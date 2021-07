“É incrível poder assinar um contrato de longo prazo”, afirma Armando Broja

Armando Broja assinou um novo contrato com o Chelsea na última semana. A princípio, ele seguirá com o clube pelo menos até 2026. O jovem atacante da Albânia passou a última temporada em empréstimo no Vitesse.

Ele fez 34 jogos pelo clube holandês, marcando 11 gols e ajudando o time a chegar na final da Copa KNVB. Antes de ir para Holanda, fez sua estreia no time principal dos Blues em março de 2020, em um confronto contra o Everton válido pela Premier League.

Enquanto algumas promessas formadas na Academia estão deixando os Blues em busca de mais oportunidades de jogo, Broja concordou com uma renovação contratual. Assim, ele comentou sobre o que essa decisão significa para ele:

“Eu estou no Chelsea desde muito novo, é o clube dos meus sonhos. Eu torço pelo Chelsea. Passei por todas as categorias de base, por isso entendo o clube muito bem.”

“Sempre tive uma conexão grande com o Chelsea, desde criança. Sou torcedor e costumava ir a todos os jogos, então é incrível poder assinar um contrato de longo prazo com o clube que eu amo. Mal posso esperar pelos anos que tenho junto ao Chelsea pela frente.“

De volta para casa

Após uma temporada jogando com regularidade na Holanda, o atacante retornou a Londres para participar da pré-temporada do Chelsea. Assim como para disputar uma vaga no ataque, ainda mais diante das incertezas da permanência de Tammy Abraham e da possível chegada de Erling Haaland.

Além de participar do amistoso contra o Peterborough United em Cobham, Broja viajou junto ao elenco para a Irlanda, onde os Blues estão realizando um training camp. Do mesmo modo, a estreia pela seleção da Albânia em março trouxe mais confiança para a continuidade dos trabalhos durante o verão.

O atacante é o segundo mais novo dentre os jogadores que estão participando da pré-temporada. Nesse sentido, ele espera ter a chance de trabalhar e aprender com jogadores mais experientes, em especial com aqueles que participaram da campanha do bicampeonato europeu:

“É um lugar bom para estar, aprendendo com alguns dos melhores jogadores do mundo. Estar cercado por jogadores do time principal, que jogam regularmente a Champions League. Bem como ganharam a Champions League. Então, é muito bom aprender com eles.“

“Isso dá bastante confiança. Saber que está treinando bem e contribuindo nos jogos, assim dá para saber que é possível fazer o mesmo contra outros times. É um sentimento bom. Os treinamentos e os jogos que fizemos estão sendo positivos. O clima está bom, por isso é muito incrível estar aqui e seguir evoluindo junto desses jogadores.“

Uma das surpresas da pré-temporada até o momento

Sem dúvidas a qualidade de Broja não é questionável. No entanto, suas participações nos treinamentos e amistosos tem chamado ainda mais a atenção dos torcedores para ele. Ainda mais depois da venda de Olivier Giroud. Nos dois primeiros jogos preparatórios, o atacante contribuiu com dois gols e uma assistência.

Definitivamente o Chelsea vai se movimentar no mercado de transferências até o início da temporada. Porém, existe a chance do albanês disputar por uma vaga no ataque dos Blues. A renovação de contrato é um sinal de que tanto o clube como o jogador tem interesse em seguir vinculados.

O técnico Thomas Tuchel deve observar o desempenho não só de Broja como também de todos os envolvidos na pré-temporada. Ainda com 19 anos, o albanês ainda tem espaço e tempo para evoluir o seu jogo. Dessa forma, é possível que ele possa ser emprestado novamente para ajudar nesse processo. Em suma, resta ficar de olho no que vai acontecer nas próximas semanas.

De antemão, uma coisa é certa: Armando Broja tem tudo para conseguir vestir a camisa dos Blues no futuro.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp