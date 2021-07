Conhecendo o Chelsea Women: a galesa Sophie Ingle

Depois de algumas semanas falando sobre as atletas que já passaram pelo Chelsea Women, hoje é dia de retomar a apresentação das atuais jogadoras. De pronto, Sophie Ingle é um ícone do futebol galês e inglês. Com várias campanhas de destaque, ela impressiona pela sua versatilidade, podendo jogar de volante ou zagueira. Além disso, a camisa 5 das Blues é capitã de sua seleção. E tem grande influência no vestiário do Chelsea.

Uma juventude de poucas oportunidades

Primeiramente, Sophie Ingle nasceu no dia 2 de setembro de 1991, em Llandough, País de Gales. Começou no futebol com cerca de seis anos, inspirada pelo seu irmão mais velho. Ademais, seu ídolo de infância era Steven Gerrard.

De início, Ingle jogava com times locais de meninos. Entretanto, quando tinha 12 anos, foi forçada a parar por conta de uma lei que impedia garotas com 12 anos ou mais de jogarem com garotos. Durante um ano, a galesa jogou apenas em sua escola, devido à falta de times femininos onde morava.

Ainda assim, a paixão de Ingle não sumiu nesse meio tempo. Se juntou ao Cardiff City, time onde se profissionalizou e chamou atenção de toda Grã-Bretanha.

Uma carreira profissional de sucesso

O início em Gales e primeira passagem pelo Chelsea

Na temporada 2007-08, Ingle fez sua estreia profissional pelo Cardiff. Na época, atuava como lateral. Porém, foi se adaptando até se tornar uma volante de alta qualidade.

Durante cinco anos jogando em sua terra natal, a jogadora venceu a Copa Galesa duas vezes. Ficou no Cardiff até 2012, quando foi contratada pelo Chelsea.

Ingle fez parte do time vice-campeão da FA Cup em 2012 e também jogou a temporada de 2013, ganhando certo destaque. Entretanto, deixou o clube no início de 2014.

As temporadas em Bristol e Liverpool

De pronto, seu destino inicial foi o Bristol City. No clube, jogou pela primeira vez a Champions League, chegando até as quartas da competição. Contudo, o rebaixamento da equipe em 2015 fez Ingle mudar de clube novamente.

Dessa vez, foi contratada pelo Liverpool. Passou três anos no clube e descreveu seu tempo lá como “incrível e importante para minha carreira”. Em 2017 e 2018, Ingle ganhou o prêmio de Melhor Jogadora do Liverpool.

De volta ao Chelsea

Na metade de 2018, a galesa retornou à Londres. Agora, com muito mais experiência, Ingle logo se tornou titular indiscutível. Além disso, a volante se transformou numa das jogadoras de confiança de Emma Hayes.

Desde então, Ingle conquistou duas Women’s Super League, duas Conti Cup e uma Community Shield. Em 2020, foi indicada para o prêmio Puskas, por um gol contra o Arsenal pela liga. Um ano depois, jogadora marcou outro gol bem parecido contra o Manchester City pela Conti Cup.

Apesar de novas contratações e maior disputa em sua posição, a jogadora se mantém titular na maioria das partidas. Formando uma parceria com Melanie Leupolz, Ingle continua uma das melhores volantes da liga.

A líder de uma nação

Juntamente com uma carreira vitoriosa por clubes, a camisa 5 é uma ícone também para País de Gales. Após passar pelo sub-17 e sub-19, Ingle fez sua estreia na seleção profissional em 2009 e nunca mais saiu.

Ao longo de sua jornada internacional, se tornou capitã da seleção. Além disso, no final de 2020 completou a marca de 100 partidas por País de Gales.

Por fim, Ingle foi considerada para as Olimpíadas de 2012 pela Grã-Bretanha. Mas não figurou na convocação final. Entretanto, para as Olimpíadas de 2021 teve sua grande temporada recompensada sendo chamada. Ingle será a única galesa na equipe.

