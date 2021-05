Novo contrato pode simbolizar uma virada de chave para Rudiger

A chegada de Tuchel ao Chelsea fez muito bem ao zagueiro alemão Antonio Rudiger, que, além de se tornar titular, coleciona boas partidas na reta final da temporada.

A sequência positiva somada à confiança do treinador, pode render ao zagueiro um novo contrato com os Blues.

Elogios ao compatriota

Satisfeito, Thomas Tuchel exaltou qualidades do zagueiro alemão ao defender que, se for do interesse do atleta, uma renovação seria muito bem-vinda.

“Se Toni quer ficar no clube, então ele tem nosso total apoio”.

“Nada é melhor do que o que está sendo feito para um novo contrato. Ele está falando através de suas atuações e tem sido incrível”.

“Ele é muito corajoso e cheio de energia em suas defesas. Ele está liderando pelo exemplo e tem uma agressividade muito positiva dentro dele. Isto é o que nós gostamos. Quando ele pode canalizar tudo isso para as melhores performances, todos nós ficamos muito felizes em tê-lo”.

Quase saiu

Apesar de estar vivendo uma boa fase, a temporada de Antonio Rudiger não foi completamente positiva.

Vale lembrar que, sob o comando de Frank Lampard, o defensor não tinha tanto prestígio, e houve fortes rumores de que deixaria o Chelsea.

Em março, o zagueiro falou para a BBC sobre a situação:

“Havia realmente duas equipes; talvez uma equipe que eu estivesse considerando era o PSG, para ser honesto”.

“E houve também uma chamada com Mourinho [à época, treinador do Tottenham]. Mas isto é que não aconteceu”.

Feliz no Chelsea

Ainda para a BBC, Rudiger não escondeu sua felicidade em jogar no Chelsea, e falou sobre uma possível renovação de seu contrato, que vence em junho de 2022.

“Agora as coisas estão indo bem para mim, estou muito feliz com isso”.

“Mas para ser honesto, sempre me senti bem no clube. Eles me trataram bem”.

“Não posso me dar um contrato, então é por isso que tenho que esperar para ver o que acontece”.

“Eu e o clube sabemos o quanto eu gosto daqui, por isso cabe às pessoas que tomam este tipo de decisão”.

