Kanté está de volta para duelo contra Tottenham, afirma Tuchel

No domingo (19), às 12h30 (horário de Brasília), o Chelsea visita o Tottenham Hotspurs, no White Hart Lane, pela 5ª rodada da Premier League. Desse modo, Thomas Tuchel concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (17) e falou sobre assuntos diversos.

Confira os principais pontos nos tópicos abaixo:

Retorno e ausência

“Não temos nenhuma preocupação com lesões. N’golo Kanté está de volta. Ele está 100% e pronto para jogar no domingo. Por outro lado, o jogo chega muito cedo para Christian Pulisic, mas ele já está trabalhando forte para melhorar na parte física”.

Situação contratual de Antonio Rudiger

“Espero que seja possível encontrar uma solução. Mas não é uma situação que envolve apenas jogadores e treinadores e do que desejamos. No momento é entre clube, jogador e o agente. Espero que encontrem uma solução porque ele está jogando um excelente futebol.

Ele segue calmo e concentrado, desse modo, este assunto não tem causado nenhum distração ao Rudiger. Às vezes, essas coisas demandam tempo para ser resolvidas, mas de minha parte não há nenhuma novidade. Acho que Toni se sente muito bem no Chelsea.

Toni merece o reconhecimento que tem tido. Ele sempre entrega quando joga porque sente o carinho dos fãs, atua por um dos grandes clubes da Europa e também em uma das melhores ligas”.

Apoio ao Reece James após o assalto

Neste semana, enquanto o Chelsea jogava contra o Zenit St. Petersburg, em Stamford Bridge, pela 1ª rodada da Liga dos Campeões, a casa de James foi invadida e por sorte não havia ninguém no local. Em contrapartida, os bandidos levaram as medalhas dos títulos da Liga dos Campeões e da Supercopa da UEFA, além da medalha de vice da Eurocopa com a Inglaterra.

“Foi chocante para todos nós ouvir os relatos e ver as imagens. É um fato que apoiamos muito o James. Tanto o clube, quanto nós na parte emocional. Ainda assim, é difícil porque por mais que ele queira se concentrar em outras coisas sempre surge alguém perguntado o assunto”, disse Tuchel.

“Às vezes, se manter concentrado nos treinamentos, nos jogos e naquilo que tem de se fazer acaba sendo uma distração. Mas nós temos o apoiado”, afirmou o treinador.

