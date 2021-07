Chelsea lança o segundo uniforme da temporada 2021/2022

Ao longo da história do Chelsea, o amarelo esteve presente em diversas camisas. Nesse sentido, o segundo uniforme para a temporada 2021/2022 traz de volta essa cor icônica. O away kit foi lançado nesta quinta-feira (29) e já está a venda no site oficial da Chelsea FC Store.

No entanto, o lançamento no mercado será apenas na próxima semana. Sendo assim, a partir do dia 5 de agosto os torcedores também poderão comprar a camisa na Megastore, em Stamford Bridge.

A camisa de cor amarela é combinada ao preto. As listras pretas fazem referência a uniformes passados, ao mesmo tempo que trazem uma inovação única para o novo momento do Chelsea.

Além disso, o uniforme é composto por shorts pretos e meias amarelas com uma listra em preto. Por fim, como de costume, o logo Pride of London aprece estampado no interior da camisa relembrando os valores do clube.

Uniforme de alta performance e baixo impacto ambiental

Da mesma forma que o home kit, o uniforme é fabricado em um tecido de poliéster 100% reciclado que é fabricado a partir de garrafas PET. Desde 2010, a Nike utiliza esse tecido reciclável como parte da iniciativa Move to Zero.

Pernille Harder posa com o novo uniforme (Crédito/Reprodução: Chelsea FC)

