Chelsea anuncia amistoso contra o Bournemouth

A temporada 2021/2022 do Chelsea tem início em 11 de agosto. Mas antes disso, haverá pelo menos três amistosos. Em síntese, os Blues confirmaram a realização de um jogo contra o Bournemouth, no dia 27 de julho, às 15h45. Além disso, está prevista a transmissão da partida no site oficial do clube.

Pouco depois, o Chelsea vai participar de um torneio de pré-temporada, que envolve Arsenal e Tottenham. Nesse sentido, as partida estão marcadas para os dias 1º e 4 de agosto, respectivamente.

Movimentação dos clubes

Por outro lado, o Bournemouth também tem dois compromissos marcados, além do Chelsea. No dia 16 de julho, haverá um amistoso contra o Real Balompédica Linense (ESP), e no dia 19, contra o Granada (ESP).

Por fim, os Cherries tem como grande objetivo para a próxima temporada o retorno a Premier League. Isso porque, na última edição da Championship, a equipe terminou na sexta colocação. Apesar de ter chegado aos play-offs, foi eliminado na semifinal pelo Brentford.

Viagem à Irlanda

Em conclusão, o Chelsea ainda deve fazer uma viagem para a Irlanda, no dia 20 de julho. Nesse sentido, está previsto um amistoso contra uma equipe local, dia 22. Contudo, tal fato não foi confirmado. A informação foi repassada pelo jornalista Simon Jonhson.

