Chelsea faz o primeiro amistoso da pré-temporada

Dando o pontapé inicial na pré-temporada, o Chelsea enfrentou o Peterborough United, em Cobham, nesse sábado (17). A partida serviu como um amistoso de preparação visando a temporada 2021/2022, bem como os confrontos da Mind Series.

O técnico Thomas Tuchel escalou dois times diferentes, dividindo um tempo de jogo para cada. Dessa forma, garantindo a rotação do elenco. Além disso, Édouard Mendy e Kepa Arrizabalaga não participaram do amistoso. Assim, dando espaço para os jovens goleiros Jamie Cumming e Lucas Bergstrom.

Início inesperado

O time da primeira metade contou com a participação de Christian Pulisic, Tammy Abraham, Marcos Alonso e Callum Hudson-Odoi, que foram campeões da Champions League na última temporada. O gol ficou sob responsabilidade de Cumming. Assim também jogaram Ross Barkley, Trevoh Chalobah, Malang Sarr, Davide Zappacosta, Danny Drinkwater e Jake Clarke-Salter.

O Peterborough abriu o placar depois de uma cobrança de pênalti. No entanto, os Blues buscaram a reação ainda na etapa inicial. Também da marca da cal, Pulisic empatou o jogo. Em seguida, veio a virada com um gol de Abraham.

Os blues deslancham

Para a segunda etapa do amistoso, os 10 jogadores de linha foram trocados. Nomes como Ruben Loftus-Cheek, Armando Broja, Conor Gallagher, Baba Rahman e Hakim Ziyech foram para o jogo. Bem como Bergstrom, que defendeu o gol nos últimos 30 minutos da partida.

Após um primeiro tempo truncado por conta da boa defesa dos visitantes, Ziyech ampliou o placar em favor do Chelsea, com dois gols em sequência. Um deles criado por uma ação de Rahman pela esquerda, o outro veio de uma assistência de Broja. Logo depois, o albanês marcou seu próprio gol.

Por fim, o camisa 22 apareceu mais uma vez para botar a bola no gol. Assim, fechando o placar e coroando sua grande atuação com um hat-trick.

A preparação segue

A vitória por 6-1 dessa manhã foi apenas o primeiro compromisso dos Blues na pré-temporada. Além da participação na Mind Series, no início de agosto, Tuchel comandará o time em mais um amistoso neste mês de julho. Dessa forma, os próximos adversários do Chelsea serão: Bournemouth, Arsenal e, enfim, Tottenham.

A temporada começará oficialmente para os Blues no dia 11 de agosto, com a final da Supercopa da UEFA contra o Villarreal. Ao passo que a estreia na Premier League será no dia 14 de agosto contra o Crystal Palace em Stamford Bridge.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp