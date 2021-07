Pré-temporada: Chelsea vence Bournemouth de virada

Nesta terça-feira (27), o Chelsea voltou a campo para mais um jogo de pré-temporada. De pronto, o adversário do dia foi o Bournemouth. Dessa forma, Thomas Tuchel utilizou a partida para fazer testes, como é de praxe neste período, uma vez que, as principais peças ainda estão retornando.

Além disso, é sempre bom lembrar que está foi apenas a segunda partida após a conquista do bicampeonato europeu. Agora o Chelsea enfrenta o Arsenal, neste domingo (1°), às 11h da manhã.

Blues começam com o pé descalibrado

No 1º tempo, os comandados de Tuchel tomaram a iniciativa do jogo e foram acumulando chances com o decorrer do tempo. A primeira oportunidade surgiu aos 7 minutos, pelo lado direito com Hakim Ziyech batendo com perigo a direita do gol adversário.

Em seguida, Callum Hudson Odoi cruzou rasteiro para Tammy Abraham, que bateu em cima do goleiro. Logo depois, Ziyech serviu Abraham mais duas vezes, aos 34 e aos 40, com um passe em profundidade e um cruzamento, mas o camisa 9 dos Blues não concretizou as chances em gol.

Por outro lado, o Bournemouth tentou assustar em lances de bola parada. Apesar disso, a melhor chance foi aos 15 minutos, onde Baker fez um corte providencial em finalização de Solanke e a bola sobrou limpa para Kepa.

Chelsea toma gol, mas consegue a virada

A segunda etapa começou com sete mudanças nos Blues. Dessa forma, os Cherries aproveitam as modificações dos rivais e pressionaram no início do 2ºtempo. A primeira chance caiu nos pés de Brooks. Após Conor Gallagher escorregar, o camisa 7 adversário saiu cara a cara com Edouard Mendy e mandou para fora.

Pouco depois, em nova jogada de Brooks pela direita, ele encontrou Edwards na área que finalizou para boa defesa de Mendy. Em seguida, Marcos Alonso cometeu falta em Solanke na entrada da área. Marcondes bateu por cima e assustou o goleiro dos Blues.

De tanto insistir o Bournemouth foi premiado com um gol. Contudo, o tento só saiu aos 22 minutos, quando Stacey cruzou pela direita e Marcondes chegou na pequena área para cabecear. Depois disso, o Chelsea começou a ter mais a posse de bola e rapidamente conseguiu o empate.

Aos 27 minutos, Baba Rahman fez um ótimo cruzamento que encontrou Armando Broja sozinho. Em síntese, o artilheiro não perdoou e empatou. Pouco depois, Ross Barkley bateu o escanteio na primeira trave e encontrou Ike Ugbo que testou firme para o gol e virou o jogo para o Chelsea. Com vantagem no placar, os atuais campeões da Europa apenas administraram a partida e garantiram a vitória.

Ficha Técnica

Amistoso de Pré-temporada

Estádio: Vitality Stadium

Bournemouth: Travers; Stacey (Camp), Rossi, Kelly (Greenwood), Smith (Zemura); Kilkenny, Marcondes (Glover),Brooks (Saydee),Biling (Surridge), Taylor; Solanke (Welsh). Treinador: Scott Parker.

Gol: Marcondes 66′

Chelsea: Kepa (Mendy); Sterling (Chalobah), Baker (Miazga), Sarr (Clarke-Salter); Hudson Odoi (Zappacosta), Drinkwater (Barkley), Gallgher, Alonso (Baba Rahman); Ziyech (Loftus Cheek), Pulisic (Broja); Abraham (Ugbo).

Gols:Broja 72′, Ugbo 79′

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp