Chelsea anuncia a contratação de Saúl Ñíguez

Nos últimos instantes da janela de transferência, que fechou nesta terça-feira (31), o Chelsea anunciou a contratação de Saúl Ñíguez. O meia espanhol chega do Atlético de Madrid por empréstimo até junho de 2022. Além disso, os Blues tem opção de compra ao final da temporada.

Em síntese, ele é o terceiro reforço da temporada, já que os Blues trouxeram Marcus Bettinelli de graça para o gol e Romelu Lukaku ao setor ofensivo. Após assinar o contrato, o espanhol comentou sobre sua chegada a Londres:

“Estou muito animado para começar esse novo desafio com o Chelsea. Torcedores dos Blues, sou um de vocês agora e mal posso esperar para vestir essa camisa, começar os treinamentos e encontrar todos vocês. Até breve!”.

Da mesma forma, a diretora Marina Granovskaia disse algumas palavras depois que o acordo com o jogador foi confirmado:

“Desejamos boas vindas ao Saúl e acreditamos que ele completa nosso elenco, que vai disputar cinco competições essa temporada. Ele é um vencedor nato, um jogador experiente e sabemos que ele vai estar pronto para os desafios que iremos enfrentar nesse próximo ano”.

Nesse sentido, é a primeira vez que Saúl jogará fora da Espanha. Até então, passou por Real Madrid, onde iniciou sua carreira. Em seguida, assinou com os Colconeros em 2010. Nesse ínterim, foi emprestado ao Rayo Vallecano, outro clube da capital espanhola, por uma temporada.

Agora, ele chega ao Chelsea para reforçar ainda mais o meio campo. Apesar de passar por uma fase difícil na carreira, o jogador foi uma escolha do treinador Thomas Tuchel. Assim, tem tudo para dar certo sob o comando do treinador e atuando ao lado de N’Golo Kanté, Mateo Kovacic e Jorginho.

We’re delighted to welcome @saulniguez to the club on a season-long loan! ✍️#HolaSaul 🇪🇸 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 31, 2021

Como Saúl pode encaixar no sistema de Tuchel

Sob o estilo de jogo de Simeone, o meia se mostrou bastante versátil. Em outras palavras, muito mais do que atuar como um meia ofensivo, ele participa da construção de jogadas. Assim como atua no jogo posicional, um aspecto central para as jogadas do Atlético.

Da mesma forma, o espanhol contribui defensivamente realizando pressão e recuperando bolas. Em suma, ele traz equilíbrio ao meio de campo ao mesmo tempo que pode se tornar uma ameaça quando avançar para o campo ofensivo. Canhoto, Saúl tem um bom chute de fora da área e uma boa presença aérea em escanteios e jogadas combinadas.

Ficha Técnica

Data de nascimento: 21/11/1994

Idade: 26 anos

Local de nascimento: Elche

Nacionalidade: Espanhol

Altura: 1,84

Posição: Meia cental

Agente: ICM Stellar Sports

Últimas movimentações da janela

Ao passo que Saúl chegou, alguns jogadores deixaram o Chelsea em empréstimo para o resto da temporada.

Em primeiro lugar, o Chelsea anunciou no último sábado (28) a venda de Kurt Zouma ao West Ham. O zagueiro francês ficou no clube por sete anos e meio. Nesse ínterim, participou de 151 jogos, marcando 10 gols e ganhando cinco títulos com os Blues.

Além disso, foi confirmado o empréstimo de Tiemoue Bakayoko ao Milan pelas próximas duas temporadas. Logo, será a segunda passagem do volante pelo clube italiano.

O meia Danny Drinkwater irá jogar pelo Reading, clube da segunda divisão. Nesse sentido, ele estará ao lado do defensor Baba Rahman também emprestado aos Royals pelos Blues.

Igualmente, o lateral-direito Dujon Sterling estendeu seu contrato até junho de 2023 e saiu em empréstimo. Um nome formado na Academia do Chelsea, ele irá disputar a Championship com o recém-promovido Blackpool.

Por fim, mais um empréstimo confirmado foi o de Ethan Ampadu. Depois de assinar um novo contrato de três anos, o galês assinou com o Venezia para disputar a temporada 2021/22.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp