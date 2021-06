Lendas do Chelsea Women: conheça Karen Carney

Na terceira parte das Lendas do Chelsea Women, o Chelsea Brasil apresenta a história de Karen Carney. De antemão, a meia é um símbolo do futebol inglês e gravou seu nome por onde passou.

Sua capacidade de criação, bem como uma forte chegada no ataque caracterizam Carney. Unidos com seu espírito de liderança, temos uma jogadora inteligente, versátil e líder.

Vida pessoal

Primeiramente, Karen Julia Carney nasceu em Birmingham, Inglaterra, no dia 1 de agosto de 1987. A atleta possui formação em Ciência do Esporte e Psicologia Esportiva. Atualmente, estuda Administração de Empresas.

Além disso, Carney tem seu nome gravado na história da Inglaterra, tendo o título de MBE (Membro de Ordem do Império Britânico). Do mesmo modo, figura do Hall da Fama do Futebol Inglês e do Birmingham City.

Logo depois de se aposentar, Carney se tornou comentarista na BT Sport. A ex-atleta participa da cobertura da Premier League, assim como da Women’s Super League. Também é colunista para a BBC.

Carreira por clubes

De pronto, Carney começou a jogar futebol jovem. Quando tinha apenas 11 anos, entrou para a base do Birmingham City, time de sua cidade e onde ficou até os 18 anos.

Início no profissional

Carney fez sua estreia pelo Birmingham em 2001, com somente 14 anos. Apesar da idade, a inglesa logo se tornou peça importante para o time. Além disso, jogou junto com Eniola Aluko, futuras companheiras de Chelsea.

A atleta saiu do Birmingham em 2006 e, nesse meio tempo, conquistou duas vezes o prêmio de Jogadora Jovem do Ano da FA, em 2005 e 2006.

Passagem vitoriosa no Arsenal

Imediatamente, Carney ganhou espaço no clube londrino como titular. Logo em sua temporada de estreia, conquistou a Women’s Premier League, Women’s FA Cup, Women’s Premier League Cup e, por fim, a Women’s Champions League. Até então, o feito é único dentro da Inglaterra.

No Arsenal, Carney trabalhou junto com Emma Hayes pela primeira vez. A meia se despediu dos Gunners no final de 2008. Ao todo, fez 91 partidas e marcou 42 gols com a camisa vermelha. Além disso, conquistou outros dois títulos da liga inglesa, dois da FA Cup e um da copa da liga.

Ida para os Estados Unidos

Em janeiro de 2009, Carney foi anunciada pelo Chicago Red Stars, dos Estados Unidos. Novamente, trabalhou com Emma Hayes.

Entretanto, sua passagem no futebol estadunidense não foi das melhores. Ao longo de dois, Carney viu seu time acabar em sexto em ambas temporadas. Dessa forma, deixou o clube no final de 2010 para retornar à Inglaterra.

De volta às origens

Em 2011, Carney retornou ao Birmingham City. Agora, com um time melhor estruturado, a inglesa ajudou seu clube a brigar no topo da Inglaterra em suas primeiras temporada.

Na temporada de 2012, o Birmingham foi campeão da FA Cup em cima do Chelsea. Carney marcou o gol do empate na prorrogação e converteu o pênalti que deu o título para seu time.

Contudo, ao longo dos anos a equipe teve uma queda de desempenho. No ano de 2015, o Birmingham brigou para não cair. Por fim, Carney deixou o clube pela segunda vez.

Os quatro anos de Chelsea

Seu destino era o Chelsea, que havia acabado de ser campeão da Women’s Super League. Mais uma vez, Carney trabalharia com Emma Hayes.

Logo em seu primeiro ano com as Blues, a inglesa foi eleita Jogadora do Ano do clube e concorreu para o prêmio de Melhor Jogadora Inglesa. Nos anos seguintes, Carney conquistaria a Women’s Super League em 2017-18, bem como a FA Cup da mesma temporada.

Para a temporada 2018-19, a meia foi escolhida como capitã da equipe. Ainda que não tenha levantado nenhum troféu com a braçadeira, Carney foi um símbolo de liderança para o time. A temporada 2018-19 também foi sua última como jogadora profissional, se aposentando logo após a Copa do Mundo.

Carreira internacional

De pronto, Carney estreou com a seleção inglesa principal em 2005. Na ocasião, a Inglaterra venceu o amistoso contra a Itália por 4 a 1. A atleta marcou seu primeiro gol internacional na mesma partida.

Mais tarde, no mesmo ano, Carney foi convocada para a Euro. A meia também participou da Euro de 2009, 2013 e 2017. Além disso, jogou as Copas do Mundo de 2007, 2011, 2015 e 2019, conquistando um quarto lugar nessa última. A jogadora também foi parte do time da Grã-Bretanha que jogou as Olimpíadas de Londres em 2012.

Em 2014, Carney fez sua centésima partida pela Inglaterra, se tornando a oitava e mais jovem a atingir essa marca.

