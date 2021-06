Chelsea anuncia participação em torneio de pré-temporada com rivais londrinos

Em primeiro lugar, é preciso dizer que o Chelsea irá jogar fazer dois amistosos no mês de agosto. O primeiro contra Arsenal, e segundo contra o Tottenham, em um torneio de pré-temporada. Do mesmo modo, vale dizer que a competição servirá de preparação para a temporada, mas terá como enfoque principal uma campanha que busca promover a saúde mental no país.

Assim como, a renda acumulada na competição será revertida para um programa intitulado The Mind Series e as respectivas fundações do clube. Ambas as iniciativas tem como objetivo elaborar projetos voltados a saúde mental e o bem-estar nas comunidades. Além disso, vale dizer que a Mind é referência no assunto no Reino United e pretendem a partir do alcance dos clubes promover a saúde mental neste período de pandemia.

A programação do torneio foi definida da seguinte forma:

Arsenal vs Chelsea – domingo, 01/08. Emirates Stadium.

Chelsea vs Spurs – quarta-feira, 04/08. Stamford Bridge.

Spurs vs Arsenal – domingo, 08/08. Tottenham Hotspur Stadium.

O comandante gostou da iniciativa e dos adversários

O treinador Thomas Tuchel se mostrou animado com os amistosos já definidos e espera seriedade por parte dos atletas nesses confrontos. De acordo com o alemão, “Os jogos contra o Arsenal e o Tottenham não podem deixar de ter uma vantagem competitiva, que é o que a equipe precisa enquanto nos preparamos para a temporada. Por isso, estou satisfeito que minha primeira pré-temporada com o Chelsea contenha jogos de alto nível . Estou ansioso por ver os fãs no estádio“, afirmou.

Por fim, o técnico elogiou a iniciativa e a importância do torneio “saber que os jogos irão beneficiar instituições de caridade tão importantes como a Mind e nossa própria Fundação agrega muito valor à série. É superimportante que cuidar da saúde mental seja destaque neste momento da história.”

Distribuição da renda

O clube informou através do seu site oficial que a Mind irá receber 25% da receita das partidas. Por outro lado, as fundações dos clubes mandante das partidas ganha 75% do valor da arrecadação.

