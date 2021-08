Chelsea vence Arsenal e segue invicto na pré-temporada

Neste domingo (1°), o Chelsea fez o seu terceiro amistoso na pré-temporada, sendo o primeiro de uma série de dois jogos pelo Mind-Series. O torneio em questão é disputado pelas três equipes de mais prestígio em Londres, Arsenal, Chelsea e Tottenham, e tem como objetivo promover a campanha de saúde mental em tempos de pandemia.

Depois de vencer o Arsenal por 2×1 com boa atuação da equipe, os Blues recebem o Tottenham na próxima quarta-feira (4), em Stamford Bridge. A partida em casa será o último teste antes do início da temporada.

Primeiro tempo de amplo domínio e de várias chances perdidas

A partida começou com algum equilibro, ainda assim, a primeira chances do Blues surgiu em finalização desviada de Ruben Loftus Cheek, após boa jogada de Callum Hudson Odoi. Depois disso, o Arsenal conseguiu algumas escapadas pelo lado esquerdo com Aubameyang e Tierney, mas não conseguiram converter em gol.

Aos 26 minutos, em bom contra-ataque puxado pelo Chelsea, Timo Werner acionou Kai Havertz que entrou livre e bateu de direita no alto para abrir o placar. Em seguida, os Gunners responderam com Smith Rawe que bateu na trave e na sequência do lance, o rival reclamou de pênalti.

Depois disso, o atual campeão da Europa assustou com Werner que recebeu ótimo passe de Hakim Ziyech, mas o alemão bateu para fora. Ainda assim, os Blue seguiram pressionando o adversário na saída de bola em uma dessas dessas tentativas, Werner roubou a bola e acionou Ziyech que bateu cruzado na trave. Já nos acréscimos, Hudson Odoi driblou Pablo Mari na esquerda, invadiu a área e Leno evitou o segundo gol do Chelsea.

Início de segundo tempo com festival de gols perdidos

A primeira oportunidade foi do rival com Pepê, logo aos 5 minutos, em jogada pelo lado direito. O marfinense bateu cruzado e assustou Edouard Mendy. Em seguida, o Chelsea respondeu com Christian Pulisic que lançou Ziyech. O marroquino chapelou Leno e quis driblar um zagueiro, dessa forma, acabou perdendo a chance de fazer o 2×0. Na sequência da jogada, Davide Zappacosta fez falta em Aubameyang. Lacazette cobrou e obrigou Mendy a fazer uma boa defesa.

Aos 20 minutos e com uma equipe bem modificada o Chelsea voltou a criar uma nova chance. Tammy Abraham e Michy Batshuayi tabelaram pela direita, o inglês cruzou e Ross Barkley furou. Ainda assim, a bola sobrou para Baba Rahman que bateu por cima do gol.

Aos 24 minutos, Xhaka empatou de cabeça após boa cobrança de escanteio de Pepê. Por outro lado, o Chelsea fez o segundo, em seguida. Após erro na saída de bola dos Gunners, a bola sobrou limpa para Abraham, que bateu no canto direito tirando do goleiro Leno.

Os últimos dez minutos tinha um panorama muito claro no qual o Arsenal buscava o empate. Dessa forma, os Blues tinham o contra-ataque à disposição. Aos 36 minutos, Pepê tentou driblar Kepa, mas não conseguiu. Ainda assim, o lance seguiu e o marfinense tocou para Willock que bate firme, a bola explodiu no travessão e entrou.

Mas o juiz não assinalou o gol. Depois disso, Abraham apareceu duas vezes na cara do gol, mas pecou nas tomadas de decisão. Já nos acréscimos, não houve lances de grande perigo e o Chelsea conseguiu segurar o placar.

Ficha Técnica

Arsenal: Leno; Chambers (Bellerin), Holding (Ben White), Mari (Kolasinac), Tierney (Nuno Tavares); Elneny (Lokonga), Partey (Xhaka), Smith Rowe; Pepê, Aubameyang (Willock), Lacazette (Nketiah).

Gol: Xhaka 69′

Chelsea: Mendy (Kepa); Trevoch Chalobah (Clarke-Salter), Kurt Zouma (Sterling), Antônio Rudiger (Sarr); Pulisic (Batshuayi), Loftus-Cheek (Kanté), Kovacic (Drinkwater), Hudson Odoi (Baba Rahman); Hakim Ziyech (Barkley), Kai Havertz (Zappacosta); Timo Werner (Tammy Abraham).

Gol: Havertz 26′ e Abraham 72′

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp