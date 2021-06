Premier League: confira as principais combinações no ataque dos Blues na temporada 20/21

O ataque do Chelsea sempre contou com grandes nomes. Desde Peter Osgood nos anos 1970, passando Gianfranco Zola, no início dos anos 2000, bem como Didier Drogba e Eden Hazard mais recentemente. Nas últimas temporadas, contratações de nomes de peso reforçaram ainda mais a qualidade ofensiva dos blues. Da mesma forma, jogadores formados na base do Chelsea também ganharam espaço e destaque no ataque do time.

Para a temporada 2020/2021, Hakim Ziyech, Kai Havertz e Timo Werner chegaram a Londres. Os três se juntaram a Olivier Giroud e Christian Pulisic, contratados em 2018 e 2019 respectivamente. Além disso, os jovens Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham e Mason Mount, nomes relevados nas categorias de base do clube, completam o ataque dos atuais campeões da Europa.

Apesar de ter sido o terceiro time que mais finalizou na Premier League, o ataque do Chelsea ainda foi alvo de muitas críticas. Isso porque ao longo da competição muitas chances claras foram perdidas e, acima de tudo, foi o segundo time com mais impedimentos (79 em 38 partidas).

Como os atacantes trabalham entre si?

O projeto Expected Chelsea fez uma análise das principais combinações entre os jogadores de ataque dos Blues na Premier League. Para isso, eles observaram quantas vezes uma determinada dupla agiu junta em uma mesma jogada de ataque. Em outras palavras, eles contabilizaram o número de vezes que um jogador serviu o companheiro que, por sua vez, finalizou a gol.

Assim, cada jogador foi analisado sob duas condições: como criadores de jogadas (shot creators), representados nas colunas, e como finalizadores (shot takers), representados nas linhas. Nesse sentido, ao observar o Havertz como criador de jogadas, por exemplo, é possível perceber que ele deu três passes para Hudson-Odoi finalizar.

Sob o mesmo ponto de vista, é possível notar que os jogadores que mais trabalham juntos são Mount e Werner. Em 16 oportunidades, o camisa 19 criou as jogadas para o camisa 11 finalizar. Por outro lado, em outras 10 foi o alemão quem criou as jogadas para o inglês finalizar. Sendo assim, a dupla participou de 26 jogadas de criação e finalização diretas entre si.

Igualmente, é possível perceber que Mount é o maior articulador de chances para finalização dentre os atacantes dos Blues na Premier League. Durante a competição, ele serviu seus companheiros de ataque por 49 vezes. Da mesma forma, a análise demonstra que Werner é o jogador que recebe mais passes para finalização. Foram 33 desses passes nos 35 jogos disputados no campeonato inglês.

Estatísticas ofensivas gerais na Premier League

Na temporada 2020/2021 da Premier League, o Chelsea marcou 58 gols, a quinta melhor marca do campeonato. Além disso, foram 38 assistências em 38 jogos. Ou seja, 1.5 gol e uma assistência por partida.

Outras estatísticas disponibilizadas pelo site SofaScore ajudam a dimensionar ainda mais o ataque dos Blues:

2.4 chances claras criadas por jogo

1.5 chances claras perdidas por jogo

10.6 finalizações por jogo

5.5 finalizações ao alvo por jogo

5.1 finalizações fora do alvo por jogo

Estatísticas por atacante na Premier League

Surpreendentemente, o artilheiro do Chelsea no campeonato inglês foi o meia Jorginho, com sete gols marcados. No entanto, como de se esperar, os atacantes contribuíram para grande parte dos 58 gols marcados na competição:

Mason Mount: 6 gols

Tammy Abraham: 6 gols

Olivier Giroud: 4 gols

Kai Havertz: 4 gols

Christian Pulisic: 4 gols

Callum Hudson-Odoi: 2 gols

Hakim Ziyech: 2 gols

Então, juntos, os atacantes de ofício dos Blues contribuíram com 34 gols ao longo do campeonato inglês. Ou seja, 58.6% do total de toda a competição.

Os jogadores de ataque também foram importantes na construção de jogadas e serviram os companheiros por diversas oportunidades. Mesmo com as inúmeras críticas feitas diretamente a Werner por conta do grande número de chances claras de gols perdidas, ele foi essencial ao longo da temporada. O camisa 11 deu oito assistências ao longo da Premier League.

Em seguida, levando em conta os atacantes, Mount aparece com cinco assistências. Apesar desse número um tanto baixo, o camisa 19 foi um dos grandes articuladores de jogada dos Blues e de todo o campeonato. Ele foi responsável por criar 13 chances claras de gols que, infelizmente, não foram convertidas.

Tanto Havertz como Hudson-Odoi e Ziyech serviram seus companheiros em três ocasiões. Por outro lado, o camisa 10 do Chelsea deu duas assistências. Por fim, Abraham contribuiu com passe que resultou em gol em uma ocasião.

Desse modo, apesar dos pesares, a importância de cada um dos atacantes do Chelsea fica bastante nítida. E, sem dúvidas, com o maior entrosamento entre os jogadores e um tempo maior para preparação dos jogadores antes da temporada começar, esses números tendem a melhorar na próxima Premier League.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp