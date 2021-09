Como joga: a Juventus é a adversária do Chelsea nesta quarta

O meio de semana é marcado por um confronto de bicampeões da Champions League e o Chelsea Brasil traz mais um “Como Joga”, escrito por Pedro Bueno. Em síntese, nosso colaborador apresenta o rival da rodada, seus pontos fortes e fracos. Por fim, o texto serve como “esquenta” para o duelo desta 2ª rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Os atuais campeões da Champions League irão para a sua segunda partida na nova edição do torneio com uma “pulga atrás da orelha”. O time não fez uma boa partida no último fim de semana e perdeu por 1 a 0 para o Manchester City.

Obviamente, trata-se de um grande adversário. No entanto é necessário afirmar que os Blues erraram a estratégia e não conseguiram ir bem. Logo, o Chelsea entrará em campo buscando uma vitória para apagar esta atual sequência recente de um empate e uma derrota. E terá pela frente um adversário muito notável.

Nesta tarde de quarta-feira (28) às 16 horas, o Chelsea enfrenta a Juventus em Turim, precisamente no Juventus Stadium. A partida válida pela 2ª rodada da Champions League de 2021 terá transmissão do Space e da HBO Max.

Sem mais delongas, chegamos a mais um “Como Joga” e a partir de agora você vai conferir estatísticas, curiosidades e como joga a equipe rival!

O drama de um gigante

Em poucos meses, um clube italiano viu a sua hegemonia ser quebrada, o comando técnico ser alterado e um astro deixar a equipe. O cenário da Juventus é dramático e, até por isso, a expectativa nesta Champions League é baixa. O grande objetivo é se classificar para o mata-mata neste acessível grupo E, visto que a Juventus está tendo um 2021 muito complicado.

O eneacampeão do Campeonato Italiano entre 2012 e 2020 ficou em quarto na Série A, 13 pontos atrás da campeã Internazionale. Logo, a hegemonia nacional foi quebrada sem contestações, visto que o time de Milão foi campeão depois de dominar o torneio.

Dias depois do fim do campeonato, Andrea Pirlo, treinador de “primeira viagem”, foi demitido após uma temporada com duas taças conquistadas: venceu a Coppa Italia e a Supercopa, mas o futebol e a participação na Champions foram decepcionantes. Hegemonia quebrada e troca de treinador – Massimiliano Allegri assumiu. O que pioraria a situação?

“Apenas” a saída do craque. Contratado em 2018 para ser o astro de um projeto ambicioso, Cristiano Ronaldo fez boas temporadas, mas não estava satisfeito com o time e, no fim de agosto, pediu para deixar a Itália. Vale destacar que a Juventus segue com um bom time, mas este drama é preocupante. O gigante italiano precisa se reerguer e vencer os atuais campeões da Champions poderia dar ânimo para o time de Allegri.

A última temporada

Já foi destacado, porém se faz importante trazer alguns números da última temporada para o torcedor do Chelsea entender como foi a campanha do quarto colocado da Série A. A coincidência é que o time inglês e a equipe italiana ficaram na mesma posição, mas o fim de 20/21 dos clubes foi bem diferente por uma questão: enquanto o Chelsea venceu a Champions League, a Juventus teve que se esforçar muito para garantir a vaga para a edição deste ano via campeonato nacional.

Depois de vencer nove vezes seguidas, a Juventus não conseguiu brigar pelo título da Série A italiana, mas fez uma boa pontuação: 78 pontos, ou seja, teve aproveitamento de quase 70%. A grande questão é que a decisão da vaga para a Champions foi até a última rodada, visto que o vice-campeão Milan terminou com 79 tentos e a Atalanta finalizou o torneio na terceira posição, mas com a mesma pontuação da Juve. Já a Napoli ficou um tento atrás da Juventus, ou seja, a Juventus só não ficou fora da Champions por causa de um empate.

O desempenho no campeonato de pontos corridos foi razoável, mas bem abaixo das expectativas. O mesmo aconteceu na Champions, já que o time se classificou em primeiro de um grupo com o Barcelona de Messi, mas foi eliminado para o Porto nas oitavas de final. No entanto, os resultados nas copas nacionais foram ótimos: a Juventus venceu a Napoli na final da Supercopa e a Atalanta na final da Coppa Itália, os dois títulos conquistados em 2020/21.

A atual temporada

A equipe viu a sua hegemonia ser quebrada, o comando técnico ser alterado e o maior astro deixar o clube. Além disso, a Juve começou a atual temporada com três jogos decepcionantes e assustou ainda mais os seus torcedores.

Nas três primeiras rodadas do Campeonato Italiano, a Juve empatou com a Udinese por 2 a 2, perdeu em casa para a Empoli por 1 a 0 e foi derrotada pela Napoli por 2 a 1. No entanto, a Champions League salvou o time de Turim, visto que a quarta partida de 2021/22 foi o jogo frente ao Malmö e a Juventus atropelou: 3 a 0 na Suécia e o time é atualmente o líder do Grupo H da Liga dos Campeões.

Depois disso, a Juventus ainda não apresentou um bom futebol e sofreu muitos gols, mas voltou a pontuar no Campeonato Italiano. O time empatou com o Milan por 1 a 1 e venceu o Spezia e a Sampdoria por 3 a 2, ou seja, chega nesta partida frente ao Chelsea na décima posição do Italiano, mas com duas vitórias com muitos gols em sequência.

Esta questão de muitos gols chama a atenção porque a Juventus está apresentando muita fragilidade no setor defensivo. No Campeonato Italiano, a equipe sofreu gols em todas as últimas 20 partidas, ou seja, raramente fica sem ser vazado em um jogo. Logo, o forte ataque de Thomas Tuchel pode encontrar espaços com maior facilidade.

A Juve na Champions League

Como citado acima, a Juventus não foi bem na última temporada em quase todas as competições, visto que, mesmo com Cristiano Ronaldo em campo, não estava conseguindo jogar bem. No entanto, a fase de grupos foi muito boa: o time fez 15 pontos, venceu o Barcelona e terminou na liderança do grupo. Mas, logo nas oitavas, o time foi desclassificado para o Porto, equipe que viria a ser eliminada pelo Chelsea nas quartas de final.

Porém, o atual momento conturbado da Juventus não condiz com a história do forte time italiano. A Juve venceu a Liga dos Campeões em 1984/85 e 1995/96 e é bicampeão assim como o Chelsea. Neste século, a Juventus já participou do torneio continental em 16 oportunidades e chegou ao mata-mata 14 vezes, ou seja, sobra tradição para o time de Turim.

Porém, o grande desejo de todos os torcedores da equipe é deixar de lado todo o azar do clube nas finais. Além dos dois títulos, a Juventus disputou outras sete finais da Liga dos Campeões e perdeu todas. A título de exemplo, nos últimos 25 anos, ou seja, logo depois da conquista em 1995/96, a Juventus foi finalista da Champions em cinco edições e ficou com a medalha de prata em todas estas oportunidades.

Claramente, a atual crise e o elenco com algumas incógnitas não deixa o torcedor da Juventus sonhar com mais uma final de Champions, mas vencer o Chelsea já seria um grande feito para o contestado time de Turim. Por isso, os Blues devem ficar atentos.

Histórico do confronto

Chelsea e Juventus possuem um retrospecto bem curto, recente e exclusivo da Champions League. Em resumo, foram quatro jogos, onde cada time venceu uma vez e houveram dois empates.

Os times se enfrentaram nas oitavas de final da Champions League de 2008/09 e o Chelsea se classificou. Depois de vencer por 1 a 0 em casa, os Blues seguraram um empate por 2 a 2 frente à Juve na Itália e alcançaram as quartas de final. O gol da única vitória sobre a Juventus foi marcado por Didier Drogba, o artilheiro dos Blues na história da Champions League com 36 gols.

Os outros dois confrontos aconteceram em 2012/13, ou seja, existe uma grande coincidência por trás disso. O time inglês foi campeão da Champions em 2011/12 e enfrentou a Juventus no ano seguinte na fase de grupos, isto é, a história se repetiu em 2021/22.

