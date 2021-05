Conhecendo o Chelsea Women: Drew Spence

Desde 2008 no Chelsea, a meia é a jogadora com mais jogos na era moderna no clube, com mais de 200 aparições e é, de longe, a atleta com mais tempo com as Blues.

A carreira de base

Drew Spence nasceu em Londres, Inglaterra no dia 23 de outubro de 1992. Desde cedo a jogadora é torcedora do Arsenal e foi pelo lado vermelho da capital inglesa que começou no futebol, ainda pela base.

Após um período com as Gunners, Spence foi para o Fulham antes de finalmente assinar seu primeiro contrato profissional com o Chelsea.

A longa história com as Blues

Ainda que seja torcedora do Arsenal, a meia sempre honrou a camisa azul. Com apenas 16 anos, começou sua jornada com o clube.

Spence já estava no Chelsea há quatro anos, mas foi quando Emma Hayes chegou em 2012 que a inglesa começou a elevar seu nível. Rapidamente conquistou a confiança da treinadora e se tornou peça essencial para o time.

O ano de 2015 foi, possivelmente, o melhor ano de sua carreira. A conquista da Women’s FA Cup e da Women’s Super League sendo titular constante foi recompensada com a primeira convocação para a seleção inglesa.

Ao longo dos quase treze anos com as Blues, Spence renovou seu contrato cinco vezes e, assim, como já dito, jogou mais de 200 vezes. Além disso, a jogadora conquistou a Women’s Super League de 2015, 17/18. 19/20 e 20/21; a Women’s FA Cup de 2015; a Conti Cup de 19/20 e 20/21 e a Community Shield de 2020.

Spence faz parte da tríade que conquistou todos os títulos da era moderna do clube, junto com Ji So-Yun e Hannah Blundell.

