Olivier Giroud encerra seu ciclo no Chelsea

O atacante francês já está na Itália para assinar com seu novo clube, o Milan, finalizando uma novela que dura desde o início da janela de transferências. Olivier Giroud se despede dos Blues como um artilheiro que ficará na história do clube.

Um centro-avante decisivo

Olivier foi contratado pelo Chelsea em meio à desconfianças e questionamentos do torcedor Blue sobre seu nível de futebol. Mesmo assim, foi decisivo na conquista da Liga Europa, marcando onze gols em toda a campanha. Além disso, marcou seis gols na Champions League 20/21, se tornando artilheiro do Chelsea e campeão do torneio na edição da última temporada.

Provando sua dedicação com a camisa azul, Giroud também foi campeão da Copa da Inglaterra. Em sua primeira temporada em Cobham, o francês teve importância no título inglês, marcando um lindo gol pelas semifinais da competição. Confira abaixo os melhores momentos da partido e seu golaço.

Comprometimento: marco da passagem de Giroud pelo Chelsea

O camisa número 18 dos Blues passou por fases no banco de reservas, vendo Morata, Abraham e, ultimamente, Timo Werner como atacantes titulares. Contudo, nunca desistiu de agradar o torcedor e sempre buscou seu melhor nos treinos e nos minutos em que entrava para jogar.

Do mesmo modo, recebe muitos elogios sobre sua dedicação e esforço ao Chelsea e, com uma questão de tempo, conquistou o coração Blue, apesar do histórico recente no rival Arsenal.

Bom desempenho contra rivais

Desde sua chegada no Chelsea em 2018, Giroud não manteve a titularidade em todos os momentos ao longo de sua passagem nos Blues. No entanto, possui bons números contra equipes do Big-6. Em confrontos pela Premier League, pela Supercopa da Europa e pela Copa da Inglaterra, atingiu a marca de nove participações em gols contra o grandes clubes do país. São três gols contra o Liverpool, dois gols contra o Tottenham, um gols e duas assistências contra o Arsenal e, por último, um gol contra o Manchester United.

Entretanto, durante seus quase três anos no Chelsea, não conseguiu balançar as redes contra o Manchester City.

Por fim, encerrando sua colaboração para os Blues, Olivier agradeceu o Chelsea em seu Twitter: “Um grande obrigado para meus companheiros de equipe, para os técnicos e para a comissão técnica.”, destacou o francês.

Do mesmo modo, Giroud também citou os títulos conquistados: “Estou entrando em uma nova jornada com o coração feliz e brilhante. Nossas vitórias na FA Cup, na Europa League e na Champions League foram magníficas”, completou.