No entanto, os torcedores do Chelsea desejam uma história diferente neste ano. Naquele ano, além de ser eliminado na fase inicial, os Blues fizeram apenas um ponto contra a Juventus. Na primeira partida, na estreia do brasileiro Oscar em Liga dos Campeões, o Chelsea empatou com a Juventus, em casa, por 2 a 2 – veja os dois gols do meia abaixo. Na partida de volta, no último confronto entre Chelsea e Juventus, o time italiano bateu o rival por 3 a 0 e, praticamente, sacramentou a eliminação do clube inglês

Como joga?

Nenhum time continua com a mesma pegada e favoritismo na UEFA Champions League depois de perder o maior jogador da história da competição. Cristiano Ronaldo, atleta que voltou para o Manchester United, faz falta para qualquer equipe, principalmente se o time que contava com o camisa 7 não se reforçou tão bem. A Juventus fechou com o jovem brasileiro Kaio Jorge, repatriou o instável centroavante Moise Kean e a única boa contratação foi Manuel Locatelli, volante ex-Sassuolo que foi campeão da Eurocopa pela Itália.

A grande esperança dos torcedores da Juventus está no banco de reservas: depois de vencer cinco títulos da Série A em cinco temporadas, Massimiliano Allegri deixou a Juventus em 2019, mas viu Maurizio Sarri e Andrea Pirlo não se firmarem na equipe. Logo, dois anos depois, o técnico, que é muito respeitado no mundo do futebol, voltou para “organizar a casa”.

Já a missão de Allegri é organizar e potencializar algumas peças contestadas como Álvaro Morata e, principalmente, Paulo Dybala, bons atletas que não rendem o esperado. No entanto, os dois atacantes e o meia Aaron Ramsey, cria do Arsenal, estão lesionados e não enfrentarão o Chelsea nesta quarta-feira.

Logo, o grande destaque da Juventus em campo – o atleta que, certamente, a defesa do Chelsea ficará de olho – será Federico Chiesa. Outro campeão da Eurocopa pela Itália, inclusive com gols decisivos e ótimas atuações, o ponta da Juventus chega nesta temporada com muita confiança. Chiesa tem apenas 23 anos, é um ponta incisivo que participou de 25 gols em 20/21 e está pronto para ser protagonista. Além disso, na Champions passada, Chiesa se destacou ao fazer três gols em dois jogos de mata-mata, mesmo na eliminação frente ao Porto.

Os jogadores

No gol, o arqueiro tende a ser Wojciech Szczesny, mas o polonês não está passando muita confiança e até foi reserva no fim de semana, com o italiano Mattia Perin como titular. No entanto, Szczesny deve ser o escolhido frente a Romelu Lukaku e amigos.

Na defesa, na sua tradicional linha de quatro jogadores, Allegri deve contar com os brasileiros Danilo e Alex Sandro nas alas. Enquanto o lateral-esquerdo ataca um pouco mais, Danilo atua pela direita como um terceiro zagueiro. O lateral destro já chegou a atuar como zagueiro e meio-campista, ou seja, exerce várias funções centrais. Já na zaga, os experientes Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini devem ser as opções, mas Matthijs De Ligt é um ótimo defensor e pode até fazer parte de uma escalação ainda mais reativa de Alegri.

Já no meio-campo, caso Allegri opte mesmo pelo tradicional 4-4-2, o “miolo” do meio-campo deve contar com Locatelli e com o uruguaio Rodrigo Bentancur. O italiano, recém-chegado do Sassuolo, marcou no último fim de semana e deve ter mais liberdade. Já Cuadrado deve atuar como meia-direita, tendo a missão de abrir a defesa do Chelsea, assim como Federico Chiesa pela esquerda.

No entanto, por causa dos desfalques, a posição de Chiesa pode ser alterada. O ponta italiano pode atuar ao lado de Moise Kean, a referência deste modificado ataque da Juventus. Chiesa atuará no ataque se Federico Bernardeschi for escolhido para fazer a ponta. A outra opção de Allegri é Dejan Kulusevski no ataque junto de Kean.

A escalação

Com possíveis mudanças até na formação, visto que Allegri certamente respeita bastante o forte elenco do Chelsea, a Juventus deve entrar em campo com Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini (De Ligt) e Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur e Bernardeschi (Kulusevski); Chiesa e Kean.

