulso contra o Zenit e tende a ser substituído por Niklas Moisander, experiente zagueiro ex-Werder Bremen. Além do defensor finlandês, o Malmö contará com Lasse Nielsen centralizado e Franz Brorsson pela esquerda.

Já nas alas, o clube conta com o sueco Eric Larsson pela direita e o noruguês Jo Inge Berget pelo outro lado, mesmo sendo destro. Logo, é justamente nesta polivalência de Berget que está presente a dúvida do técnico Tomasson. Caso Moisander não esteja 100% fisicamente para entrar na defesa, Larsson será recuado para a trinca de zaga. Como resultado, Berget assumiria a ala-direita e o peruano Sergio Peña entraria pelo lado esquerdo.

Ao contrário, no meio-campo, John Dahl Tomasson não tem dúvidas e deve colocar os seus três principais meias. Pela direita, o nigeriano Bonke Innocent tem uma importante função defensiva, assim como o seu companheiro Erdal Rakip. O atleta da Macedônia do Norte atua mais centralizado e marca bastante. Nesse sentido, o grande criador do meio-campo é o dinamarquês Anders Christiansen. O jogador estava na Euro 2020 disputada este ano e tem grande participação nas jogadas ofensivas do Malmö.

Por fim, no ataque, ao lado de Colak, o time sueco possui Veljko Birmancevic, atleta de muita mobilidade. O sérvio de 23 anos atua como um segundo atacante, conectando tanto com Christiansen como com Colak.

A escalação

Dessa forma, ao que tudo indica, o Malmö de John Dahl Tomasson deve entrar em campo com Dahlin; Larsson, Moisander (Peña), Brorsson, Nielsen e Berget; Rakip, Innocent e Christiansen; Birmancevic e Colak.

