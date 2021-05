Havertz marca e o Chelsea é bicampeão da Liga dos Campeões

A Europa é azul. O Chelsea venceu o Manchester City por 1 a 0, com gol de Kai Havertz neste sábado (29), no estádio do Dragão, em Portugal, e conquistou a Liga dos Campeões pela segunda vez. A campanha dos comandados de Thomas Tuchel acumularam nove vitórias, três empates e apenas uma derrota. Dessa forma, o Chelsea chegou a sua terceira decisão de Liga dos Campeões em dezessete participações.

Blues dominam o jogo e saem na frente do placar

Na primeira etapa, o Chelsea foi mais eficiente na execução da sua proposta e assustou o adversário ao menos em três oportunidades antes do 15 minutos. Dessa forma, a primeira chance caiu nos pés de Timo Werner, aos 9 minutos, mas o camisa 11 furou bisonhamente. Logo depois, o clube londrino voltou a assustar com Kanté de cabeça e com nova finalização do Werner, na qual o alemão praticamente recuou nas mãos do brasileiro Ederson.

Após os 20 minutos iniciais, a partida se tornou uma disputa para quem ver tinha mais o controle da posse de bola, mas com poucas chances de lado a lado. Por outro lado, o Manchester City assustou aos 27 minutos, quando Foden entrou livre e finalizou, mas lá estava Rudiger para bloquear o chute. A bola sobrou limpa para Mendy que pouco trabalhou no 1º tempo. Dois minutos mais tarde, Walker ganhou uma dividida com Chillwel no flanco esquerda e cruzou, mas o argelino Mahrez não alcançou a bola.

Enfim, tudo indicava que o primeiro tempo iria terminar em 0-0. Porém, aos 42 minutos, saiu o gol do Chelsea. Mount lançou Kai Havertz que entrava livre no miolo defensivo do Man City, na sequência do lance o alemão teve apenas o trabalho de tirar de Ederson e empurrar para o fundo das redes. 1-0.

CHELSEA SEGURA A PRESSÃO E FICA COM TAÇA

O segundo tempo começou com o Manchester City ocupando mais o campo ofensivo. Ao mesmo tempo, a equipe de Guardiola não conseguia criar grandes chances nos primeiros dez minutos. Em síntese, os Citizens obrigaram os Blues a recuarem suas linhas, com isso, restou ao Chelsea apostar suas fichas nos contra-ataques. Contudo, aos 27 minutos, o Chelsea teve a sua primeira grande chance de matar o jogo com Pulisic, após ótimo contra-ataque puxado e arquitetado por Havertz. No final da partida, o Man City foi para o afaba e teve apenas uma chance com Mahrez nos acréscimos. Depois disso, coube ao Blues apenas aguardar o apito final e comemorar o título.

Ficha Técnica

Evento: Final da UEFA Champions League

Arbitragem: Antônio Miguel Mateu Lahoz (árbitro principal), Pau Cebrián Devis e Roberto Díaz Pérez Del Palomar (bandeiras)

Estádio: Dragão – Porto/Portugal

Escalações

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Chillwel; Mount, Havertz, Werner.

Gol(s): Havertz

Cartões: Rudiger

Man City: Ederson; Walker, Stones, R.Dias, Zinchenko; Gundogan, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva; Mahrez, Sterling, Foden.

Cartões: Gundogan, Gabriel Jesus

