Próxima joia: Harvey Vale é o Melhor Jogador da Academia na temporada 2021/22

Após receber as primeiras oportunidades na equipe profissional, Harvey Vale era mesmo o favorito a receber o prêmio de Melhor Jogador da Academia nessa temporada. Assim como ele, outros jovens também atuaram pelo time principal, como Jude Soonsup-Bell e Xavier Simons, mas o canhoto de fato se destacou. Sem dúvidas, o inglês fez por merecer o prêmio recebido ontem.

Há anos o jogador recebe holofotes na base londrina, chegando no Chelsea ainda com 12 anos, vindo do vizinho Fulham, e se notabilizou por avançar rapidamente as etapas de desenvolvimento. Dessa forma, se acostumou a atuar com companheiros mais velhos. Agora com 18 anos, ele demonstra estar apto a ser presença mais frequente entre os adultos.

A temporada da Academia

Em resumo, a temporada dos jovens blues trouxe um rendimento abaixo do esperado. Um ano complicado em que só garantiram a permanência na primeira divisão da Premier League 2 na última rodada. Para isso, os Blues viraram em casa o dérbi decisivo contra o Tottenham e evitaram o rebaixamento.

Ademais, a nível europeu o Chelsea foi eliminado na primeira rodada do mata-mata da UEFA Youth League, goleado por 5-1 para o Genk, da Bélgica. Vale ressaltar que a competição europeia é disputada pela equipe sub-19 enquanto a sub-23 joga o campeonato nacional. No entanto, grande parte de comissão técnica, estrutura e elenco são compartilhados entre as equipes.

Apesar dos resultados insuficientes, a temporada conturbada se justifica. Primeiramente, há jogadores jovens que deixaram o elenco, como Tino Livramento, e poderiam reforçar a equipe de desenvolvimento. No mais, há reflexos pela saída do Reino Unido da União Europeia, dificultando o recrutamento de novos jogadores para a base. Por fim, as sanções sofridas por Roman Abramovich também impactaram os jovens.

Os números de Vale

Em meio ao cenário acima, Harvey Vale conseguiu ainda assim se destacar. Logo, entre os profissionais, foram cinco participações no plantel de Thomas Tuchel, com uma emblemática ao jogador. Contra o Luton Town pela FA Cup, ele entrou com os Blues perdendo por 2-1 e com 30 minutos por jogar. Apesar da participação discreta do jovem, o Chelsea virou a partida e passou de fase.

Pela base, o inglês participou das campanhas na Copa da Inglaterra (sub-18), na qual os Blues chegaram até as semifinais, e do título na Copa da Liga (sub-18). Pela Premier League 2, atuou 22 partidas (de 26 possíveis) com seis gols marcados. Por fim, na UEFA Youth League atuou em seis das sete partidas, anotando um gol de pênalti contra o Zenit pela fase de grupos.

Vencedores anteriores

Com o troféu recebido ontem em Stamford Bridge, Vale se junta a uma lista seleta de vencedores do prêmio. Certamente todos os ganhadores são conhecidos da torcida, com destaque para Reece James e Mason Mount, titulares da atual equipe profissional. Inclusive, o camisa 19 do Chelsea recebeu ontem, pelo segundo ano consecutivo, o prêmio de Jogador da Temporada da equipe masculina.

Além disso, Fikayo Tomori venceu esse mesmo prêmio há algumas temporadas – e, hoje, é titular absoluto no Milan, que acabou de conquistar o campeonato italiano. Da mesma forma, Conor Gallagher, um dos destaques do Crystal Palace na Premier League 2021/22, também figura entre os nomes que já receberam essa honra. Portanto, ao que tudo indica, no futuro Harvey tem tudo para conquistar grandes oportunidades, com potencial de sobra para atingi-los no Chelsea.

Abaixo, a lista completa de vencedores do prêmio:

2015 – Dominic Solanke

2016 – Fikayo Tomori

2017 – Mason Mount

2018 – Reece James

2019 – Conor Gallagher

2020 – Billy Gilmour

2021 – Tino Livramento

2022 – Harvey Vale

